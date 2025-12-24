Ft
xiv leó béke tűzszünet orosz-ukrán háború vatikán pápa oroszország

Megszólalt a pápa: egynapos tűzszünett sürgetett

2025. december 24. 07:23

Legalább egy napra a fegyverek elhallgatását sürgette az ukrajnai harctéren éppúgy, mint a világ más háborús övezeteiben XIV. Leó.

2025. december 24. 07:23
null

Ismételt felhívást intézek az összes jó szándékú emberhez: legalább a Megváltó születése napján tartsanak egy nap békét, a béke napja legyen az egész világon – sürgetett tűzszünetet XIV. Leó pápa, aki a Castel Gandolfo-i pápai rezidencia előtt nyilatkozott újságíróknak kedd este.

Az egyházfő kijelentette, hogy az ünnepek előtti napokban nagy szomorúságot okoz számára, hogy Oroszország „látszólag elutasította a karácsonyi tűzszünetet”.

A pápa legalább egy napra a fegyverek elhallgatását sürgette az ukrajnai harctéren éppúgy, mint a világ más háborús övezeteiben.

XIV. Leó keddet a Vatikántól nem messzi pápai rezidencián töltötte. Az esti órákban visszaindult a Vatikánba, de szokása szerint az utcán nyilatkozott a rezidencia előtt várakozó újságíróknak.

Gázában is igyekeznek megünnepelni a karácsonyt

Elmondta, hogy Gáza egyetlen katolikus temploma, a Szent Család-templom plébánosával is beszélt telefonon kedden, aki elmondta, „igyekeznek megünnepelni karácsonyt a még mindig nagyon bizonytalan helyzetben”.

A pápa véleményt mondott az Illinois államban nemrég elfogadott törvényről is, amely 2026 szeptemberétől engedélyezi a végső stádiumban levő betegek asszisztált öngyilkosságát. XIV. Leó arra kért mindenkit, gondolkozzon el a karácsonyi ünnepek alkalmával az emberi élet természetéről és értékéről.

(MTI)

Nyitókép: TIZIANA FABI / AFP

