„Beteljesült az álmunk” – megszülettek az ikrei a magyar válogatott klasszisának

Örömmel és hatalmas szeretettel osztjuk meg veletek a hírt, hogy csapatunk jobbszélsője, Győri-Lukács Viktória életet adott ikerlányainak.

»Ennél boldogabb karácsonyunk nem is lehetne! Zoé és Emma megérkeztek karácsonyra. Nagyon örülünk, hogy mindenki egészséges és együtt ünnepelhetünk!«

Ezúton is szívből gratulálunk Vicának és családjának, jó egészséget, sok boldogságot és rengeteg felejthetetlen pillanatot kívánunk életük új fejezetéhez!”

Győri Mátyás klubja, a Ferencváros is beszámolt.

„»Teljesült az álmunk!« – korábbi kézilabdázónk, Győri-Lukács Viktória és férficsapatunk játékosa, Győri Mátyás újszülött ikreivel, Zoéval és Emmával töltheti a karácsonyt. Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk a családnak!”