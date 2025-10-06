Ft
10. 06.
hétfő
kormány Tisza Párt Tseber Roland Ivanovics Magyarország támadás kémbotrány Magyar Péter applikáció Volodimir Zelenszkij szövetséges

Előkerült Magyar Péter ukrán barátja, és heves magyarázkodásba kezdett az újabb tiszás lebukás után

2025. október 06. 17:21

Tseber Roland Ivanovics szerint „minden olyan állítás, amely »összeesküvést« emleget a magyar kormány leváltásának megszervezésére, nem felel meg a valóságnak”.

2025. október 06. 17:21
null

Mint ismert, hétfőn az Index arról számolt be, hogy egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy

az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra. 

Természetesen erre az értesülésre a magyar közélet több szereplője is reagált, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is. Mint fogalmazott, „Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, 

attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit”

– figyelmeztetett a kormányfő.

Tseber Roland is magyarázkodni kezdett

Nem meglepő mód a fejleményekre reagált Magyar Péter ukrán szövetségese, a kémbotrányban érintett Tseber Roland Ivanovics is. Az országból is kiutasított férfi közösségi oldalán azt írta, „Magyarországon ismét hamis történeteket terjesztenek egy állítólagos »összeesküvésről« Orbán kormánya ellen – mintha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen, Péter Magyar és én valamilyen akciókat koordinálnánk, hogy befolyásoljuk a magyar választásokat”

Ez Tseber szerint teljes képtelenség. Ezután leszögezte, hogy teljes felelősséggel kijelenti: 

minden olyan állítás, amely »összeesküvést« emleget a magyar kormány leváltásának megszervezésére, nem felel meg a valóságnak. 

A kormányba vetett bizalom kérdéseiről és a végrehajtó hatalom összetételéről a magyar állampolgárok döntenek, a saját nemzeti intézményeik és választásaik keretében” – fogalmazott a kárpátaljai gyökerekkel bíró politikus.

Tseber Roland Ivanovics gondolatait azzal zárta, hogy „ugyanakkor mindig nyitottak vagyunk az őszinte és konstruktív párbeszédre, amely országaink kapcsolatainak javítását, az együttműködés fejlesztését és a kölcsönös tiszteletet szolgálja”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Tseber Roland Ivanovics Facebook-oldala

balbako_
2025. október 06. 18:36
Akkor ez a faszi mit nyüzsög a Szaros körül?
Válasz erre
0
0
Málaga21
2025. október 06. 18:27
Ő miért nincs fronton?
Válasz erre
1
0
wadcutter
2025. október 06. 18:25
poloska Tseberből Vederbe került
Válasz erre
1
0
nemecsekerno-007-01
2025. október 06. 18:15
,,Hazudozol mint a bekerített partizán.,, Ahogy ezt szokták mondani. :)))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
3
0
