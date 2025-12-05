Szijjártó Péter: hiába hazudnak, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik

„Nincs itt semmi látnivaló” – gyorsan le is zárták az ukránok Sebestyén József ügyét
A magyar hatóságok még nem zárták le az eljárást.
Hiába tagadják, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek magyar halálos áldozata is van, akármit is állítanak az ukrán hatóságok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.
Az ukrán hatóságok bejelentették, hogy vizsgálataik szerint nem bántalmazás, hanem régóta meglevő betegség okozta a besorozott Sebestyén József halálát, ezért bűncselekmény hiányában lezárták a nyomozást.
Szijjártó Péter erre reagálva kiemelte, hogy az ukránok folyamatosan tagadják, hogy erőszakosan sorozzák be az embereket a hadseregbe, holott az egész világ láthatja az erről szóló videókat.
Mindenki láthatta azokat a felvételeket, amelyeken a családapákat a gyerekeik szeme láttára vernek meg, vonszolnak a földön és tuszkolnak be kisbuszokba,
hiába próbálják tagadni az ukránok, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik" - hangsúlyozta. „Ezt az Európa Tanács jelentéstevője is korábban megállapította” – tette hozzá.
„Sajnos magyar áldozata is van ennek az erőszakos sorozásnak. Az ukránok ezt most megpróbálják letagadni, a valóság azonban teljes mértékben ellentétes azzal, amit hazudni próbálnak” – folytatta.
Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek van magyar halálos áldozata, akármit is állítanak az ukránok”
– összegzett a tárcavezető.
A magyar hatóságok még nem zárták le az eljárást.
A napokban megjelent a Mandiner kárpátaljai kényszersorozásokról szóló dokumentumfilmjének második része, melyben a nézők megismerhetik annak a férfinek a történetét, akit az ukrán állam előbb megnyomorított, most pedig újra a frontra akarja vezényelni.
A nevét és arcát is vállaló Imrét a kárpátaljai közösségben csak „koncentrációs táborként” hivatkozott Rovnóra (ukránul: Rivne), az ottani rehabilitációs és kiképzőközpontba vitték, ahonnan a közvélekedés szerint „nincs visszaút”.
A vele rögzített beszélgetésből kiderül, hogy micsoda földi pokol is valójában egy ilyen ukrán kiképzőközpont, ahol Imre mindkét lábfejét elveszítette a tisztek durva bánásmódja és lélektelen nemtörődömsége folytán.
MTI/Mandiner
Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka
A Mandiner kárpátaljai kényszersorozásokról szóló dokumentumfilmjének második részével rajta szeretnénk segíteni.