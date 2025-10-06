Pontot tett a vita végére Orbán Viktor: ez történne, ha hatalmat kapna Magyar Péter (VIDEÓ)

Semmit sem tagadott Magyar Péter pártja: felháborító választ kapott az Index
Ez nem volt barátságos lépés.
Kitisztult a kép.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Index szerint egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy
az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.
Felmerül a kérdés, miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről.
A miniszterelnök Facebook-oldalán számolt be arról, mit gondol Magyar Péterről. „Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója,
és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit”
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala