Orbán Viktor: A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint az ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában

Messzire ért az aranybudi-botrány bűze: a hadiipart sem kímélte az ukrán korrupciós maffia – a katonák ezreinek életébe került a sikkasztás
A gyanúsítottak körülbelül 22 millió dollárt loptak el.
A miniszterelnök szerint amit vállaltak, azt megcsinálják, lépésről lépésre, ellenszélben is.
Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggeli bejegyzésében hangsúlyozta, hogy újabb fontos pillanatot ért el a kormány az országépítésben. „Reggel irány Kenderes határa, ahol felavatjuk az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között” – írta a miniszterelnök.
Amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is.
– írta, majd hozzátette, hogy 2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 km volt. Ez 2025-re közel 2000 km-re emelkedett. Hangsúlyozta, hogy ezzel a sikerült elérni, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autós távolságra lakjon valamelyik sztrádától.
A miniszterelnök szerint ennek elérése „kemény menet” volt. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az ország megküzdött a pénzügyi és a migrációs válsággal, a Coviddal, és most megküzd a háborúval is. „Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól” – tette hozzá.
Kiemelte, hogy a ma átadott autóút-szakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudják majd folytatni az építkezést.
És folytatni is fogjuk. Mert a magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban, vagy ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában. Ez a mi tervünk: a brüsszeli háborús terv rombolása helyett békés országépítés
Ezt is ajánljuk a témában
A gyanúsítottak körülbelül 22 millió dollárt loptak el.
– tette hozzá.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök szerint most az a legfontosabb, hogy a jelenlegi szövetségesi formátum egyben maradjon, és az Egyesült Államok közvetítői szerepe megmaradjon.