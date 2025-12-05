Ft
12. 05.
péntek
Szijjártó Péter orosz-ukrán háború toborzás hadsereg

Szijjártó Péter: hiába hazudnak, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik

2025. december 05. 13:35

„Ezt az Európa Tanács jelentéstevője is korábban megállapította” – emlékeztetett a miniszter.

2025. december 05. 13:35
null

Hiába tagadják, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek magyar halálos áldozata is van, akármit is állítanak az ukrán hatóságok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten. 

Az ukrán hatóságok bejelentették, hogy vizsgálataik szerint nem bántalmazás, hanem régóta meglevő betegség okozta a besorozott Sebestyén József halálát, ezért bűncselekmény hiányában lezárták a nyomozást. 

Szijjártó Péter erre reagálva kiemelte, hogy az ukránok folyamatosan tagadják, hogy erőszakosan sorozzák be az embereket a hadseregbe, holott az egész világ láthatja az erről szóló videókat. 

Mindenki láthatta azokat a felvételeket, amelyeken a családapákat a gyerekeik szeme láttára vernek meg, vonszolnak a földön és tuszkolnak be kisbuszokba, 

hiába próbálják tagadni az ukránok, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik" - hangsúlyozta. „Ezt az Európa Tanács jelentéstevője is korábban megállapította” – tette hozzá.

„Sajnos magyar áldozata is van ennek az erőszakos sorozásnak. Az ukránok ezt most megpróbálják letagadni, a valóság azonban teljes mértékben ellentétes azzal, amit hazudni próbálnak” – folytatta. 

Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek van magyar halálos áldozata, akármit is állítanak az ukránok” 

– összegzett a tárcavezető. 

Földi pokollal ér fel egy ukrán kiképzőközpont

A napokban megjelent a Mandiner kárpátaljai kényszersorozásokról szóló dokumentumfilmjének második része, melyben a nézők megismerhetik annak a férfinek a történetét, akit az ukrán állam előbb megnyomorított, most pedig újra a frontra akarja vezényelni.

A nevét és arcát is vállaló Imrét a kárpátaljai közösségben csak „koncentrációs táborként” hivatkozott Rovnóra (ukránul: Rivne), az ottani rehabilitációs és kiképzőközpontba vitték, ahonnan a közvélekedés szerint „nincs visszaút”.

A vele rögzített beszélgetésből kiderül, hogy micsoda földi pokol is valójában egy ilyen ukrán kiképzőközpont, ahol Imre mindkét lábfejét elveszítette a tisztek durva bánásmódja és lélektelen nemtörődömsége folytán.

MTI/Mandiner

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka

