Megunta a trükközést az ukrán hadsereg: mostantól a húsdarálóba küldik a katonaszökevényeket

Beismerték az ukránok: az önkéntesek elfogytak a frontról, kényszertoborzás folyik az országban
Az ezredes szerint a társadalom jelentős része láthatóan nem akar részt venni a háborúban.
Egy népszerű kiskaput zártak most be egy új szabályozással.
Az ukrán fegyveres erőkben radikálisan megváltoztak az engedély nélküli eltávozás (SZCS) utáni visszatérés szabályai – írta a KárpátHír. A Vezérkar gyakorlatilag bezárta azt a népszerű kiskaput, amellyel eddig sok katona próbált kedvezőbb szolgálati helyre kerülni. Eddig sok katona, aki elégedetlen volt a szolgálati helyével, általában engedély nélkül elhagyta az egységét, majd szerzett egy befogadónyilatkozatot egy „szimpatikusabb” egységtől, és önként feladta magát a hatóságoknál.
A korábbi enyhébb szabályozás miatt szinte büntetlenül átkerült az általa választott új helyre. Ezt a jelenséget a katonák körében csak „katonai turizmusnak” hívták. Nemrég azonban új szabályok léptek életbe:
ezentúl minden katonai szökevényt – akit elkapnak, vagy aki önként feladja magát – automatikusan a leghevesebb harcokban részt vevő rohamdandárokhoz és légideszant-alakulatokhoz irányítanak.
A katonai vezetés ezzel akarja elvenni a katonák kedvét az eddigi visszaélésektől.
Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az ezredes szerint a társadalom jelentős része láthatóan nem akar részt venni a háborúban.
***