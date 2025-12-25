Ft
magyar válogatott Győri-Lukács Viktória Győri Mátyás női kézilabda születés Győri Audi ETO KC Ferencváros férfi kézilabda kézilabda

„Beteljesült az álmunk” – megszülettek az ikrei a magyar válogatott klasszisának

2025. december 25. 09:59

Győri-Lukács Viktória és Győri Mátyás szenteste osztotta meg az örömhírt. Megszülettek az ikerlányok.

2025. december 25. 09:59
null

Szenteste jelentette be az örömhírt a magyar női kézilabda-válogatott klasszisa, Győri-Lukács Viktória és szintén kézilabdázó párja, Győri Mátyás, hogy megszülettek az ikerlányaik.

 

Megszülettek az ikrek, Emma és Zoé
Megszülettek az ikrek, Emma és Zoé (Fotó: instagram.com/lukacsviki)

Megszülettek az ikrek

Beteljesült az álmunk”

– írták a közös Instagram-posztjukban.

Győri-Lukács Viktória klubja, a Győri Audi ETO KC is megosztotta az örömhírt a szurkolókkal.


„Dupla öröm az ETO-családban!

Örömmel és hatalmas szeretettel osztjuk meg veletek a hírt, hogy csapatunk jobbszélsője, Győri-Lukács Viktória életet adott ikerlányainak.

»Ennél boldogabb karácsonyunk nem is lehetne! Zoé és Emma megérkeztek karácsonyra. Nagyon örülünk, hogy mindenki egészséges és együtt ünnepelhetünk!«

Ezúton is szívből gratulálunk Vicának és családjának, jó egészséget, sok boldogságot és rengeteg felejthetetlen pillanatot kívánunk életük új fejezetéhez!”

Győri Mátyás klubja, a Ferencváros is beszámolt.

„»Teljesült az álmunk!« – korábbi kézilabdázónk, Győri-Lukács Viktória és férficsapatunk játékosa, Győri Mátyás újszülött ikreivel, Zoéval és Emmával töltheti a karácsonyt. Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk a családnak!”

Fotó: instagram.com/lukacsviki

Összesen 5 komment

istvanpeter
2025. december 25. 11:08
Meghatóan bájos és kedves kis Család, a Jóisten adjon Nekik egészséget, boldogságot és sok szerencsét.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. december 25. 10:56
szep munka! gratulalok ! Jo egeszseget a kicsiknek !
Válasz erre
1
0
vakiki
2025. december 25. 10:51
Végre egy örömteli,jó hír! Gratulálok! Sok boldogságot,és jó egészséget kívánok az egész családnak!🙂
Válasz erre
4
0
sersem
2025. december 25. 10:47
A legszebb karácsonyi ajándék. Sok boldogságot kívánok!
Válasz erre
1
0
