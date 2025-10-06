Semmit sem tagadott Magyar Péter pártja: felháborító választ kapott az Index

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Index szerint egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy

az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

Felmerül a kérdés, miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről.

Az Index később már arról számolt be, hogy a cikk megjelenése előtt kérdéseket küldtek a Tisza Pártnak, akik nem cáfolták a lap értesüléseit, hanem pár perccel később a következő becsmérlő választ küldték: „Kedves Rogán Antal és Orbán Balázs! További jó hazudozást és vergődést! Kormányozni kellett volna a lopás helyett. Ahhoz nem kell oknyomozás, hogy mindenki tudja, hogy az Index mögött Mészáros Lőrinc (vagyis Orbán Viktor áll). üdvözlettel, TISZA Sajtó”

Tehát néhány perccel később Magyar Péter, ahelyett, hogy korrektül válaszolt volna a feltett kérdésekre, annak érdekében, hogy a Tisza Párt érdemi álláspontját is megismerhessék olvasók, előre „beharangozta” a Facebookon, hogy arról fog írni az Index, ukránok készíthették a Tisza applikációját.