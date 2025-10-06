Ég a ház Magyar Péteréknél: a Tisza Párt elnöke annyira berezelt, hogy váratlan lépésre szánta el magát

Ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikációján – közel húszezer felhasználó adatai szivárogtak ki
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
Azonnal vádaskodásba kezdett.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Index szerint egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy
az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.
Felmerül a kérdés, miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről.
Nem sokkal később azonnal berezelt a Tisza Párt elnöke. „Ahogy előre jeleztem, Orbán Viktor személyes propaganda oldala az Index ismét aljas hazugságokat jelentetett meg, most épp a TISZA Világról. 3 hete még azt állították, hogy amerikaiak fejlesztették,
ma reggel már ukránokról hadováltak.
Az Orbán Balázsék által előre bekészített hazugsággyűjteményt azonnal megosztotta a teljes kormányzati propagandagépezet (ahogy ezt az adóemeléses hazugságkampánynál is tették)” – fogalmazott Facebook-oldalán Magyar Péter.
„A TISZA elnökeként felkérem a Magyar Újságírók Országos Szövetségét, hogy haladéktalanul szólaljanak meg az Index által elkövetett sorozatos dezinformációs- és hazugságkampány miatt.
Egyértelműnek tűnik, hogy az orosz szolgálatok megkezdték a közvetlen beavatkozást a magyar választási kampányba”
– zárta bejegyzését a Tisza Párt elnöke.
