Szorul a hurok a DPD körül, már a fogyasztóvédelem is nekiment a szállítócégnek

Felháborító, hogy az egyébként is kiszolgáltatott fogyasztókra (is) történik a mutogatás, ahelyett, hogy saját házuk táján takarítanának!”

– idézték a fogyasztóvédelem közleményét.

A szervezet hangsúlyozta: a jogszabályi előírások betartása nem opcionális. Ha egy webáruház vagy futárszolgálat azt állítja, hogy a termék egy héten belül megérkezik, akkor ahhoz kötve van – ez szerződéses kötelezettség. Az általános szerződési feltételekben szereplő „kibúvók” nem írhatják felül mindezt – húzták alá.

A szövetség a kommünikében kiemelte, hogy szerintük elfogadhatatlan az az érvelés is, hogy „összességében minden rendben”, mert a kézbesítések 90 százaléka sikeres.