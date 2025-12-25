Majkáéknak idő előtt el kellett hagyniuk a színpadot; feltűnt a koncerten Magyar Péter is; az Európai Unió csúnyán lebukott

Erre nem számítottak Majkáék: az első szám után el kellett hagyniuk a színpadot
Nem a celeb tervei szerint alakult a Fezen utolsó napja.
Majka koncertjének kényszerszünete, az Európai Unióval kapcsolatos leleplező adatok és számos más nagy visszhangot kiváltó téma – ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei augusztusban.
Ahogy közeledünk 2025 végéhez, hónapról hónapra összeállítjuk olvasóink számára a Mandiner legnépszerűbb cikkeit. Ezúttal az augusztusban megjelent írások közül válogattunk. A listára került cikkek átlagos olvasottsága meghaladta a 140 ezret, sőt volt olyan anyagunk is, amely átlépte a 200 ezres megtekintés számot. Íme augusztus legolvasottabb anyagai!
Az időjárás alaposan átírta Majka székesfehérvári fellépésének forgatókönyvét. A szervezők előzetesen figyelmeztették a fesztiválozókat az érkező viharra, ezért a közönség nagy része ideiglenesen egy fedett sátorba húzódott.
A kormányt és miniszterelnököt kritizáló Majka koncertjét azonban az első szám után félbe kellett szakítani.
A műsor később, mintegy húszperces kényszerszünetet követően folytatódhatott.
Az esztergomi MCC Feszten kerekasztal-beszélgetést tartottak a közvélemény-kutatások módszertanáról, pontosságáról és megbízhatóságáról. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az eltérő adatfelvételi technikák – telefonos, online vagy személyes megkérdezés – jelentős különbségekhez vezethetnek, ezért az egyes intézetek eredményei nem mindig vethetők össze közvetlenül. Závecz Tibor, a ZRI Závecz Research alapító-ügyvezetője hangsúlyozta:
míg egyes kutatók tényleges válaszokat mérnek, mások statisztikai becslésekkel egészítik ki az adatokat.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője elmondta: a biztos szavazók körében jelenleg körülbelül 4,5 millió válaszadó azonosítható, miközben a választás napján ennél jóval többen, akár 5,5 millióan is elmehetnek szavazni. Azoknál, akik politikailag aktívak, de nem árulják el pártpreferenciájukat, az intézet statisztikai módszerekkel próbálja megbecsülni a várható választásukat. Hozzátette: Magyarországon erős a közvélemény-kutatásokkal szembeni bizalmatlanság, ami torzíthatja az eredményeket.
A beszélgetésen szóba került az is, hogy egyes választói csoportok – hasonlóan az Egyesült Államokhoz – tudatosan kerülik a kutatásokat, ami aránytalanságot okozhat a mintákban. A Nézőpont Intézet mérései szerint augusztusban a Fidesz előnye 44–39 százalék, míg más elemzések a kormánypárt stabil, hosszú távon is viszonylag állandó támogatottságát emelték ki.
Nem mindenki mondott le egymillió szavazóról.
Az Eurostat augusztusban közzétett adatai szerint az EU 2025 első felében jelentősen többet költött orosz cseppfolyósított földgázra, mint egy évvel korábban. Míg a tavalyi év azonos időszakában mintegy 3,47 milliárd euró értékben érkezett LNG Oroszországból, idén ez az összeg 4,48 milliárd euróra emelkedett.
Az év első hat hónapjában az Európai Unió összesen körülbelül 26,9 milliárd euróért importált cseppfolyósított földgázt, amelynek legnagyobb része – nagyjából 13,7 milliárd euró értékben – az Egyesült Államokból származott. Az orosz szállítások ugyanakkor továbbra is jelentős tételt képviseltek az uniós energiaimportban.
Az adatok augusztusban ismét rámutattak arra az ellentmondásra, hogy miközben az EU kommunikációjában az orosz energia bojkottját és Ukrajna támogatását hangsúlyozta, a gyakorlatban továbbra is milliárdos összegeket fizetett Oroszországnak energiahordozókért.
Így az unió a háború idején közvetve mindkét fél számára jelentős pénzügyi forrásokat biztosított.
Ez valahogy kimaradt az EU háborús narratívájából.
Magyar Péter augusztusban a Szegedi Ifjúsági Napokon tűnt fel, ahol Majka koncertjét is végignézte. A fellépés során a rapper a közönség soraiban észrevette a Tisza Párt vezetőjét, majd a színpadról is reagált jelenlétére:
Aki elmúlt 18 éves, az jövőre húzzon szavazni, nagyon-nagyon fontos”.
A Szegedi Ifjúsági Napokon hallgatta meg a rappert a Tisza-vezér.
