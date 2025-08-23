Majka végre meghozott egy nagyon fontos döntést – ez lett a következménye az elmúlt hetek botrányának

Bár Majka úgy reagált, hogy ez csak egy geg, és egyébként is vihar a biliben, már a következő koncertjén is változtatott a jeleneten, hiszen a táncosa egy banánnal „lőtte le”, ráadásul az énekes nem terült el „holtan”, mint korábban, hanem eljátszotta, hogy őt nem lehet megölni, nem fognak rajta a „golyók”. Most pedig úgy tűnik, végleg kikerült a nyilvános kivégzés a műsorból – amiatt nem különösebben kritizálták Majkát, hogy írt egy kormánykritikus dalt, ám amiatt sokan, hogy ezt a jelenetet előadta, pláne azután, hogy nem is olyan rég valódi merényletet kíséreltek meg Donald Trump amerikai elnök és Robert Fico szlovák kormányfő ellen.

Több hírportál egyébként úgy számol be a Strand Fesztiválos koncertjéről, hogy Majka meglepetésként kétszer is előadta a Csurran, cseppen című dalt, ám valójában a teljes fesztiválszezonban így tesz – meg is írtuk, hogy bár bevallottan sok pénzt keres ennek köszönhetően, azért mégiscsak meglepő, hogy egy ilyen jelentős slágerlistával rendelkező előadó a 75-80 perces koncerten kétszer játssza el ugyanazt, hiszen ez inkább az egyslágeres énekesekre jellemző. Az is minden koncertjén elhangzik, hogy azt kéri a rajongóitól – nagyon helyesen –, jövőre mindenképpen menjenek el szavazni, ám ehhez nem fűz egyéb megjegyzést, hogy kire igen vagy kire ne.

Majka koncertjén amúgy óriási volt a tömeg, így aztán talán nem túlzás azt állítani, hogy rosszul öregedett az egy évvel ezelőtti nyilatkozata: a tavalyi Strandon azt mondta, hogy sokkal nagyobb probléma jelenleg az országban az, hogy nincs pénzük az embereknek, a magyarok nem engedhetik meg maguknak ezt a fajta szórakozást az alacsony fizetésük miatt.

A fesztivál bejelentése alapján idén minden 3 és 4 napos bérlet elfogyott.