10. 08.
szerda
Tisza Párt fejlesztő Ukrajna applikáció

Most minden kiderül: katonai projekteket támogat az ukrán cég, amely a Tisza applikációját fejleszthette

2025. október 08. 09:41

Egyre súlyosabb kérdéseket vet fel Magyar Péterék adatszivárgási botránya. Az ukrán webfejlesztő cég vezetője egyébként Zelenszkij nyílt támogatója.

2025. október 08. 09:41
null

Ahogy az Index nyomán mi is megírtuk, egy ukrán vállalat, a PettersonApps vállalhatott szerepet a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

A Ripost most a PettersonApps vezérigazgatójáról, Oleh Ostroverkh-ről, illetve a cégéről írt háttérinformációkat

Oleh Ostroverk. Forrás: Ripost

A férfi Facebook-profilja szerint

Zelenszkij támogatójának vallja magát, és a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. 

Ahogy a Ripost írja, a Defence Robotics UA egy civil nonprofit szervezet, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben. Saját bemutatkozásuk szerint „életmentő robotikai megoldásokat” fejlesztenek, és segítenek az autonóm földi járművek (UGV-k) hadrendbe állításában.

Az NGO feladatai közé tartozik a robotikai ökoszisztéma kiépítése, a fejlesztők és katonai egységek összekapcsolása, valamint a tesztelés és a gyakorlati bevezetés támogatása.

A szervezet honlapja szerint szoros együttműködést ápolnak a Da Vinci Wolves egységgel. Ez a zászlóalj az orosz–ukrán háború egyik legismertebb harci alakulata, amelyet Dmytro Kotsiubailo „Da Vinci” vezetett egészen 2023 márciusában bekövetkezett haláláig. Az egység azóta is az ő nevét viseli, és mára regiment, azaz ezred szintű alakulatként működik.

A „Da Vinci Wolves” az orosz–ukrán háború egyik legismertebb zászlóalja, amely robotikai rendszereket is alkalmaz a fronton, ezek fejlesztésében a Defence Robotics UA is részt vesz.

A Ripost szerint mindez súlyos kérdéseket vet fel, így azt, hogy

hogyan és milyen körülmények között választotta Magyar Péter azt a céget, amelynek vezetője ukrán katonai projektekhez kötődik?

Az ukrán cég milyen hátteret, finanszírozást vagy kapcsolatokat hozott magával?

Ha a Tisza-applikáció valóban olyan fejlesztő közreműködésével készült, aki katonai célú robotikai projekteket is irányít, az felveti a kérdést: milyen adatokhoz, kapcsolatokhoz és technológiákhoz férhetett hozzá egy civil politikai alkalmazás fejlesztése során?

Az, hogy egy katonai fejlesztésekben is aktív szereplő vett részt egy magyar politikai applikáció létrehozásában, súlyos adatbiztonsági és etikai kérdéseket is felvethet,

írja a Ripost.

A konkrétan a tiszás adatszivárgáshoz köthető személy egyébként Miroslav Tokar, a PettersonApps egyik fejlesztője, aki az applikáció kezelői között is ott van. A kiszivárgó tiszás adathalmaz ugyanis arról árulkodik, hogy 

a webfejlesztő a tiszás applikáció hét adminjának egyike.

 A jelek szerint azonban a férfi menekülőre fogta, és törölte magát például a LinkedIn nevű üzleti-szakmai közösségi oldalról.

Felháborodtak a tiszások

A Magyar Nemzet a kiszivárgott tiszás adatbázis több érintettjét is megkereste: egyeseket telefonon, másokat e-mailben. A reakciók – többségükben – megerősítették a kikerült adatok valódiságát, és majdnem azonosak is voltak. Az érintettek leginkább megdöbbentek és bosszankodtak. S voltak, akik azt nyilatkozták, hogy a laptól értesültek legelőször az adatszivárgásról.

A cikkben hozzátették, hogy az adatok valódiságot igazolja az a belsős körlevél is, amely szerint mindenkinek kiszivároghattak az adatai, aki letöltötte a Tisza Párt applikációját. Ez pedig felveti annak gyanúját, hogy a Tisza-szimpatizánsok fontos információi ukrán kézbe kerültek – írták. 

Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

