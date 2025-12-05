„Nincs itt semmi látnivaló” – gyorsan le is zárták az ukránok Sebestyén József ügyét



A férfi sérüléseiről és megalázásáról több fotó, sőt videó is napvilágot látott. Az ukrajnai nyomozás szerint azonban Sebestyén József halálát egy régóta meglevő betegsége súlyosabbra fordulása okozhatta. Az eset kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. Akkori posztjában leszögezte, hogy Sebestyén József

nem meghalt, nem kényszersorozás következtében hunyt el, hanem agyonverték”.

Jelezte, hogy Magyarországnak kötelessége kivizsgálni az ügyet, amely nem egyszerűen egy tragikus haláleset, hanem egy brutális gyilkosság.

Az ügyben így Magyarországon is nyomozás indult. A Legfőbb Ügyészség a 24.hu kérdésére azt közölte, hogy ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz, ami felderítési szakban van, gyanúsítotti kihallgatás még nem történt. A rendőrség azonban adatvédelmi okokra hivatkozva nem adott több információt az ügyről.