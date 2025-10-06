Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt liberális Radnai Márk Magyarország Magyar Péter ukrán Szentkirályi Alexandra baloldal

Sarokba szorították Magyar Pétert: erre a kínos kérdésre se köpni, se nyelni nem tudott

2025. október 06. 11:35

„Ez a lelketeken szárad” – lesz min gondolkodnia a liberális politikusnak.

2025. október 06. 11:35
null

A Tisza második óriási adatszivárgási botránya látott napvilágot hétfő reggel: a párt applikációját letöltők közül majdnem 20 ezer ember adatai kerültek fel az internetre – írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője hétfőn a Facebook-oldalán.

Szentkirályi Alexandra közölte: a Tisza alelnöke, Radnai Márk is érintett, aki az alkalmazás fejlesztéséért volt felelős, és adminként szerepelt. „Ő korábban egy amerikai fejlesztést kotyogott el, de most az alelnök mellett egy másik gyanús alak is adminként szivárgott ki” – tette hozzá a politikus. Azt írta, „ő Myroslav Tokar ukrán webfejlesztő, aki egy ukrán appkészítő cégnél dolgozik”.

„Vajon mit keresett Radnai mellett adminként? Talán ez az ukrán cég készítette a Tisza alkalmazását? Ha igen, miért pont ők? Mi közük lehet az adatszivárgáshoz?

Mit keresett a Tisza alelnöke mellett adminként egy ukrán vállalkozó?”

– tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra. A frakcióvezető Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét megszólítva hangsúlyozta, hogy ezek nagyon súlyos kérdések, egy adatszivárgási botrány már a „lelketeken szárad”, most itt van még egy, és még mindig bő fél év van a választásokig.

„Szedjétek már össze magatokat! Egy normális, biztonságos applikációt sem tudtok lefejleszteni? Hány tíz- vagy százezer magyar ember adatait szeretnétek még hagyni, hogy kiszivárogjon a jó ég tudja, kinek? Ide most édeskevés lesz a szokásos félrebeszélés meg fröcsögés. Vállald a felelősséget, és adj magyarázatot! – szólította fel Magyar Pétert Szentkirályi Alexandra.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
•••
2025. október 06. 12:38 Szerkesztve
5m007h 0p3ra70r 2025. október 06. 11:43 "Komoly dolgok szivárogtak ott már tavaly nyáron a villamosmegállóban is. A gatyába." Barna eső, az volt az ukrán náci szál első jele.
Válasz erre
4
0
Szerintem
•••
2025. október 06. 12:38 Szerkesztve
Tessék! Le lehet menteni és böngészni: anonpaste.com/share/tiszavilaghu-ccbb2cd24f "Gained information: personal data collected from all 26500 users of the application, from 1399 entities /islands/ Useful information sources: 18398 individuals /users/ " Szóval összvissz 26500 töltötte le az appot, szemben a tiszafostos által hazudott több százezerrel. Szóval összvissz 1399 tiszasziget van, szemben a tiszafostos által hazudott több tízezerel.
Válasz erre
3
0
mnmn
2025. október 06. 12:33
Érdekes módon az oknyomozó sajtót nem igazán érdekli a szekta anyagi háttere. Ne mondja már senki hogy a renccerváltókártyák biztosítják a hátteret! Ez szerintem egy EU-s projekt ahol az ukikon keresztül folyatják át a pénzt, természetesen az ukránok vastagon leszedik a sápot és ezért bukkannak fel folyton ezek a Tseberek, Tokarok.
Válasz erre
4
0
Himiko
2025. október 06. 12:32
majd érkeznek az átverő/lehúzó üzenetek, így fogják majd támogatni Ukrajnát, még ha nem is akarják
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!