Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
oeconomus klímaváltozás karácsony

Veszélyben a karácsony: néhány év múlva luxussá válhat az ünnep legfontosabb szimbóluma

2025. december 23. 12:38

Idén átlagosan 14 ezer forintot költünk fenyőfára.

2025. december 23. 12:38
null

A klímaváltozás, a szélsőséges időjárás és a kártevők, gombafertőzések terjedése világszerte és Magyarországon is egyre komolyabb kihívások elé állítják a fenyőfatermesztőket. 

Az Oeconomus elemzésében felidézte, hazánkban júniusban egy csepp eső nem esett, a Medárd-napi esőzések időszakában sem.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

A természeti kihívások mellett a munkaerőpiaci folyamatok is nehezítik a hazai termelők életét, ezen belül elsősorban a munkaerőhiány és a bérköltségek növekedése okozhat fejtörést, valamint a gyomirtó szerek árának növekedése.

Érdekesség, hogy a North Carolina State University kutatói azon dolgoznak, hogy megmentsék a karácsony központi díszét, próbálják ugyanis a lehető legpontosabban megérteni a fenyők természetes védekező mechanizmusait és stressztűrő képességét. Ezekkel az információkkal pedig várhatóan létrehozhatnak majd egy olyan „szuperfenyőt”, amely nemcsak a klímaváltozás okozta szélsőségekkel képes megküzdeni, de gyorsabban is fejlődik, tartósabban megtartja tűleveleit, sőt még az illata is kellemesebb lesz.

Évente nagyjából 100 millió fenyőfát adnak el Európában és Észak-Amerikában, a magyar piaci kereslet pedig 1,8-2 millió darab között van. 

Piaci információk alapján az idei karácsonykor a fenyőárak kis mértékben, 5-10 százalékkal emelkedtek, átlagosan közel 14 ezer forintot költünk fenyőfára 2025-ben. Továbbra is népszerű a – környezetbarátnak nem nevezhető – műfenyő, az élőfenyők közül pedig a nordmann hódít a mai napig. Mindeközben jelentős természeti károkkal és egyéb költségnövelő tételekkel kell a termelőknek szembenézniük.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
trokadero
2025. december 23. 13:06
Nem fenyőfa ára miatt van veszélyben ,Krisztus születésének ünnepe !
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!