Beismerték az ukránok: az önkéntesek elfogytak a frontról, kényszertoborzás folyik az országban

Roman Kosztenko, az ukrán Legfelsőbb Tanács nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának titkára – egyben az SZBU, az Ukrán Biztonsági Szolgálat ezredese – nyíltan kiállt amellett, hogy a mozgósítás során a kényszerintézkedések alkalmazása ma már nélkülözhetetlen – írta a Kárpát Hír.

A kényszer a mozgósítás alapja lett”

– fogalmazott egy interjúban. A politikus szerint az önkéntes alapon történő haderőpótlás lehetőségei kimerültek: „Aki önként menni akart a frontra, az vagy már ott van, vagy sajnálatos módon elesett.”