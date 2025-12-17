Ft
12. 17.
szerda
nézőpont intézet Demokratikus Koalíció (DK) tisza párt szőlő utca dobrev klára fidesz közlemény Magyar Péter

A számok nem hazudnak: a Szőlő utca ügye sem segített a Tiszán

2025. december 17. 17:30

A Nézőpont Intézet legújabb felmérése szerint egy most vasárnapi választást is magabiztosan nyernének a kormánypártok.

2025. december 17. 17:30
null

A Nézőpont Intézet hét elején készült közvélemény-kutatása szerint egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson 

a Fidesz 46 százalékos listás eredménnyel nyerne a 39 százalékos TISZA Párt előtt.

– hangsúlyozta az intézet közleményében.

Az elemzésben arra is rámutattak, hogy a Tisza Pártnak nem sikerült átvenni a kezdeményezést a Szőlő utcai intézetben történtek átpolitizálásával, támogatottsága egy százalékponttal csökkent is november vége óta (40-ről 39 százalékra).

Az eredetileg a kormánypárti háborúellenes gyűlés mellé tervezett mohácsi fórum helyett összehívott fővárosi demonstráció után is változatlan, hétszázalékpontos a Fidesz (46 százalék) előnye a TISZA Párt (39 százalék) előtt.

A kormánypártok megnyerték az őszt

A kommünikében kiemelték, hogy a Nézőpont Intézet decemberi felmérése alapján egyértelműen elmondható, hogy a kormánypártok megnyerték a politikai őszt. A Tisza-adó népszerűtlensége, a jóléti intézkedések, a miniszterelnöki alkalmasság és a kormányoldal digitális aktivizálódása is javított a párt helyzetén a nyár eleje óta – sorolták.

Nem véletlen, hogy a parlamenti küszöbtől változatlanul távol lévő Demokratikus Koalíció is a gyermekvédelmi kérdésből próbált politikai tőkét kovácsolni, ugyanakkor az akció Dobrev Klára számára nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, miután pártja decemberben továbbra is csak 3 százalékon áll. Bejutó helyen áll azonban 

  • a Mi Hazánk Mozgalom (6 százalék) 
  • és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (5 százalék) is 

– zárta a Nézőpont Intézet a közleményt.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

