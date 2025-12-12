Ft
ukrán hadsereg Ukrajna orosz-ukrán háború

Megunta a trükközést az ukrán hadsereg: mostantól a húsdarálóba küldik a katonaszökevényeket

2025. december 12. 10:32

Egy népszerű kiskaput zártak most be egy új szabályozással.

2025. december 12. 10:32
Az ukrán fegyveres erőkben radikálisan megváltoztak az engedély nélküli eltávozás (SZCS) utáni visszatérés szabályai – írta a KárpátHír. A Vezérkar gyakorlatilag bezárta azt a népszerű kiskaput, amellyel eddig sok katona próbált kedvezőbb szolgálati helyre kerülni. Eddig sok katona, aki elégedetlen volt a szolgálati helyével, általában engedély nélkül elhagyta az egységét, majd szerzett egy befogadónyilatkozatot egy „szimpatikusabb” egységtől, és önként feladta magát a hatóságoknál.

A korábbi enyhébb szabályozás miatt szinte büntetlenül átkerült az általa választott új helyre. Ezt a jelenséget a katonák körében csak „katonai turizmusnak” hívták. Nemrég azonban új szabályok léptek életbe:

ezentúl minden katonai szökevényt – akit elkapnak, vagy aki önként feladja magát – automatikusan a leghevesebb harcokban részt vevő rohamdandárokhoz és légideszant-alakulatokhoz irányítanak.

A katonai vezetés ezzel akarja elvenni a katonák kedvét az eddigi visszaélésektől.

simakutya
2025. december 12. 12:14
Kezdődik az Élet-Halál harc az ukrán lövészárkon belül.Oroszoknak csak ajánlatot kell tenni azon katonáknak akik erre hajlandók ,és élni akarnak.
csulak
2025. december 12. 11:58
nem tudom felfogni ezeket az ukranokat...ha engem a husdaraloba kuldenek, es fegyvert adnak akezembe, az elso dolgom az lenne ,hogy megfelelo alkalommal az egesz tiszitkart kilonem ! Ha mar meg kell halnom, akkor akik ezert hibasak azok is haljanak.
statiszta
2025. december 12. 11:38 Szerkesztve
Kivéve aki akkora ukrán "hazafi", hogy korrumpálja a hadkiegészítést... neki akár tisztelegnek is határon ki illetve belépéskor. Maradék hónapjaira kezd viccé válni ez az ún. Ukrajna.
Galerida
2025. december 12. 11:35
Bajban lesz az a harcos, akinél nincs elég kp.!
