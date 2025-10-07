Menekülőúton a Tisza – az ukrán webfejlesztő már fel is szívódott

Törölte magát a LinkedIn nevű üzleti-szakmai közösségi oldalról, vagyis próbál eltűnni a tiszás adatszivárgási botrányban megismert Miroslav Tokar – írta a Magyar Nemzet.

Mint ismert, az ukrán férfiról először az Index írt hétfőn. A lap arról számolt be, hogy

Magyar Péterék Tisza Világ elnevezésű telefonos alkalmazásából megközelítőleg húszezer Tisza-szimpatizáns több adata – így neve, telefonszáma, e-mail-címe, adott esetben lakhelye, anyja neve – került ki az internetre.

A Magyar Nemzet megjegyezte, hogy a kiszivárgott adathalmaz tartalmazta Miroslav Tokar nevét is, akiről az Index kiderítette, hogy egy ungvári illetőségű webfejlesztő, aki a PettersonApps nevű mobilalkalmazások fejlesztésével is foglalkozó ukrán informatikai vállalkozásnál dolgozik. Nem mellékes részlet, hogy