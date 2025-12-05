Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv

Pénteken újra képernyőn a Mesterterv, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője ezúttal is Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével és G. Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával elemzi a hét legfontosabb politikai eseményeit. Véget ért az őszi szezon, és a tél beköszöntével a magyar politikai térkép is látványosan átrendeződni látszik.

Orbán Viktor washingtoni és moszkvai útja, a 14. havi nyugdíj bejelentése és a minimálbér emelése mind a kormányoldal erősödésének irányába mutatnak, miközben a Tisza Pártot egyre több bizonytalanság veszi körül.

Bár a párt túl van a jelöltállításon, kiszivárgott a több ezer milliárdos megszorító csomagja, amelynek hatásai gyorsan megjelentek a közvélemény-kutatásokban is.