Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
katasztrófavédelem időjárás baleset havazás

Katasztrófába torkollott a téli időjárás: korcsolyapályává alakultak az utak – több mint 300 helyről érkezett riasztás

2026. január 07. 11:48

A havazás nemcsak a közlekedést nehezítette meg, hanem anyagi károkat is okozott.

2026. január 07. 11:48
null

Komoly kihívások elé állította az országot a télies időjárás: az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a havazás és a csúszós utak miatt összesen 323 alkalommal riasztották a tűzoltókat az elmúlt időszakban. A mentési munkákban 654 hivatásos tűzoltó vett részt, mellettük 40 önkormányzati tűzoltóság, valamint mintegy 200 önkéntes tűzoltó egyesület és mentőszervezet segítette a bajba jutottakat.

A beavatkozások során több helyszínen is elakadt járművek mentésére volt szükség. Előfordult, hogy hóba csúszott autóbuszt kellett kiszabadítani, máshol pedig jelentős kamiontorlódás alakult ki az M7-es autópályán és a 7-es számú főúton. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a kedd éjszakai órákban több vármegyében súlykorlátozásokat és útlezárásokat vezettek be, elsősorban a hófúvások veszélye miatt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A havazás nemcsak a közlekedést nehezítette meg, hanem anyagi károkat is okozott.

A Bács-Kiskun vármegyei Akasztón egy családi ház tetőszerkezete a hó súlya alatt részben beomlott. Emellett az erős széllel és havazással kísért időjárás áramellátási zavarokat is előidézett: Szeged és Bordány térségében csaknem 2100 fogyasztónál szünetelt ideiglenesen az áramszolgáltatás.

A meteorológiai előrejelzések szerint szerdán is változékony időre kell számítani. Az ország keleti részén további havazás várható, míg a Dunántúlon erős, helyenként viharos szél okozhat hófúvásokat. A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, folyamatosan figyeljék a közlekedési és időjárási információkat, valamint kövessék a hatóságok tájékoztatásait.

Az információk folyamatos követését segíti a Katasztrófavédelem VÉSZ applikációja, amely ingyenesen letölthető Android és iOS rendszerekre. Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokat a HungaroMet Nonprofit Zrt. honlapján találhatják meg a lakosok. Az aktuális útviszonyokról pedig az utinform oldalon lehet tájékozódni.

Nyitókép: Facebook / BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2026. január 07. 12:16
Érden és környékén kora reggel minden rendben volt. Pontosan vagy kis késéssel jártak a vonatok, buszok.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!