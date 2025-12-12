Messzire ért az aranybudi-botrány bűze: a hadiipart sem kímélte az ukrán korrupciós maffia – a katonák ezreinek életébe került a sikkasztás

Megunta a trükközést az ukrán hadsereg: mostantól a húsdarálóba küldik a katonaszökevényeket
Egy népszerű kiskaput zártak most be egy új szabályozással.
A gyanúsítottak körülbelül 22 millió dollárt loptak el.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) feltárta, hogy egy állami fegyvergyár vezetése hatalmas állami pénzeket sikkasztott, amelyek a hadsereg tankjaihoz szükséges páncélzat beszerzésére voltak szánva – írta a Kyiv Post.
A hatóságok szerint a gyanúsítottak mintegy 102 millió hrivnyát – körülbelül 22 millió dollárt – sajátítottak ki.
A nyomozás során azonosították a gyár kereskedelmi igazgatóját, a korábbi vezetőt, valamint a beszállító cég tulajdonosát, mint elkövetők.
Mint kiderült, 2022 áprilisában az állami tulajdonú gyár szerződést kötött a Védelmi Minisztériummal harckocsi páncélzatok előállítására, amelyeknek a harcterekre kellett volna kerülniük. Ahelyett, hogy a megrendelést teljesítették volna, a gyár akkori igazgatója megszervezte az állami pénzek eltulajdonítását. A kereskedelmi igazgatóval valamint a beszállítóval közösen a páncélzatok alapanyagait háromszoros áron vásárolták meg és a tranzakciókból keletkezett összeget pedig ellenőrzött céghálózatokon keresztül juttatták el saját zsebükbe.
A NABU és az SZBU szakértői szerint az eset jelentős kárt okozott az állami költségvetésnek.
Mindhárom gyanúsítottat megvádolták hivatali visszaéléssel, sikkasztással, pénzmosással és hivatalos okirat hamisítással, valamint lakó- és munkahelyeiken házkutatásokat is tartottak. A gyár korábbi vezetőjét már előzetes letartóztatásba helyezték egy korábbi ügy kapcsán, amely a hibás aknavető-lövedékek gyártásához kapcsolódott.
A nyomozás feltárta azt is, hogy 2024 elején a gyár újabb szerződést kötött a szárazföldi ukrán erők számára lőszerek előállítására. A gyártás során azonban silány alapanyagokat és hibás gyártási folyamatokat alkalmaztak, így 120 000 használhatatlan lövedék került a frontvonalra, ami komoly veszélyt jelentett az ukrán katonai műveletekre és súlyos csapást mért az állami költségvetésre.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
