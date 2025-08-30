Ft
08. 30.
szombat
Szegedi Ifjúsági Napok incidens Majka baleset

Súlyos baleset érte Majkát: kiszakadt belőle egy nagyobb darab hús (VIDEÓ)

2025. augusztus 30. 15:40

„Nem túl gengszterrapperes” sérüléséről vallott az előadó.

2025. augusztus 30. 15:40
null

Szokatlan balesetről számolt be Majka a Szegedi Ifjúsági Napok riporterének adott interjúban. A rapper elárulta, hogy nemrégiben megsérült a keze egy – saját szavaival élve – „nem túl gengszterrapperes” incidens következtében.

Vasárnap elengedtem a gyeplőt. Összezártam egy légpuskával, és kiszakadt belőle egy nagyobb darab hús”

– mondta, majd hozzátette: nincs oka senkinek aggódni miatta.

Nyitókép: Majka Facebook-oldala

 

Macskanyelv
2025. augusztus 30. 16:44
Isten nem ver bottal. ;)
masikhozzaszolo
2025. augusztus 30. 16:39
A velencei kalmár. 1 font hús.
Secerror
2025. augusztus 30. 16:35
Ez csak fedősztori. A bőre alatt is pénz van, most szedte ki onnan. Mert neki is csurran-cseppen.
pankotaidili-2
2025. augusztus 30. 16:34
Jaj szegény.. ezt úgy hívják karma.. tudod ózdi proletár?
