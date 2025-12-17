A számok nem hazudnak: a Szőlő utca ügye sem segített a Tiszán

Ócska színjáték volt a gyermekvédelmi tüntetés – vonulás közben sunyin egyesült az új- és óbaloldal
Ehhez jobb és hitványabb társat, mint Magyar Péter, nem is találhattak volna. Horváth K. József írása.
A Nézőpont Intézet legújabb felmérése szerint egy most vasárnapi választást is magabiztosan nyernének a kormánypártok.
A Nézőpont Intézet hét elején készült közvélemény-kutatása szerint egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson
a Fidesz 46 százalékos listás eredménnyel nyerne a 39 százalékos TISZA Párt előtt.
– hangsúlyozta az intézet közleményében.
Az elemzésben arra is rámutattak, hogy a Tisza Pártnak nem sikerült átvenni a kezdeményezést a Szőlő utcai intézetben történtek átpolitizálásával, támogatottsága egy százalékponttal csökkent is november vége óta (40-ről 39 százalékra).
Az eredetileg a kormánypárti háborúellenes gyűlés mellé tervezett mohácsi fórum helyett összehívott fővárosi demonstráció után is változatlan, hétszázalékpontos a Fidesz (46 százalék) előnye a TISZA Párt (39 százalék) előtt.
Ezt is ajánljuk a témában
Ehhez jobb és hitványabb társat, mint Magyar Péter, nem is találhattak volna. Horváth K. József írása.
A kommünikében kiemelték, hogy a Nézőpont Intézet decemberi felmérése alapján egyértelműen elmondható, hogy a kormánypártok megnyerték a politikai őszt. A Tisza-adó népszerűtlensége, a jóléti intézkedések, a miniszterelnöki alkalmasság és a kormányoldal digitális aktivizálódása is javított a párt helyzetén a nyár eleje óta – sorolták.
Nem véletlen, hogy a parlamenti küszöbtől változatlanul távol lévő Demokratikus Koalíció is a gyermekvédelmi kérdésből próbált politikai tőkét kovácsolni, ugyanakkor az akció Dobrev Klára számára nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, miután pártja decemberben továbbra is csak 3 százalékon áll. Bejutó helyen áll azonban
– zárta a Nézőpont Intézet a közleményt.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Tüdőlövést kapott a Tisza kampánya a megszorító csomag kiszivárgásával, és már a Medián is a Fidesz erősödését mutatja. A Mestertervben G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel elemzik az őszt.