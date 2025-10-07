Menekülőúton a Tisza – az ukrán webfejlesztő már fel is szívódott

Mogyoródi címet találtak Tokar neve mellett
A lap arra is kitért, hogy a kiszivárgott adatbázis lakcímeket is tartalmazott, ezért megnézték, mit tüntettek fel Tokar kapcsán. Az ungvári férfi neve mellett egy mogyoródi címet találtak, amely alatt egy hotel található. A fogadó különlegessége, hogy az épület ugyanis a Hungaroring mellett áll, és a bemutató fényképek tanúsága szerint kiváló kilátást kínál a versenypályára.
A különféle korábbi vendégértékelésekből pedig arra lehet következtetni, hogy a hotel az autó- és motorsport iránt érdeklődőknek nyújt megfelelő lehetőséget. Az, hogy Tokar közéjük tartozik-e, azt nem tudni, de a cím valószínűleg „kamu”. Az ukrán informatikai szakember biztos nem a Hungaroring mellett található hotel egyik szobájában lakik bérlőként. Már csak azért sem, mert0 a fogadó zárva volt, mikor a Magyar Nemzet munkatársai ott jártak.
Felháborodtak a tiszások
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, az adatbázis több érintettjét is megkeresték: egyeseket telefonon, másokat e-mailben. A reakciók – többségükben – megerősítették a kikerült adatok valódiságát, és majdnem azonosak is voltak. Az érintettek leginkább megdöbbentek és bosszankodtak. S voltak, akik azt nyilatkozták, hogy a laptól értesültek legelőször az adatszivárgásról.
A cikkben hozzátették, hogy az adatok valódiságot igazolja az a belsős körlevél is, amely szerint mindenkinek kiszivároghattak az adatai, aki letöltötte a Tisza Párt applikációját. Ez pedig felveti annak gyanúját, hogy a Tisza-szimpatizánsok fontos információi ukrán kézbe kerültek – írták.