Hivatalos: a kínaiak végleg tisztázták, mi lesz a szegedi BYD-gyárral – komoly félreértés történt, ez az igazi dátum

A Bloomberg exkluzív kínai tudósítása szerint a BYD alelnöke, Stella Li új, sokak számára meglepő dátumot jelölt meg a szegedi gyár termelésének kezdetére. Az amerikai hírügynökség szerint ugyanis az hangzott el, hogy a gyártás 2026 második felében indulna.

Azonban ez nem pont így van.

A BYD a sajtóban megjelent értesülésekre reagálva közölte, hogy a Bloomberg információi félreértésen alapultak. A vállalat szerint Stella Li valójában arról beszélt, hogy a gyár gépei 2025 végén indulnak be, ekkor kezdődik meg a próbagyártás, a termelés felfutása pedig 2026 első negyedévében várható.

A cél a zökkenőmentes, teljes kapacitású sorozatgyártás elindítása 2026 második negyedévében. A második negyedéves dátum tehát kizárólag a stabil, felfutott termelési szakaszra vonatkozott, nem pedig a gyártás tényleges megkezdésére.

Stratégiai jelentőségű a szegedi gyár indulása