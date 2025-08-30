Ft
Ft
32°C
17°C
Ft
Ft
32°C
17°C
08. 30.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 30.
szombat
Rendkívüli!

Súlyos vád érkezett a Fehér Házból: Európa titokban akadályozza az ukrajnai békefolyamatot

Hírek
Vélemények
Hetilap
SZIN Magyar Péter Majka

Majka koncertjén tűnt fel Magyar Péter – nem hagyta szó nélkül a zenész (VIDEÓ)

2025. augusztus 30. 21:40

A Szegedi Ifjúsági Napokon hallgatta meg a rappert a Tisza-vezér.

2025. augusztus 30. 21:40
null

Magyar Péter pénteken a Szegedi Ifjúsági Napokon bukkant fel, ahol Majka koncertjét is megnézte – derült ki az Instagramra feltöltött sztorijából. 

Aki elmúlt 18 éves, az jövőre húzzon szavazni, nagyon-nagyon fontos”

– hangoztatta a koncerten a rapper. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Majka Facebook-oldala

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. augusztus 30. 21:50
Majka minden, csak nem zenész.
Válasz erre
0
0
Jean_Lannes
2025. augusztus 30. 21:44
Már nem vagyok 18, de ott leszek a szavazáson. Rajtam ne múljon az 5.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!