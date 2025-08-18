Ft
Oroszország földgáz import Európai Unió

Lebukott az EU: végleg kiderült, hogy a szankciók álcája mögött irdatlan pénzmennységgel tömik ki Oroszországot

2025. augusztus 18. 16:19

Ez valahogy kimaradt az EU háborús narratívájából.

2025. augusztus 18. 16:19
null

Az idei év első felében az EU jóval többet fizetett az Oroszországból importált cseppfolyósított földgázért, mint a tavalyi azonos időszakban – derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat jelentéséből.

Az idei első félévben az EU nem kevesebb, mint 4,48 milliárd euró értékben importált cseppfolyósított földgázt Oroszországból. Az előző év azonos időszakában ez az érték körülbelül 3,47 milliárd euró volt.

Az év első hat hónapjában összesen mintegy 26,9 milliárd euró értékben importált az EU folyékony földgázt. A legnagyobb tétel – körülbelül 13,7 milliárd euró értékben – az Egyesült Államokból érkezett. Az EU Bizottság adatai szerint 2024-ben az Egyesült Államok az EU legnagyobb cseppfolyósított földgáz-szállítója volt: az összes import közel 45 százalékát adta.

A fenti adatokból egyértelműen látható, hogy az orosz energia bojkottjára való sorozatos felszólításait az EU önmagára nem tartja érvényesnek. Sőt: nem elhanyagolható mennyiségű pénzt fizet Oroszországnak, nem kérdezve, hogy a pénz mekkora része megy katonai célokra, miközben kommunikációs narratívájában Ukrajna pénzelését és Oroszország szankcionálását hirdeti.

A gyakorlatban tehát az EU tulajdonképpen az orosz-ukrán háború mindkét résztvevőjét óriási pénzösszegekkel látja el.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

 

robertdenyiro
2025. augusztus 18. 17:32
Bizony. A libkánynáci EU a legnagyobb vásárlója és ezzel közvetlenül is jelentősen támogatja az agresszor putylert. A libkánynáci söpredéket azonban ez nem zavarja, tetszik nekik hogy a gazdáik sokkal nagyobb putylerpincsik mint az óóóóhbááán. Hiába, rémisztően ostoba és hazug állatfaj a libkány.
Obsitos Technikus
2025. augusztus 18. 17:19
Ukrajna egy az egyben a náci Németország, az EU meg olyan, mint a Szovjetunió, csak sokkal szervezetlenebb, és sokkal rosszabb.
titi77
2025. augusztus 18. 16:47
az usából szállított lng drágais, meg környezet szennyező is meg kevés is. megoldás: vegye meg Trump a st1 st2 vezetéket ragasszon rá egy Usa matricát. vegye meg az orosz gázt, aztán adja el az eu-nak a duplájáért. úgysem mernek visszapofázni! Win-Win
canadian-deplorable
2025. augusztus 18. 16:44
JD Vance alelnök: „Nem Oroszország vagy Kína jelenti a fenyegetést Európára, hanem maga Európa, amely elvesztette alapvető értékeit.”
