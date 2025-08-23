Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
dal strand fesztivál kritika botrány Majka koncert miniszterelnök

Majka végre meghozott egy nagyon fontos döntést – ez lett a következménye az elmúlt hetek botrányának

2025. augusztus 23. 12:08

Majka a Strand Fesztiválon már nem imitálta a miniszterelnök nyilvános kivégzését a kormánykritikus Csurran, cseppen című dal végén – bár az előadó korábban egyszerű gegként hivatkozott rá, csendben azért többször is változtatott a sokat kritizált jeleneten.

2025. augusztus 23. 12:08
null
Klein Ron

A Strand Fesztivál nagyszínpadán Majka természetesen péntek este is eljátszotta kormánykritikus slágerét, a Csurran, cseppen című dalt, ám a végén nem történt meg a miniszterelnök nyilvános kivégzését imitáló jelenet – úgy tűnik tehát, hogy az előadó elfogadta, ezzel túllépett egy határon.

A botrány a Campus Fesztiválon tört ki, ahol kiskorúak jelenlétében imitálták a gyilkosságot, amikor az egyik táncos fegyverként tartott mikrofont Majka halántékához.

Az esemény szervezői rögtön kiadtak egy közleményt, amelyben azt írták, elhatárolódnak mindenféle erőszaktól, a politikai felhangoktól, valamint a színpadi produkciók félreértelmezhető műsorelemeitől is.

De Majka legnagyobb rajongóinak sem tetszett a jelenet, Debrecen polgármestere jelezte, minden felelősség az előadót terheli az ügyben, az egyik legfontosabb szponzora pedig azonnal szerződést bontott vele.

Ezt is ajánljuk a témában

Bár Majka úgy reagált, hogy ez csak egy geg, és egyébként is vihar a biliben, már a következő koncertjén is változtatott a jeleneten, hiszen a táncosa egy banánnal „lőtte le”, ráadásul az énekes nem terült el „holtan”, mint korábban, hanem eljátszotta, hogy őt nem lehet megölni, nem fognak rajta a „golyók”. Most pedig úgy tűnik, végleg kikerült a nyilvános kivégzés a műsorból – amiatt nem különösebben kritizálták Majkát, hogy írt egy kormánykritikus dalt, ám amiatt sokan, hogy ezt a jelenetet előadta, pláne azután, hogy nem is olyan rég valódi merényletet kíséreltek meg Donald Trump amerikai elnök és Robert Fico szlovák kormányfő ellen.

Több hírportál egyébként úgy számol be a Strand Fesztiválos koncertjéről, hogy Majka meglepetésként kétszer is előadta a Csurran, cseppen című dalt, ám valójában a teljes fesztiválszezonban így tesz – meg is írtuk, hogy bár bevallottan sok pénzt keres ennek köszönhetően, azért mégiscsak meglepő, hogy egy ilyen jelentős slágerlistával rendelkező előadó a 75-80 perces koncerten kétszer játssza el ugyanazt, hiszen ez inkább az egyslágeres énekesekre jellemző. Az is minden koncertjén elhangzik, hogy azt kéri a rajongóitól – nagyon helyesen –, jövőre mindenképpen menjenek el szavazni, ám ehhez nem fűz egyéb megjegyzést, hogy kire igen vagy kire ne.

Majka koncertjén amúgy óriási volt a tömeg, így aztán talán nem túlzás azt állítani, hogy rosszul öregedett az egy évvel ezelőtti nyilatkozata: a tavalyi Strandon azt mondta, hogy sokkal nagyobb probléma jelenleg az országban az, hogy nincs pénzük az embereknek, a magyarok nem engedhetik meg maguknak ezt a fajta szórakozást az alacsony fizetésük miatt. 

A fesztivál bejelentése alapján idén minden 3 és 4 napos bérlet elfogyott.

Forrás: Majka Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Majka Facebook-oldala

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. augusztus 23. 12:40
T. Péter - westend 2025. augusztus 23. 12:34 "Majka egy rakás szar, de ettől még a dala jelenleg 27 millió megtekintésnél tart" - annyi légy pedig nem tévedhet... Kösz a választ.
Válasz erre
0
0
madre79
2025. augusztus 23. 12:36
Szarfaszú artista!
Válasz erre
1
0
Janika50
2025. augusztus 23. 12:34
Túl sokat foglalkoznak ezzel a semmirekellővel. Korábban gyakran használtak azt a szót, kontraprodoktiv. Na ez a kellően haladó, nem sokat mondó szó, tökéletessen illik a helyzetre. Ha a Mandiner és társai nem tartanák felszinen ezt az utolsó utánit, nem is tudnánk, létezik. Hasonló a hozzáállás, a közelmúltban feltünt elenzék üdvösköjével is. Ha na adja Isten jövőre valami okosság miatt -J.V.Dzsugasvilli is megmondta, nem választást kell nyerni, hanem számlálást- hatalomra kerül a fősenkiházi, remélem a kudarcot kicsit személyesre is veszik.
Válasz erre
2
0
pollip
2025. augusztus 23. 12:34
Az ismerőseim a Fezen-en rosszul voltak tőle, nagy ívben elkerülték.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!