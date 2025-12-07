Ft
Roman Kosztenko Ukrajna orosz-ukrán háború Ukrán Biztonsági Szolgálat

Beismerték az ukránok: az önkéntesek elfogytak a frontról, kényszertoborzás folyik az országban

2025. december 07. 17:00

Az ezredes szerint a társadalom jelentős része láthatóan nem akar részt venni a háborúban.

2025. december 07. 17:00
null

Roman Kosztenko, az ukrán Legfelsőbb Tanács nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának titkára – egyben az SZBU, az Ukrán Biztonsági Szolgálat ezredese – nyíltan kiállt amellett, hogy a mozgósítás során a kényszerintézkedések alkalmazása ma már nélkülözhetetlen – írta a Kárpát Hír. 

A kényszer a mozgósítás alapja lett”

– fogalmazott egy interjúban. A politikus szerint az önkéntes alapon történő haderőpótlás lehetőségei kimerültek: „Aki önként menni akart a frontra, az vagy már ott van, vagy sajnálatos módon elesett.”

Hozzátette: az önkéntesek elfogytak, a társadalom jelentős része pedig láthatóan nem akar részt venni a háborúban.

Kosztenko hangsúlyozta: a haza védelme alkotmányos kötelezettség, amit az államnak joga – és most már kötelessége is – kikényszeríteni, ha az állampolgárok önmaguktól nem jelentkeznek. Elismerte ugyan, hogy az erőszakos utcai toborzás (amit Ukrajnában „buszoztatásnak” csúfolnak) és a hatósági kényszer komoly társadalmi feszültségeket okoz, de álláspontja szerint a front összeomlását csak a folyamatos létszámpótlás akadályozhatja meg. 

Kosztenko nyilatkozata gyakorlatilag hivatalosan is megerősíti azt, amit eddig minden erővel tagadtak az ukránok: a kényszerítés a mozgósítás tartós, strukturális elemévé vált.

Nyitókép forrása: Ed JONES / AFP

templar62
2025. december 07. 18:47
Eddig , 35 ezer halottat hazudnak nekik , ( közel 4 év alatt ) .
Chekke-Faint
2025. december 07. 18:21
Tisztázzuk, a háborúba igazából senki sem akar menni. Mindenki tudja, meg lehet ott halni... Kivéve, az aki pénzeli és gerjeszti, na az szereti....
akitiosz
2025. december 07. 18:14
"borsos-2 2025. december 07. 17:32 Ámuldozom, hogy ha mindenki kényszersorozott, akkor hogy a viharban tudják az egész szakaszt, zászlóaljat, vagy bármekkora kontingenst arra kényszeríteni, hogy előre menjenek a halálba?" Úgy, hogy nem mindenki. A náci alakulatok ideológiailag fanatikusak. A zsoldosokat a pénz motiválja. A második vonalbeli náci alakulatok tartják a fronton az első vonalbelieket. Egy hete meghalt egy ukrán náci ezredes Gulyapoljénál, amikor kettő századot akart visszatartani a fronton, mert a frontról áttört áttört egy kb. 60 fős ukrán alakulat, szétverte a nácikat, huszonvalamennyi halott. Ha esetleg érdekel név szerint, akkor Andrej Kovaljov ezredes.
hexahelicene
2025. december 07. 17:52
Genocídium zajlik az ukrán nép ellen. Nem. Nem orosz részről. Nyugat öleti meg a szerencsétlen, utolsó ukrán harcost. Ők hazájukért küzdenek, azt hiszik. Valójában London City-ért halnak a szerencsétlenek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!