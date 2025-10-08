Most minden kiderül: katonai projekteket támogat az ukrán cég, amely a Tisza applikációját fejleszthette

Az NGO feladatai közé tartozik a robotikai ökoszisztéma kiépítése, a fejlesztők és katonai egységek összekapcsolása, valamint a tesztelés és a gyakorlati bevezetés támogatása.

A szervezet honlapja szerint szoros együttműködést ápolnak a Da Vinci Wolves egységgel. Ez a zászlóalj az orosz–ukrán háború egyik legismertebb harci alakulata, amelyet Dmytro Kotsiubailo „Da Vinci” vezetett egészen 2023 márciusában bekövetkezett haláláig. Az egység azóta is az ő nevét viseli, és mára regiment, azaz ezred szintű alakulatként működik.

