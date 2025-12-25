Majkáéknak idő előtt el kellett hagyniuk a színpadot; feltűnt a koncerten Magyar Péter is; az Európai Unió csúnyán lebukott

Ahogy közeledünk 2025 végéhez, hónapról hónapra összeállítjuk olvasóink számára a Mandiner legnépszerűbb cikkeit. Ezúttal az augusztusban megjelent írások közül válogattunk. A listára került cikkek átlagos olvasottsága meghaladta a 140 ezret, sőt volt olyan anyagunk is, amely átlépte a 200 ezres megtekintés számot. Íme augusztus legolvasottabb anyagai!

Erre nem számítottak Majkáék: az első szám után el kellett hagyniuk a színpadot

Az időjárás alaposan átírta Majka székesfehérvári fellépésének forgatókönyvét. A szervezők előzetesen figyelmeztették a fesztiválozókat az érkező viharra, ezért a közönség nagy része ideiglenesen egy fedett sátorba húzódott.