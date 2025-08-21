Ft
08. 21.
csütörtök
háború sportcsapat Ukrajna Oroszország Trump Joe Biden

Trump újra leszögezte, ha ő lett volna az elnök, nem tör ki a háború

2025. augusztus 21. 22:24

Az amerikai elnök szerint elődje, az inkompetens Biden nem engedte meg Ukrajnának, hogy visszavágjon, csupán védekezésre kényszerítette.

2025. augusztus 21. 22:24
null

Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, háborút nyerni anélkül, hogy megtámadnánk a betolakodó országot. Ezt ahhoz lehet hasonlítani, amikor egy nagyszerű sportcsapatnak – amely fantasztikusan tud védekezni –, nem engedik meg, hogy támadjon. Nincs esély a győzelemre! – írja a Truth-on Donald Trump. 

Az amerikai elnök szerint ugyanez a helyzet Ukrajna és Oroszország esetében. A korrupt és rendkívül inkompetens Joe Biden nem engedte Ukrajnának, hogy visszatámadjon, csak védekezzen. 

Hogyan alakult ez? – teszi fel a kérdést. „Mindegy, ez egy olyan háború, amely soha nem történt volna meg, ha én lettem volna az elnök, nulla az esélye. Érdekes idők jönnek!!! – zárja posztját Trump.

Fotónkon Donald Trump és Vlagyimir Putyin: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Tuners
2025. augusztus 21. 23:26
Jól van Donald, nagy showman vagy, szóval engedd meg hogy téged idézzelek..: WASHINGTON -- U.S. President-elect Donald Trump has criticized the Biden administration for giving Ukraine permission to strike inside Russia with powerful U.S. missiles, claiming it is intensifying the war. "I disagree very vehemently with sending missiles hundreds of miles into Russia. Why are we doing that? We're just escalating this war and making it worse. That should not have been allowed to be done," Trump said in an interview with Time magazine published on December 12 2024. Szóval kilenc hónapja még pont az ellenkezőjét mondta. És akkor ezek után várja hogy az oroszok bízzanak a szavában. Aham…..
diseri
2025. augusztus 21. 22:39
Ja, ha töke lett volna az öreganyámnak, ő lett volna az öregapám.
xaby21
2025. augusztus 21. 22:38
Igaza van és lehet csak azért mondja, mert ha Ukrajna támad( persze amerikai beavatkozással) mára már le lett volna tudva a háború, hisz nem lenne Ukrajna. Így, hogy meg lett hagyva persze, hogy problémásabb és érdekes idők jönnek, mert fel lesz osztva, kinek mi marad!
hexahelicene
2025. augusztus 21. 22:32
Ukránbarát szar cikk. A realitás az, hogy az oroszt még senki nem verte meg, és nem is fogja megverni...
