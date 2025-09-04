Megtudtuk, miért nem látni a pályán egy ideig a Győr olimpiai bajnok játékosát

Kétszeres öröm: ikreket vár a magyar válogatott klasszisa
Ezzel biztossá vált, hogy a teljes idényt kihagyja, és így a világbajnokságon sem lesz ott.
Már a helyettese is megvan, noha ugyanilyen oknál fogva Sandra Toftra és Győri-Lukács Viktóriára sem számíthat az edző.
Második gyermekét várja Kari Brattset Dale, a magyar bajnoki és Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO kézilabdacsapatának eddigi kapitánya – szúrta ki a Magyar Távirati Iroda.
Nagyon boldogok vagyunk, hogy bővül a családunk. Persze, kicsit szomorú, hogy egy kis időre kiesek a kézilabdázásból, de bízom benne, ez csak még több motivációt ad majd, hogy erősebben térjek vissza a csapathoz
Nagyszerűen érzem magam, és már alig várom, hogy Nilsnek márciusban megszülessen a kisöccse” – idézte a kisalföldi klub közösségi oldalának bejegyzése a 34 esztendős, olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég játékost.
A klub hétfőn jelentette be, hogy a svéd Anna Lagerquist lett a csapatkapitány, a posztot eddig betöltő Brattset pedig rangidős kapitányként segíti a csapatot és erősíti az összetartást.
Az már nyáron napvilágot látott, hogy az ETO-ból a dán kapus Sandra Toft és az Európa-bajnoki bronzérmes Győri-Lukács Viktória várandós, mellettük immár hasonlóan örömteli ok miatt Brattsetre sem számíthat az egyesület.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezzel biztossá vált, hogy a teljes idényt kihagyja, és így a világbajnokságon sem lesz ott.
Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA