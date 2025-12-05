Ft
12. 05.
péntek
Sebestyén József bántalmazás Ukrajna halál kényszersorozás

„Nincs itt semmi látnivaló” – gyorsan le is zárták az ukránok Sebestyén József ügyét

2025. december 05. 08:14

A magyar hatóságok még nem zárták le az eljárást.

2025. december 05. 08:14
Bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást az ukrán ügyészség Sebestyén József halála ügyében – írta a 24.hu a Kárpátaljai Megyei Főügyészség nekik küldött válasza alapján.

„A nyomozás során megállapították, hogy Sebestyén kórházi kezelés alatt állt, és azt is vizsgálták, hogy megfelelő kezelésben részesült, és nem merült fel mulasztás az orvosi személyzet részéről” – írta az ukrán hatóság, de mást nem akartak közölni.

Ahogy a 24.hu is emlékeztet rá, júliusban először a Mandiner írta meg az elhunyt férfi testvére által megosztott információk alapján, hogy a kárpátaljai Sebestyén Józsefet

ukrán toborzók hurcolták el, majd olyan súlyosan bántalmazták, hogy később belehalt sérüléseibe. 

Sebestyén Józsefet állítólag vasdoronggal ütötték az ukrán egyenruhások.

A férfi sérüléseiről és megalázásáról több fotó, sőt videó is napvilágot látott. Az ukrajnai nyomozás szerint azonban Sebestyén József halálát egy régóta meglevő betegsége súlyosabbra fordulása okozhatta. Az eset kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. Akkori posztjában leszögezte, hogy Sebestyén József 

nem meghalt, nem kényszersorozás következtében hunyt el, hanem agyonverték”.

Jelezte, hogy Magyarországnak kötelessége kivizsgálni az ügyet, amely nem egyszerűen egy tragikus haláleset, hanem egy brutális gyilkosság.

Az ügyben így Magyarországon is nyomozás indult. A Legfőbb Ügyészség a 24.hu kérdésére azt közölte, hogy ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomoz, ami felderítési szakban van, gyanúsítotti kihallgatás még nem történt. A rendőrség azonban adatvédelmi okokra hivatkozva nem adott több információt az ügyről. 

A Kárpátaljai Megyei Főügyészség ugyanakkor azt közölte, hogy hozzájuk semmilyen jogsegéllyel kapcsolatos kérelem, kérés, megkeresés vagy indítvány nem érkezett a magyar hatóságok részéről. 

Fotó: TV2 Tények 

makapaka2
2025. december 05. 10:35
Ez egy gyilkosság volt, ami nem maradhat büntetlenül.
Burg_kastL71-C
•••
2025. december 05. 10:21 Szerkesztve
Ami Sebestyén Józseffel történt, az ott az általános kultúra része, ahol a saját fajtájukat is képesek voltak korábban -- főleg télvíz idején -- letolt nadrággal utcai oszlopokhoz kikötözni, hogy akár halálra fagyjon. Ebben a versenyben nem különböznek a legsötétebb afrikai négerektől sem, akik egy utcai perben gumiköpenyt húznak az általuk elítéltre és meggyújtják azt, miközben örömittasan üvöltenek. Ott több a temperamentum.
nemecsekerno-007-01
2025. december 05. 10:20
Hohol volt, hohol nem volt. Lassan reszeltek nekik. Nekünk Kárpátaljára kell figyelnünk.
Náthás hal
•••
2025. december 05. 10:00 Szerkesztve
Szarházi ukránok, adtak a világnak mafiát és kurvákat, ezek ők. Remélem az oroszok Csopig jönnek!
