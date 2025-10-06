Véletlen lenne? Az Index leleplező cikke után totálisan besült Magyar Péterék szervere

A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Index szerint egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy

az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

Felmerül a kérdés, miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről.

Minden megváltozott

Később újabb érdekes fejleményekről számolt be az Index, ugyanis nem sokkal azt követően, hogy megjelent a cikkük, amiben megírták, hogy egy ukrán cég fejleszthette a Tisza Világ applikációt, amiből közel 20 ezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki,