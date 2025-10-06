Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt liberális Magyarország Magyar Péter ellenzék baloldal

Semmit sem tagadott Magyar Péter pártja: felháborító választ kapott az Index

2025. október 06. 13:49

Ez nem volt barátságos lépés.

2025. október 06. 13:49
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Index szerint egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy

az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

Felmerül a kérdés, miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről.

Az Index később már arról számolt be, hogy a cikk megjelenése előtt kérdéseket küldtek a Tisza Pártnak, akik nem cáfolták a lap értesüléseit, hanem pár perccel később a következő becsmérlő választ küldték: „Kedves Rogán Antal és Orbán Balázs! További jó hazudozást és vergődést! Kormányozni kellett volna a lopás helyett. Ahhoz nem kell oknyomozás, hogy mindenki tudja, hogy az Index mögött Mészáros Lőrinc (vagyis Orbán Viktor áll). üdvözlettel, TISZA Sajtó”

Tehát néhány perccel később Magyar Péter, ahelyett, hogy korrektül válaszolt volna a feltett kérdésekre, annak érdekében, hogy a Tisza Párt érdemi álláspontját is megismerhessék olvasók, előre „beharangozta” a Facebookon, hogy arról fog írni az Index, ukránok készíthették a Tisza applikációját.

A Telex már kapott érdemi választ

„Sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás a Tisza Világ applikációval összefüggésben, a felhasználók adatait a jogszabályoknak megfelelően és a felhasználói szerződés betartásával kezelik” – írta a Tisza Párt sajtóosztálya a Telex kérdéseire.

A Tisza sajtóosztálya azt is közölte, hogy az applikációt magyar szakemberek fejlesztették. „A fejlesztést követően, de még a Tisza Világ indulása előtt a stabil működés biztosítására több uniós céggel együttműködve zajlott a tesztelés. Személyes adatot ekkor még nem tartalmazott az applikáció. A tesztelésben résztvevő személyek személyes adatai adatvédelmi okokból nem nyilvánosak. A Tisza Világ fejlesztésében a PettersonApps nevű ukrán cég nem vett részt.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kapor tyütyü
•••
2025. október 06. 14:20 Szerkesztve
Az ukránok a Tisza spájzában vannak, 20 ezer bátor tiszás dalnok intim adatai mennek a közös kőlevesbe, jó étvágyat hozzá! Az ne tévesszen meg senkit, hogy a szintén kijevi propagandát toló Telexnek cáfolták az ukrán szálat: ettől orbitálisabbat is hazudott már a Poloska sajtója. A nyakamat rá, ha holnapra kiderül (mert ki fog), hogy mégis ukránok zsonglőrködtek az applikációval, a Tisza média gurujai akkor is egy újabb kitalált verzióval homlokegyenest mást fognak mondani, mint ma.
Válasz erre
7
0
langyostiszasok
2025. október 06. 14:07
Magyar Péter már biztos, hogy a Tisza pártra fog szavazni.
Válasz erre
4
0
Ernest01
2025. október 06. 14:02
Érik az a reális 10%.Lehet igy is viselkedni senki nem tiltja, de senki nem tolerálja
Válasz erre
5
0
kimirszen
2025. október 06. 13:54
Semmit sem tagadott Magyar Péter pártja: felháborító választ kapott az Index. Ha ez nem tagadás akkor mi? """"A Tisza sajtóosztálya azt is közölte, hogy az applikációt magyar szakemberek fejlesztették. „A Tisza Világ fejlesztésében a PettersonApps nevű ukrán cég nem vett részt.”
Válasz erre
1
8
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!