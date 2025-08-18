Lebukott az EU: végleg kiderült, hogy a szankciók álcája mögött irdatlan pénzmennységgel tömik ki Oroszországot

Az idei év első felében az EU jóval többet fizetett az Oroszországból importált cseppfolyósított földgázért, mint a tavalyi azonos időszakban – derült ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat jelentéséből.

Az idei első félévben az EU nem kevesebb, mint 4,48 milliárd euró értékben importált cseppfolyósított földgázt Oroszországból. Az előző év azonos időszakában ez az érték körülbelül 3,47 milliárd euró volt.

Az év első hat hónapjában összesen mintegy 26,9 milliárd euró értékben importált az EU folyékony földgázt. A legnagyobb tétel – körülbelül 13,7 milliárd euró értékben – az Egyesült Államokból érkezett. Az EU Bizottság adatai szerint 2024-ben az Egyesült Államok az EU legnagyobb cseppfolyósított földgáz-szállítója volt: az összes import közel 45 százalékát adta.

A fenti adatokból egyértelműen látható, hogy az orosz energia bojkottjára való sorozatos felszólításait az EU önmagára nem tartja érvényesnek. Sőt: nem elhanyagolható mennyiségű pénzt fizet Oroszországnak, nem kérdezve, hogy a pénz mekkora része megy katonai célokra, miközben kommunikációs narratívájában Ukrajna pénzelését és Oroszország szankcionálását hirdeti.

A gyakorlatban tehát az EU tulajdonképpen az orosz-ukrán háború mindkét résztvevőjét óriási pénzösszegekkel látja el.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP