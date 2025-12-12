Megunta a trükközést az ukrán hadsereg: mostantól a húsdarálóba küldik a katonaszökevényeket

Az ukrán fegyveres erőkben radikálisan megváltoztak az engedély nélküli eltávozás (SZCS) utáni visszatérés szabályai – írta a KárpátHír. A Vezérkar gyakorlatilag bezárta azt a népszerű kiskaput, amellyel eddig sok katona próbált kedvezőbb szolgálati helyre kerülni. Eddig sok katona, aki elégedetlen volt a szolgálati helyével, általában engedély nélkül elhagyta az egységét, majd szerzett egy befogadónyilatkozatot egy „szimpatikusabb” egységtől, és önként feladta magát a hatóságoknál.

A korábbi enyhébb szabályozás miatt szinte büntetlenül átkerült az általa választott új helyre. Ezt a jelenséget a katonák körében csak „katonai turizmusnak” hívták. Nemrég azonban új szabályok léptek életbe: