Veszélyben a karácsony: néhány év múlva luxussá válhat az ünnep legfontosabb szimbóluma

A klímaváltozás, a szélsőséges időjárás és a kártevők, gombafertőzések terjedése világszerte és Magyarországon is egyre komolyabb kihívások elé állítják a fenyőfatermesztőket.

Az Oeconomus elemzésében felidézte, hazánkban júniusban egy csepp eső nem esett, a Medárd-napi esőzések időszakában sem.