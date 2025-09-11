Újabb kézilabdababa Győrben: ezúttal a franciák klasszisa jelentett be örömhírt

Négyen is babát várnak Győrben

A klasszis már a negyedik győri játékos rövid időn belül, aki várandós: korábban Sandra Toft, Győri-Lukács Viktória és Kari Brattset Dale osztott meg ilyen örömhírt.

A 2021-ben Tokióban olimpiai bajnok, tavaly és 2016-ban ezüstérmes, kétszeres világbajnok Nze Minko 2019 óta erősíti a Győrt, amellyel eddig három bajnoki címet és két Bajnokok Ligáját nyert. Az előző idényben a harmadik helyen végzett a szezon játékosa szavazáson.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA