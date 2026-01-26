Brutális csődhullám Németországban: több mint 17 ezer vállalat húzta le a rolót

„2025-ben több mint 17 ezer német vállalat ment csődbe, erre húsz éve nem volt példa” – világított rá Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője az Oeconomus csütörtöki sajtóreggelijén – számolt be az Index.

A szóvivő megállapításait alátámasztja a Leibniz Gazdaságkutató Intézet (IWH) friss elemzése is, amelyben húsz éve nem látott csődhullámról írnak. A számok azt mutatják, tavaly 17 604 cég jelentett csődöt Németországban, mindezt úgy, hogy ebben a gazdaságilag fajsúlyosabb cégeket vizsgálták, így az elemzés nem tartalmazza a kisebb mikrovállalkozásokat, egyéni vállalkozásokat.