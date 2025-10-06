Ég a ház Magyar Péteréknél: a Tisza Párt elnöke annyira berezelt, hogy váratlan lépésre szánta el magát

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Index szerint egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy

az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

Felmerül a kérdés, miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről.

Egyből berezelt Magyar Péter

Nem sokkal később azonnal berezelt a Tisza Párt elnöke. „Ahogy előre jeleztem, Orbán Viktor személyes propaganda oldala az Index ismét aljas hazugságokat jelentetett meg, most épp a TISZA Világról. 3 hete még azt állították, hogy amerikaiak fejlesztették,