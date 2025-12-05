Szijjártó Péter: hiába hazudnak, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik

Hiába tagadják, Ukrajnában erőszakos sorozás zajlik, és ennek magyar halálos áldozata is van, akármit is állítanak az ukrán hatóságok – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.

Az ukrán hatóságok bejelentették, hogy vizsgálataik szerint nem bántalmazás, hanem régóta meglevő betegség okozta a besorozott Sebestyén József halálát, ezért bűncselekmény hiányában lezárták a nyomozást.