Előkerült Magyar Péter ukrán barátja, és heves magyarázkodásba kezdett az újabb tiszás lebukás után

Pontot tett a vita végére Orbán Viktor: ez történne, ha hatalmat kapna Magyar Péter
Kitisztult a kép.
Tseber Roland Ivanovics szerint „minden olyan állítás, amely »összeesküvést« emleget a magyar kormány leváltásának megszervezésére, nem felel meg a valóságnak”.
Mint ismert, hétfőn az Index arról számolt be, hogy egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy
az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.
Természetesen erre az értesülésre a magyar közélet több szereplője is reagált, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is. Mint fogalmazott, „Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik,
attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit”
– figyelmeztetett a kormányfő.
Nem meglepő mód a fejleményekre reagált Magyar Péter ukrán szövetségese, a kémbotrányban érintett Tseber Roland Ivanovics is. Az országból is kiutasított férfi közösségi oldalán azt írta, „Magyarországon ismét hamis történeteket terjesztenek egy állítólagos »összeesküvésről« Orbán kormánya ellen – mintha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen, Péter Magyar és én valamilyen akciókat koordinálnánk, hogy befolyásoljuk a magyar választásokat”.
Ez Tseber szerint teljes képtelenség. Ezután leszögezte, hogy teljes felelősséggel kijelenti:
minden olyan állítás, amely »összeesküvést« emleget a magyar kormány leváltásának megszervezésére, nem felel meg a valóságnak.
A kormányba vetett bizalom kérdéseiről és a végrehajtó hatalom összetételéről a magyar állampolgárok döntenek, a saját nemzeti intézményeik és választásaik keretében” – fogalmazott a kárpátaljai gyökerekkel bíró politikus.
Tseber Roland Ivanovics gondolatait azzal zárta, hogy „ugyanakkor mindig nyitottak vagyunk az őszinte és konstruktív párbeszédre, amely országaink kapcsolatainak javítását, az együttműködés fejlesztését és a kölcsönös tiszteletet szolgálja”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.