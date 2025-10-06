Véletlen lenne? Az Index leleplező cikke után totálisan besült Magyar Péterék szervere

Sarokba szorították Magyar Pétert: erre a kínos kérdésre se köpni, se nyelni nem tudott
Két lehetséges magyarázat létezik.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy az Index szerint egy ukrán vállalat, a PettersonApps minden bizonnyal részt vett a Tisza Párt mobilalkalmazásának fejlesztésében. A helyzet súlyosságát tovább növeli, hogy
az applikációból közel húszezer felhasználó személyes adatai kerültek nyilvánosságra.
Felmerül a kérdés, miért dolgoztak magyar fejlesztők helyett külföldi informatikusokkal, és miért pont egy ukrán cégre esett a választás. Különösen kényelmetlen lehet a párt számára, hogy korábban már előfordult: aktivistáik adatait nem tudták biztonságosan kezelni, és azok kiszivárogtak a párt Discord-szerveréről.
Később újabb érdekes fejleményekről számolt be az Index, ugyanis nem sokkal azt követően, hogy megjelent a cikkük, amiben megírták, hogy egy ukrán cég fejleszthette a Tisza Világ applikációt, amiből közel 20 ezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki,
észrevették, hogy már nem működik a link, ahol elérhetőek voltak az internetre feltöltött adatok.
A linkre kattintva, hosszas betöltés után a következő hibaüzenet jelent meg: „A probléma oka valószínűleg egy olyan túlterhelt háttérfeladat, adatbázis vagy alkalmazás, amely megterheli a host szerver erőforrásait.”
Elképzelhető, hogy valakik egy terheléses támadással akarták lehetetlenné tenni, hogy mindenki számára megismerhetők legyenek a tiszás adatszivárgás részletei. De az is egy magyarázat lehet, hogy az időszakosan elérhetetlen linken tényleges technikai probléma van – jegyezte meg a lap.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy szinte azonnal riadót fújt, majd vádaskodni kezdett a Tisza Párt elnöke. „A TISZA elnökeként felkérem a Magyar Újságírók Országos Szövetségét, hogy haladéktalanul szólaljanak meg az Index által elkövetett sorozatos dezinformációs- és hazugságkampány miatt.
Egyértelműnek tűnik, hogy az orosz szolgálatok megkezdték a közvetlen beavatkozást a magyar választási kampányba”
– fogalmazott bejegyzésében Magyar Péter.
„Sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás a Tisza Világ applikációval összefüggésben, a felhasználók adatait a jogszabályoknak megfelelően és a felhasználói szerződés betartásával kezelik” – írta a Tisza Párt sajtóosztálya a Telex kérdéseire.
A Tisza sajtóosztálya azt is közölte, hogy az applikációt magyar szakemberek fejlesztették. „A fejlesztést követően, de még a Tisza Világ indulása előtt a stabil működés biztosítására több uniós céggel együttműködve zajlott a tesztelés. Személyes adatot ekkor még nem tartalmazott az applikáció. A tesztelésben résztvevő személyek személyes adatai adatvédelmi okokból nem nyilvánosak.
A Tisza Világ fejlesztésében a PettersonApps nevű ukrán cég nem vett részt.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP