Hivatalos: a kínaiak végleg tisztázták, mi lesz a szegedi BYD-gyárral – komoly félreértés történt, ez az igazi dátum

Itt a rég várt bejelentés: megjött az engedély Paks II. első betonöntésére
A munkálatok várhatóan februárban kezdődnek.
Ez már a vicc kategória: már megint helyre kellett tennie a BYD-nek a Bloomberget a szegedi gyár kapcsán.
A Bloomberg exkluzív kínai tudósítása szerint a BYD alelnöke, Stella Li új, sokak számára meglepő dátumot jelölt meg a szegedi gyár termelésének kezdetére. Az amerikai hírügynökség szerint ugyanis az hangzott el, hogy a gyártás 2026 második felében indulna.
Azonban ez nem pont így van.
A BYD a sajtóban megjelent értesülésekre reagálva közölte, hogy a Bloomberg információi félreértésen alapultak. A vállalat szerint Stella Li valójában arról beszélt, hogy a gyár gépei 2025 végén indulnak be, ekkor kezdődik meg a próbagyártás, a termelés felfutása pedig 2026 első negyedévében várható.
A cél a zökkenőmentes, teljes kapacitású sorozatgyártás elindítása 2026 második negyedévében. A második negyedéves dátum tehát kizárólag a stabil, felfutott termelési szakaszra vonatkozott, nem pedig a gyártás tényleges megkezdésére.
A BYD tehát mostani közleményével cáfolta azt az értesülést, miszerint a szegedi gyárban csak jövő tavasszal vagy nyár elején indulna el a gyártás.
A gyár termelésének kezdete nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű. Korábbi számítások szerint a BYD magyar üzeme – amely a kínai elektromosautó-óriás első európai gyártóbázisa lesz – már 2026-tól érdemben növeli a magyar GDP-t.
A tervek szerint a gyár kezdetben évi 150 ezer autó gyártására lesz képes,
ami 0,5–0,7 százalékponttal növelheti a GDP-t.
Teljes kapacitás esetén ez az érték akár duplájára is emelkedhet.
A szegedi BYD-gyár tehát nemcsak méretében, hanem gazdasági hatásában is az ország egyik legfontosabb ipari beruházása lesz.
Nyitókép: Az épülő BYD gyár
Fotó: Joó István Facebook-oldala