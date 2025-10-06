Előkerült Magyar Péter ukrán barátja, és heves magyarázkodásba kezdett az újabb tiszás lebukás után

Mint ismert, hétfőn az Index arról számolt be, hogy egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy

az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

Természetesen erre az értesülésre a magyar közélet több szereplője is reagált, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is. Mint fogalmazott, „Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik,

attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit”

– figyelmeztetett a kormányfő.