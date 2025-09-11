Újabb kézilabdababa Győrben: ezúttal a franciák klasszisa jelentett be örömhírt

Kétszeres öröm: ikreket vár a magyar válogatott klasszisa
Ezzel biztossá vált, hogy a teljes idényt kihagyja, és így a világbajnokságon sem lesz ott.
Estelle Nze Minko várandós. A Győr francia klasszisa már a negyedik játékos a klubnál, aki rövid időn belül jelentett be ilyen örömhírt.
Gyermeket vár Estelle Nze Minko, a női kézilabda NB I-ben és a Bajnokok Ligájában is címvédő Győri Audi ETO KC klasszisa – írta meg a Magyar Távirati Iroda.
A párommal nagyon izgatottan várjuk ezt az új közös utazást. Kiváltságosnak érzem magam, hogy itt, ezzel a csapattal élhetem meg, és már alig várom, hogy visszatérjek tele szenvedéllyel, motivációval és a greenfamily új tagjával”
– idézte a francia válogatott irányítót a győri klub közösségi oldala.
Ezzel biztossá vált, hogy a teljes idényt kihagyja, és így a világbajnokságon sem lesz ott.
Már a helyettese is megvan, noha ugyanilyen oknál fogva Sandra Toftra és Győri-Lukács Viktóriára sem számíthat az edző.
A klasszis már a negyedik győri játékos rövid időn belül, aki várandós: korábban Sandra Toft, Győri-Lukács Viktória és Kari Brattset Dale osztott meg ilyen örömhírt.
A 2021-ben Tokióban olimpiai bajnok, tavaly és 2016-ban ezüstérmes, kétszeres világbajnok Nze Minko 2019 óta erősíti a Győrt, amellyel eddig három bajnoki címet és két Bajnokok Ligáját nyert. Az előző idényben a harmadik helyen végzett a szezon játékosa szavazáson.
Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA