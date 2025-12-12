Messzire ért az aranybudi-botrány bűze: a hadiipart sem kímélte az ukrán korrupciós maffia – a katonák ezreinek életébe került a sikkasztás

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) feltárta, hogy egy állami fegyvergyár vezetése hatalmas állami pénzeket sikkasztott, amelyek a hadsereg tankjaihoz szükséges páncélzat beszerzésére voltak szánva – írta a Kyiv Post.

A hatóságok szerint a gyanúsítottak mintegy 102 millió hrivnyát – körülbelül 22 millió dollárt – sajátítottak ki.

A nyomozás során azonosították a gyár kereskedelmi igazgatóját, a korábbi vezetőt, valamint a beszállító cég tulajdonosát, mint elkövetők.