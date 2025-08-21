Trump újra leszögezte, ha ő lett volna az elnök, nem tör ki a háború

Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, háborút nyerni anélkül, hogy megtámadnánk a betolakodó országot. Ezt ahhoz lehet hasonlítani, amikor egy nagyszerű sportcsapatnak – amely fantasztikusan tud védekezni –, nem engedik meg, hogy támadjon. Nincs esély a győzelemre! – írja a Truth-on Donald Trump.

Az amerikai elnök szerint ugyanez a helyzet Ukrajna és Oroszország esetében. A korrupt és rendkívül inkompetens Joe Biden nem engedte Ukrajnának, hogy visszatámadjon, csak védekezzen.