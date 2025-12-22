Orbán Viktor: A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint az ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában

A miniszterelnök szerint ennek elérése „kemény menet” volt. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az ország megküzdött a pénzügyi és a migrációs válsággal, a Coviddal, és most megküzd a háborúval is. „Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól” – tette hozzá.

Kiemelte, hogy a ma átadott autóút-szakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudják majd folytatni az építkezést.