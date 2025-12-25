„Beteljesült az álmunk” – megszülettek az ikrei a magyar válogatott klasszisának

Újabb kézilabdababa Győrben: ezúttal a franciák klasszisa jelentett be örömhírt
Győri-Lukács Viktória és Győri Mátyás szenteste osztotta meg az örömhírt. Megszülettek az ikerlányok.
Szenteste jelentette be az örömhírt a magyar női kézilabda-válogatott klasszisa, Győri-Lukács Viktória és szintén kézilabdázó párja, Győri Mátyás, hogy megszülettek az ikerlányaik.
Beteljesült az álmunk”
– írták a közös Instagram-posztjukban.
Győri-Lukács Viktória klubja, a Győri Audi ETO KC is megosztotta az örömhírt a szurkolókkal.
„Dupla öröm az ETO-családban!
Örömmel és hatalmas szeretettel osztjuk meg veletek a hírt, hogy csapatunk jobbszélsője, Győri-Lukács Viktória életet adott ikerlányainak.
»Ennél boldogabb karácsonyunk nem is lehetne! Zoé és Emma megérkeztek karácsonyra. Nagyon örülünk, hogy mindenki egészséges és együtt ünnepelhetünk!«
Ezúton is szívből gratulálunk Vicának és családjának, jó egészséget, sok boldogságot és rengeteg felejthetetlen pillanatot kívánunk életük új fejezetéhez!”
Győri Mátyás klubja, a Ferencváros is beszámolt.
„»Teljesült az álmunk!« – korábbi kézilabdázónk, Győri-Lukács Viktória és férficsapatunk játékosa, Győri Mátyás újszülött ikreivel, Zoéval és Emmával töltheti a karácsonyt. Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk a családnak!”
