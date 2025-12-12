Ft
ukrajnai korrupció szbu nabu nemzeti korrupcióellenes hivatal állami pénz ukrajna

Messzire ért az aranybudi-botrány bűze: a hadiipart sem kímélte az ukrán korrupciós maffia – a katonák ezreinek életébe került a sikkasztás

2025. december 12. 13:11

A gyanúsítottak körülbelül 22 millió dollárt loptak el.

2025. december 12. 13:11
null

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) feltárta, hogy egy állami fegyvergyár vezetése hatalmas állami pénzeket sikkasztott, amelyek a hadsereg tankjaihoz szükséges páncélzat beszerzésére voltak szánva – írta a Kyiv Post.

A hatóságok szerint a gyanúsítottak mintegy 102 millió hrivnyát – körülbelül 22 millió dollárt – sajátítottak ki.

A nyomozás során azonosították a gyár kereskedelmi igazgatóját, a korábbi vezetőt, valamint a beszállító cég tulajdonosát, mint elkövetők. 

Mint kiderült, 2022 áprilisában az állami tulajdonú gyár szerződést kötött a Védelmi Minisztériummal harckocsi páncélzatok előállítására, amelyeknek a harcterekre kellett volna kerülniük. Ahelyett, hogy a megrendelést teljesítették volna, a gyár akkori igazgatója megszervezte az állami pénzek eltulajdonítását. A kereskedelmi igazgatóval valamint a beszállítóval közösen a páncélzatok alapanyagait háromszoros áron vásárolták meg és a tranzakciókból keletkezett összeget pedig ellenőrzött céghálózatokon keresztül juttatták el saját zsebükbe.

A NABU és az SZBU szakértői szerint az eset jelentős kárt okozott az állami költségvetésnek. 

Mindhárom gyanúsítottat megvádolták hivatali visszaéléssel, sikkasztással, pénzmosással és hivatalos okirat hamisítással, valamint lakó- és munkahelyeiken házkutatásokat is tartottak. A gyár korábbi vezetőjét már előzetes letartóztatásba helyezték egy korábbi ügy kapcsán, amely a hibás aknavető-lövedékek gyártásához kapcsolódott.

A nyomozás feltárta azt is, hogy 2024 elején a gyár újabb szerződést kötött a szárazföldi ukrán erők számára lőszerek előállítására. A gyártás során azonban silány alapanyagokat és hibás gyártási folyamatokat alkalmaztak, így 120 000 használhatatlan lövedék került a frontvonalra, ami komoly veszélyt jelentett az ukrán katonai műveletekre és súlyos csapást mért az állami költségvetésre.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

***

Összesen 4 komment

lemez
2025. december 12. 14:00
Lengyelországon és Románián keresztül ment egy kis atom a náci ukiknak.Most a titkosszolgálatot képezik használatára.Elkezdödött ,de europa akarta.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. december 12. 13:38
Nem látom a Majdanon tüntetőket, szépen lassan agyon sikerül hallgatni a korrupciós botrányt, úgy tűnik Zeló megússza.
Válasz erre
2
0
auditorium
•••
2025. december 12. 13:27 Szerkesztve
4 évi harc és öldöklés után visszaérkeztünk a kiindulóponthoz. Ha akkor lett volna hajlandóság Z. részéről Svácban tárgyalni az oroszokkal, akkor nem lenne romban országa egynegyede és kb. tiz millió ukrán sem vándorolt volna el és az értékes ásványi kincseket sem kellett volna átadni, már aláirt szerződéssel Tr-nak a kapott fegyverekért. Termőföldjeik aláaknázva, amit nagyon keserves hatástalanitani... Az aranyozott WC-t és a menesztett korrupt minisztereket, valamint a Pentagon fegyvereinek eltűnése már NEM téma a dem.kus jogállamokban, ahol fogytatódik az ölelés v. puszi.
Válasz erre
5
0
alenka
2025. december 12. 13:20
Lassan már a fél ukiiiikiiikriiiijniii lebukik. Mikor tartanak bunkerkutatást a drogos stöpszli naci koboldnál?.... Kokaint tonnaszám biztos lelnének.... NABU,CIA gyorsabban!
Válasz erre
3
0
