Tisza Párt PettersonApps Miroslav Tokar Index szakember adatbázis Magyar Péter applikáció

Menekülőúton a Tisza – az ukrán webfejlesztő már fel is szívódott

2025. október 07. 18:54

A Magyar Nemzet kiderítette, hogy az a cím, ami Miroslav Tokar neve mellett szerepelt, kamu. A férfi nem reagált a lap megkeresésére, LinkedIn-profilját pedig törölte.

2025. október 07. 18:54
null

Törölte magát a LinkedIn nevű üzleti-szakmai közösségi oldalról, vagyis próbál eltűnni a tiszás adatszivárgási botrányban megismert Miroslav Tokar – írta a Magyar Nemzet

Mint ismert, az ukrán férfiról először az Index írt hétfőn. A lap arról számolt be, hogy 

Magyar Péterék Tisza Világ elnevezésű telefonos alkalmazásából megközelítőleg húszezer Tisza-szimpatizáns több adata – így neve, telefonszáma, e-mail-címe, adott esetben lakhelye, anyja neve – került ki az internetre. 

A Magyar Nemzet megjegyezte, hogy a kiszivárgott adathalmaz tartalmazta Miroslav Tokar nevét is, akiről az Index kiderítette, hogy egy ungvári illetőségű webfejlesztő, aki a PettersonApps nevű mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozó ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik. Nem mellékes részlet, hogy 

a cég vezérigazgatója Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben

– húzták alá a cikkben.

Az összeállításban arra is rámutattak, hogy Tokar szerepe korántsem jelentéktelen. A kiszivárgó tiszás adathalmaz ugyanis arról árulkodik, hogy a webfejlesztő a tiszás applikáció hét adminjának egyike. 

Az adminok olyan személyek, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz. 

Az Index le is vonta a következtetést, hogy amennyiben a PettersonApps készítette Magyar Péterék alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén, akár annak lehetősége is felmerülhet, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek.

A Magyar Nemzet megkereste Miroslav Tokart, aki cikkünk írásakor (2025. 10. 07. 18.12) sem reagált a lap kérdéseire. 

Mogyoródi címet találtak Tokar neve mellett

A lap arra is kitért, hogy a kiszivárgott adatbázis lakcímeket is tartalmazott, ezért megnézték, mit tüntettek fel Tokar kapcsán. Az ungvári férfi neve mellett egy mogyoródi címet találtak, amely alatt egy hotel található. A fogadó különlegessége, hogy az épület ugyanis a Hungaroring mellett áll, és a bemutató fényképek tanúsága szerint kiváló kilátást kínál a versenypályára. 

A különféle korábbi vendégértékelésekből pedig arra lehet következtetni, hogy a hotel az autó- és motorsport iránt érdeklődőknek nyújt megfelelő lehetőséget. Az, hogy Tokar közéjük tartozik-e, azt nem tudni, de a cím valószínűleg „kamu”. Az ukrán informatikai szakember biztos nem a Hungaroring mellett található hotel egyik szobájában lakik bérlőként. Már csak azért sem, mert0 a fogadó zárva volt, mikor a Magyar Nemzet munkatársai ott jártak.

Felháborodtak a tiszások

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, az adatbázis több érintettjét is megkeresték: egyeseket telefonon, másokat e-mailben. A reakciók – többségükben – megerősítették a kikerült adatok valódiságát, és majdnem azonosak is voltak. Az érintettek leginkább megdöbbentek és bosszankodtak. S voltak, akik azt nyilatkozták, hogy a laptól értesültek legelőször az adatszivárgásról.

A cikkben hozzátették, hogy az adatok valódiságot igazolja az a belsős körlevél is, amely szerint mindenkinek kiszivároghattak az adatai, aki letöltötte a Tisza Párt applikációját. Ez pedig felveti annak gyanúját, hogy a Tisza-szimpatizánsok fontos információi ukrán kézbe kerültek – írták. 

Átszövi a Tiszát az ukrán befolyás

A Magyar Nemzet egy mási keddi cikkében arra is rámutatott, hogy az ukránok már úgy behálózták a Tisza Pártot, hogy Magyar Péterék szinte már ki se látszanak belőle. Elég Tseber Roland Ivanovics és Ruszin-Szendi Romulusz ügyeire és az ukránok melletti kiállásokra gondolni – szögezték le a cikkben.

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor

 

