törökszentmiklós berettyóújfalu kenderes kisújszállás orbán miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor: A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint az ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában

2025. december 22. 07:55

A miniszterelnök szerint amit vállaltak, azt megcsinálják, lépésről lépésre, ellenszélben is.

2025. december 22. 07:55
null

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggeli bejegyzésében hangsúlyozta, hogy újabb fontos pillanatot ért el a kormány az országépítésben. „Reggel irány Kenderes határa, ahol felavatjuk az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között” – írta a miniszterelnök.

 

Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is.

– írta, majd hozzátette, hogy 2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 km volt. Ez 2025-re közel 2000 km-re emelkedett. Hangsúlyozta, hogy ezzel a sikerült elérni, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autós távolságra lakjon valamelyik sztrádától.

A miniszterelnök szerint ennek elérése „kemény menet” volt. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az ország megküzdött a pénzügyi és a migrációs válsággal, a Coviddal, és most megküzd a háborúval is. „Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól” – tette hozzá.

Kiemelte, hogy a ma átadott autóút-szakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudják majd folytatni az építkezést.

És folytatni is fogjuk. Mert a magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban, vagy ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában. Ez a mi tervünk: a brüsszeli háborús terv rombolása helyett békés országépítés

– tette hozzá.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
faramuci
2025. december 22. 10:34
Világos célok,tiszta beszéd....ez a recept tiszaszarosok ha választást szeretnétek nyerni még 2081-előtt..😁
elcapo-2
2025. december 22. 10:25
Picnic Niki 2025. december 22. 09:32 • Szerkesztve Tökéletesen igaza van OV-nak. Még akkor is, ha pl. a MNB alapítványok a pénzének a valagára vertek, és Matolcsy gyerek Dubajban vesz belőle lakásokat, nem? Legalább magyar gyerek baszta el, nem ukrán elcapo-2Picnic Niki 2025. december 22. 10:11 Ha buta egy szektás , akkor az nagyon buta .....mondjuk ez a jellemző rájuk! "Még akkor is, ha pl. a MNB alapítványok a pénzének a valagára vertek......" "A korábbi évekhez hasonlóan a tavalyi évben is tovább gyarapodott a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) Alapítvány - korábbi nevén MNB Alapítvány - vagyona. A szervezet 2023-ban 3,4 milliárd forint bevétel mellett 90 millió forint adózott eredményt ért el, összvagyona pedig év végén meghaladta a 283,4 milliárd forintot." Gyarapodott az MNB Alapítvány vagyona 2024 június. Portfólió ....az ugye nem kormányközeli. Szóval lobotómiás szektahívő , köszönjük az "értelmes" kommentet!
elcapo-2
2025. december 22. 10:24
Picnic NikiChekke-Faint 2025. december 22. 09:39 • Szerkesztve Igaz. pl. visszavettük a vízközműveket a külföldiektől, de sajnos jött a rezsicsökkentés, árat nem lehetett emelni, karbantartás nincs, csak a legszükségesebbekre van pénz, ezért a csövek elöregedtek, a víznek kb 20%-a elszivárog. Ha a jelenlegi ütemben kerül sor a csőcserére, akkor ehhez kb 100 év kell. Most van egy magyar közművünk, nőt a nemzeti vagyon, amely "kiváló" állapotban van, nem? elcapo-2Picnic Niki 2025. december 22. 10:23 Te buta kretén. Ha nem magyar kézben lenne, akkot a sokszorosát fizetnéd a mostani díjaknak.....húzz már a picsába a 444 -re a buta kommentjeiddel!
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 22. 10:10 Szerkesztve
Orbán Viktor: A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, hamár lázár palotájához vezető aszfaltozott út felépűlt.És a hatvanpusztai birtok felépítésének befejezésében is nagy segítsége lesz a pénznek.Az új rakétasiló és atombunker ,no meg a a magyar neverland is itt épűl.👏👏👏👏😁😁Köszönjük👏👏👏👏A degenerált fideszesek összedobják neki.👍👍👍😜
