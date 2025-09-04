Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kari Brattset Dale várandóság terhesség női kézilabda Győri Audi ETO kézilabda

Megtudtuk, miért nem látni a pályán egy ideig a Győr olimpiai bajnok játékosát

2025. szeptember 04. 18:25

Már a helyettese is megvan, noha ugyanilyen oknál fogva Sandra Toftra és Győri-Lukács Viktóriára sem számíthat az edző.

2025. szeptember 04. 18:25
null

Második gyermekét várja Kari Brattset Dale, a magyar bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO kézilabdacsapatának eddigi kapitánya – szúrta ki a Magyar Távirati Iroda.

Második gyermekét várja a Győr csapatkapitánya
Második gyermekét várja a Győr csapatkapitánya (Fotó: instagram.com/gyoriaudietokc_official)

Nagyon boldogok vagyunk, hogy bővül a családunk. Persze, kicsit szomorú, hogy egy kis időre kiesek a kézilabdázásból, de bízom benne, ez csak még több motivációt ad majd, hogy erősebben térjek vissza a csapathoz

Nagyszerűen érzem magam, és már alig várom, hogy Nilsnek márciusban megszülessen a kisöccse” – idézte a kisalföldi klub közösségi oldalának bejegyzése a 34 esztendős, olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég játékost.

A klub hétfőn jelentette be, hogy a svéd Anna Lagerquist lett a csapatkapitány, a posztot eddig betöltő Brattset pedig rangidős kapitányként segíti a csapatot és erősíti az összetartást.

Nemcsak a Győr csapatkapitánya várandós

Az már nyáron napvilágot látott, hogy az ETO-ból a dán kapus Sandra Toft és az Európa-bajnoki bronzérmes Győri-Lukács Viktória várandós, mellettük immár hasonlóan örömteli ok miatt Brattsetre sem számíthat az egyesület.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!