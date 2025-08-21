Trump újra leszögezte, ha ő lett volna az elnök, nem tör ki a háború

Biden titkos háborús fegyvere: így mentette meg Ukrajnát az Egyesült Államok
Miért maradt titokban Ukrajna amerikai támogatása, és mi vár ránk a jövőben? Szakértőt kérdeztünk.
Az amerikai elnök szerint elődje, az inkompetens Biden nem engedte meg Ukrajnának, hogy visszavágjon, csupán védekezésre kényszerítette.
Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen, háborút nyerni anélkül, hogy megtámadnánk a betolakodó országot. Ezt ahhoz lehet hasonlítani, amikor egy nagyszerű sportcsapatnak – amely fantasztikusan tud védekezni –, nem engedik meg, hogy támadjon. Nincs esély a győzelemre! – írja a Truth-on Donald Trump.
Az amerikai elnök szerint ugyanez a helyzet Ukrajna és Oroszország esetében. A korrupt és rendkívül inkompetens Joe Biden nem engedte Ukrajnának, hogy visszatámadjon, csak védekezzen.
Hogyan alakult ez? – teszi fel a kérdést. „Mindegy, ez egy olyan háború, amely soha nem történt volna meg, ha én lettem volna az elnök, nulla az esélye. Érdekes idők jönnek!!! – zárja posztját Trump.
A brit miniszterelnök szerint Trump elkötelezettségének köszönhető, hogy ilyen közel kerültünk a békéhez.
Fotónkon Donald Trump és Vlagyimir Putyin: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Az amerikai elnök szerint ha az orosz elnök nem akar megállapodni, nehéz helyzetbe kerülne.
A NATO-szerű garanciák emlegetése aligha tetszett az orosz elnöknek, miközben adódik a kérdés: milyen kötelezettségeket róhat ez a szövetség tagjaira – így Magyarországra is.
Zelenszkij elárulta, mennyi pénzzel járult hozzá az EU a háború fenntartásához.