Példamutató lépés a One-tól: kiderült, mire költik a Majka szponzori szerződéséből fennmaradt összeget

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, sajtóközleményben jelentette be a One Magyarország, hogy július 24-én azonnali hatállyal megszüntette Majoros Péter márkanagyköveti megbízását és lezárja együttműködését Majkával. Mint indokolták:

„Az üzleti döntés hátterében az énekes-előadóművész Campus Fesztiválon bemutatott erőszakos színpadi produkciója, valamint az elmúlt időszakban tett közéleti megnyilvánulásai állnak. Mindezek ellentétesek a 4iG Csoport alapértékeivel és szerződésben megfogalmazott elvárásaival, valamint éles ellentétben állnak a One márka által képviselt értékekkel” – írták.