bloomberg BYD elektromosautó közlemény vicc

Hivatalos: a kínaiak végleg tisztázták, mi lesz a szegedi BYD-gyárral – komoly félreértés történt, ez az igazi dátum

2025. november 07. 07:49

Ez már a vicc kategória: már megint helyre kellett tennie a BYD-nek a Bloomberget a szegedi gyár kapcsán.

2025. november 07. 07:49
null

A Bloomberg exkluzív kínai tudósítása szerint a BYD alelnöke, Stella Li új, sokak számára meglepő dátumot jelölt meg a szegedi gyár termelésének kezdetére. Az amerikai hírügynökség szerint ugyanis az hangzott el, hogy a gyártás 2026 második felében indulna.

Azonban ez nem pont így van. 

A BYD a sajtóban megjelent értesülésekre reagálva közölte, hogy a Bloomberg információi félreértésen alapultak. A vállalat szerint Stella Li valójában arról beszélt, hogy a gyár gépei 2025 végén indulnak be, ekkor kezdődik meg a próbagyártás, a termelés felfutása pedig 2026 első negyedévében várható.

A cél a zökkenőmentes, teljes kapacitású sorozatgyártás elindítása 2026 második negyedévében. A második negyedéves dátum tehát kizárólag a stabil, felfutott termelési szakaszra vonatkozott, nem pedig a gyártás tényleges megkezdésére.

Stratégiai jelentőségű a szegedi gyár indulása

A BYD tehát mostani közleményével cáfolta azt az értesülést, miszerint a szegedi gyárban csak jövő tavasszal vagy nyár elején indulna el a gyártás.

A gyár termelésének kezdete nemzetgazdasági szempontból is kiemelt jelentőségű. Korábbi számítások szerint a BYD magyar üzeme – amely a kínai elektromosautó-óriás első európai gyártóbázisa lesz – már 2026-tól érdemben növeli a magyar GDP-t.

A tervek szerint a gyár kezdetben évi 150 ezer autó gyártására lesz képes, 

ami 0,5–0,7 százalékponttal növelheti a GDP-t. 

Teljes kapacitás esetén ez az érték akár duplájára is emelkedhet.

A szegedi BYD-gyár tehát nemcsak méretében, hanem gazdasági hatásában is az ország egyik legfontosabb ipari beruházása lesz.

Nyitókép: Az épülő BYD gyár
Fotó: Joó István Facebook-oldala

 

zakar zoltán béla
2025. november 07. 09:07
BummBerg
llnnhegyi
2025. november 07. 09:06 Szerkesztve
A HVG,VG,Mfor,... szakértői is, minden hamis hírnek örülnek, sőt ha kell, generálják is azt, ha árt a Fidesz-Kdnp koalíciós kormánynak.
Kanmacska
2025. november 07. 08:57
A növekvő GDP újabb érvet jelenthet az ellen, hogy megszorítások, nyugdíjcsökkentés és a Nők 40 eltörlése szükséges. Tiszások?
egyszeri
2025. november 07. 08:40
Fájó tüske ez a nyugat-európai államok körme alatt. De ha már így van és nem náluk épül meg a BYD, akkor igyekeznek ők is idetelepíteni a közelbe olyan cégeket amik hasznot remélhetnek az együttműködésből.
