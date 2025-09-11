Ft
Ft
23°C
16°C
Ft
Ft
23°C
16°C
09. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Estelle Nze Minko várandósság női kézilabda Győri Audi ETO KC kézilabda

Újabb kézilabdababa Győrben: ezúttal a franciák klasszisa jelentett be örömhírt

2025. szeptember 11. 16:09

Estelle Nze Minko várandós. A Győr francia klasszisa már a negyedik játékos a klubnál, aki rövid időn belül jelentett be ilyen örömhírt.

2025. szeptember 11. 16:09
null

Gyermeket vár Estelle Nze Minko, a női kézilabda NB I-ben és a Bajnokok Ligájában is címvédő Győri Audi ETO KC klasszisa – írta meg a Magyar Távirati Iroda.

Kisbabát vár a Győr játékosa
Kisbabát vár a Győr játékosa (Fotó: instagram.com/gyoriaudietokc_official)

A párommal nagyon izgatottan várjuk ezt az új közös utazást. Kiváltságosnak érzem magam, hogy itt, ezzel a csapattal élhetem meg, és már alig várom, hogy visszatérjek tele szenvedéllyel, motivációval és a greenfamily új tagjával”

– idézte a francia válogatott irányítót a győri klub közösségi oldala.

Kapcsolódó cikkek

Négyen is babát várnak Győrben

A klasszis már a negyedik győri játékos rövid időn belül, aki várandós: korábban Sandra Toft, Győri-Lukács Viktória és Kari Brattset Dale osztott meg ilyen örömhírt.

A 2021-ben Tokióban olimpiai bajnok, tavaly és 2016-ban ezüstérmes, kétszeres világbajnok Nze Minko 2019 óta erősíti a Győrt, amellyel eddig három bajnoki címet és két Bajnokok Ligáját nyert. Az előző idényben a harmadik helyen végzett a szezon játékosa szavazáson.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
reepcze-2
2025. szeptember 11. 17:07
Jól tudom, hogy eddig mindenki leánykát vár? Az ETO-ban nem lesz gond az utánpótlással.
Válasz erre
0
0
elégia
2025. szeptember 11. 16:24
A győri csapat nem csak a legjobb a világon, de ezek szerint ott nagyon rendben van minden.
Válasz erre
0
0
rejszmano
2025. szeptember 11. 16:22
Ő az, akit a mosonmagyaróváriak és a mandikommenterek rendszeresen lemajmoznak?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!