10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Magyarország Ukrajna Magyar Péter ukrán applikáció Európai Parlament Orbán Viktor Európai Unió szuverenitás

Pontot tett a vita végére Orbán Viktor: ez történne, ha hatalmat kapna Magyar Péter (VIDEÓ)

2025. október 06. 15:21

Kitisztult a kép.

2025. október 06. 15:21
Orbán Viktor

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Index szerint egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy

az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

Felmerül a kérdés, miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről.

Orbán Viktor reakciója

A miniszterelnök Facebook-oldalán számolt be arról, mit gondol Magyar Péterről. „Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója,

és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit”

írta Orbán Viktor.

A videót itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 4 komment

neszteklipschik
2025. október 06. 16:38
Aki a Selyemmajomra és majomcsapatára meg az brüsszeli-ukrán gazdáira/tartótisztjeire bízza rá a személyes adatait az ne csodálkozzon tátott szájjal, amikor ezek az adatok "közkinccsé válnak"...
dryanflowd-
2025. október 06. 16:18
"Felmerül a kérdés... Mégis, milyen ember az ilyen? (mint két tojás legalábbis) encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRuu4Hf5R9tbK7X7S2-Nuczc2pg6S_FJ1ObJA&s
patikus-3
2025. október 06. 16:01
„Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit.” Bommekk Viktor, legalább nem zsidó! Akinek a Moszad szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan Izrael-párti frakciójában ül, akinek az izraeli elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is zsidók fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit. Itt van egy k@rva-nagy kib@szott pont a vita végén.
kimirszen
2025. október 06. 15:36
és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit” Az a név ismerős Viktor hogy Yandex?
