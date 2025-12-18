Ft
fogyasztóvédelmi egyesületek országos szövetség csomag közlemény vizsgálat latorcai csaba szállítás panasz

Szorul a hurok a DPD körül, már a fogyasztóvédelem is nekiment a szállítócégnek

2025. december 18. 12:36

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium már korábban arról számolt be, hogy vizsgálatot indít a cég körül megsokasodott panaszok miatt.

2025. december 18. 12:36
null

Az elmúlt időszakban, de gyakorlatilag egész évben rengeteg panasz érkezett a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségéhez (FEOSZ) a csomagküldő társaságokkal és webáruházakkal kapcsolatban. A bejelentések visszatérő elemei 

  • a ki nem szállított termékek,
  • többhetes csúszások,
  • rossz vagy hiányos tartalmú csomagok,
  • illetve az egymásra mutogatás: a webáruház a futárszolgálatra, 
  • a futárszolgálat az eladóra hárítja a felelősséget

– sorolta az Index.

A lap hozzátette, hogy a karácsonyi időszakban azonban a helyzet különösen elmérgesedett, főként a DPD-t érintően megszaporodott panaszok miatt. A fogyasztóvédők szerint „kiverte a biztosítékot”, hogy a vállalat egy közleményében a fogyasztók felelősségét is felvetette a kialakult helyzetért.

Felháborító, hogy az egyébként is kiszolgáltatott fogyasztókra (is) történik a mutogatás, ahelyett, hogy saját házuk táján takarítanának!”

– idézték a fogyasztóvédelem közleményét.

A szervezet hangsúlyozta: a jogszabályi előírások betartása nem opcionális. Ha egy webáruház vagy futárszolgálat azt állítja, hogy a termék egy héten belül megérkezik, akkor ahhoz kötve van – ez szerződéses kötelezettség. Az általános szerződési feltételekben szereplő „kibúvók” nem írhatják felül mindezt – húzták alá.

A szövetség a kommünikében kiemelte, hogy szerintük elfogadhatatlan az az érvelés is, hogy „összességében minden rendben”, mert a kézbesítések 90 százaléka sikeres. 

A teljesítési arány 90 százalék. Lehet, hogy ez a cégnek jó, de az érintett 10 százaléknyi fogyasztónak nem”

– olvasható a közleményben.

A kormány is vizsgálatot indít

A kialakult helyzet miatt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül.

Latorcai Csaba álláspontja szerint ez a gyakorlat magyar családok ezreit károsítja meg, és elfogadhatatlan olyan szolgáltató részéről, amely jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálja ki a hazai fogyasztókat.

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a kézbesítési és ügyfélszolgálati gyakorlat megfelel-e a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, valamint hogy az érintett fogyasztók milyen módon és mértékben jogosultak kártalanításra” 

– írták a közleményükben.

A fogyasztók jogainak védelme kiemelt jelentőségű. Kiváltképpen nem nézhető tétlenül, hogy néhány piaci szereplő tízmilliárdokat keres a gyermekek karácsonyán – tették hozzá. 

A történtek alapos kivizsgálása ezért elengedhetetlen annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő – zárta a közleményt Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

 

Egy éve történt levelezésünk: (figyeljétek a dátumokat) Csomaginformáció Sent: 2024-12-09 17:31:02 Receiver információ, Csomaginformáció Tisztelt Futárszolgálat! A feltüntetett számú csomag felől érdeklődnék, mert aggódom amiatt, hogy megkapom-e egyáltalán. Én annyit látok, hogy Elosztóközpontban van 2024-11-28 óta! Kérem nézzenek utána! 2025. febr. 24. 11:32 Kedves ***! Köszönjük, hogy levelét elküldte ügyfélszolgálatunk részére, egyúttal elnézését kérjük a hosszabb válaszadási idő miatt, melyet az időszakra jellemző megnövekedett csomagforgalomból adódó módosítási igények, illetve az adathalász üzenetek miatt folyamatosan növekvő megkeresések száma okozott. Örömmel látjuk, hogy rendszeradatok alapján a jelzett csomagot sikeresen átvette. Üdvözlettel, Gelsei Zsófia
