Majka koncertjén tűnt fel Magyar Péter – nem hagyta szó nélkül a zenész (VIDEÓ)

Súlyos baleset érte Majkát: kiszakadt belőle egy nagyobb darab hús (VIDEÓ)
„Nem túl gengszterrapperes” sérüléséről vallott az előadó.
A Szegedi Ifjúsági Napokon hallgatta meg a rappert a Tisza-vezér.
Magyar Péter pénteken a Szegedi Ifjúsági Napokon bukkant fel, ahol Majka koncertjét is megnézte – derült ki az Instagramra feltöltött sztorijából.
Aki elmúlt 18 éves, az jövőre húzzon szavazni, nagyon-nagyon fontos”
– hangoztatta a koncerten a rapper.
Ezt is ajánljuk a témában
„Nem túl gengszterrapperes” sérüléséről vallott az előadó.
Nyitókép: Majka Facebook-oldala