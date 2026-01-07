Katasztrófába torkollott a téli időjárás: korcsolyapályává alakultak az utak – több mint 300 helyről érkezett riasztás

Komoly kihívások elé állította az országot a télies időjárás: az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a havazás és a csúszós utak miatt összesen 323 alkalommal riasztották a tűzoltókat az elmúlt időszakban. A mentési munkákban 654 hivatásos tűzoltó vett részt, mellettük 40 önkormányzati tűzoltóság, valamint mintegy 200 önkéntes tűzoltó egyesület és mentőszervezet segítette a bajba jutottakat.

A beavatkozások során több helyszínen is elakadt járművek mentésére volt szükség. Előfordult, hogy hóba csúszott autóbuszt kellett kiszabadítani, máshol pedig jelentős kamiontorlódás alakult ki az M7-es autópályán és a 7-es számú főúton. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a kedd éjszakai órákban több vármegyében súlykorlátozásokat és útlezárásokat vezettek be, elsősorban a hófúvások veszélye miatt.