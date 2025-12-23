Veszélyben a karácsony: néhány év múlva luxussá válhat az ünnep legfontosabb szimbóluma

A természeti kihívások mellett a munkaerőpiaci folyamatok is nehezítik a hazai termelők életét, ezen belül elsősorban a munkaerőhiány és a bérköltségek növekedése okozhat fejtörést, valamint a gyomirtó szerek árának növekedése.
Érdekesség, hogy a North Carolina State University kutatói azon dolgoznak, hogy megmentsék a karácsony központi díszét, próbálják ugyanis a lehető legpontosabban megérteni a fenyők természetes védekező mechanizmusait és stressztűrő képességét. Ezekkel az információkkal pedig várhatóan létrehozhatnak majd egy olyan „szuperfenyőt”, amely nemcsak a klímaváltozás okozta szélsőségekkel képes megküzdeni, de gyorsabban is fejlődik, tartósabban megtartja tűleveleit, sőt még az illata is kellemesebb lesz.