Katasztrófába torkollott a téli időjárás: korcsolyapályává alakultak az utak – több mint 300 helyről érkezett riasztás

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A havazás nemcsak a közlekedést nehezítette meg, hanem anyagi károkat is okozott.
Komoly kihívások elé állította az országot a télies időjárás: az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a havazás és a csúszós utak miatt összesen 323 alkalommal riasztották a tűzoltókat az elmúlt időszakban. A mentési munkákban 654 hivatásos tűzoltó vett részt, mellettük 40 önkormányzati tűzoltóság, valamint mintegy 200 önkéntes tűzoltó egyesület és mentőszervezet segítette a bajba jutottakat.
A beavatkozások során több helyszínen is elakadt járművek mentésére volt szükség. Előfordult, hogy hóba csúszott autóbuszt kellett kiszabadítani, máshol pedig jelentős kamiontorlódás alakult ki az M7-es autópályán és a 7-es számú főúton. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a kedd éjszakai órákban több vármegyében súlykorlátozásokat és útlezárásokat vezettek be, elsősorban a hófúvások veszélye miatt.
A havazás nemcsak a közlekedést nehezítette meg, hanem anyagi károkat is okozott.
A Bács-Kiskun vármegyei Akasztón egy családi ház tetőszerkezete a hó súlya alatt részben beomlott. Emellett az erős széllel és havazással kísért időjárás áramellátási zavarokat is előidézett: Szeged és Bordány térségében csaknem 2100 fogyasztónál szünetelt ideiglenesen az áramszolgáltatás.
A meteorológiai előrejelzések szerint szerdán is változékony időre kell számítani. Az ország keleti részén további havazás várható, míg a Dunántúlon erős, helyenként viharos szél okozhat hófúvásokat. A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak, folyamatosan figyeljék a közlekedési és időjárási információkat, valamint kövessék a hatóságok tájékoztatásait.
Az információk folyamatos követését segíti a Katasztrófavédelem VÉSZ applikációja, amely ingyenesen letölthető Android és iOS rendszerekre. Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokat a HungaroMet Nonprofit Zrt. honlapján találhatják meg a lakosok. Az aktuális útviszonyokról pedig az utinform oldalon lehet tájékozódni.
Nyitókép: Facebook / BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság