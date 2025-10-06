Ft
Ég a ház Magyar Péteréknél: a Tisza Párt elnöke annyira berezelt, hogy váratlan lépésre szánta el magát

2025. október 06. 09:46

Azonnal vádaskodásba kezdett.

2025. október 06. 09:46
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Index szerint egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy

az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

Felmerül a kérdés, miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről.

Egyből berezelt Magyar Péter

Nem sokkal később azonnal berezelt a Tisza Párt elnöke. „Ahogy előre jeleztem, Orbán Viktor személyes propaganda oldala az Index ismét aljas hazugságokat jelentetett meg, most épp a TISZA Világról. 3 hete még azt állították, hogy amerikaiak fejlesztették,

ma reggel már ukránokról hadováltak.

Az Orbán Balázsék által előre bekészített hazugsággyűjteményt azonnal megosztotta a teljes kormányzati propagandagépezet (ahogy ezt az adóemeléses hazugságkampánynál is tették)” – fogalmazott Facebook-oldalán Magyar Péter.

Riadót fújt, majd azonnal vádaskodni kezdett

„A TISZA elnökeként felkérem a Magyar Újságírók Országos Szövetségét, hogy haladéktalanul szólaljanak meg az Index által elkövetett sorozatos dezinformációs- és hazugságkampány miatt.

Egyértelműnek tűnik, hogy az orosz szolgálatok megkezdték a közvetlen beavatkozást a magyar választási kampányba”

– zárta bejegyzését a Tisza Párt elnöke.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

