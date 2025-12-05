Áttörés: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott – itt az új Mesterterv

Az elemző lerántotta a leplet: Magyar Péter céljához illeszkedik a kiszivárgott Tisza-csomag
A pártelnököt a bosszú hajtja, ezért nem zavarja, hogy a balliberális közgazdászok programját akarja pártja megvalósítani.
Tüdőlövést kapott a Tisza kampánya a megszorító csomag kiszivárgásával, és már a Medián is a Fidesz erősödését mutatja. A Mestertervben G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel elemzik az őszt.
Pénteken újra képernyőn a Mesterterv, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője ezúttal is Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével és G. Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával elemzi a hét legfontosabb politikai eseményeit. Véget ért az őszi szezon, és a tél beköszöntével a magyar politikai térkép is látványosan átrendeződni látszik.
Orbán Viktor washingtoni és moszkvai útja, a 14. havi nyugdíj bejelentése és a minimálbér emelése mind a kormányoldal erősödésének irányába mutatnak, miközben a Tisza Pártot egyre több bizonytalanság veszi körül.
Bár a párt túl van a jelöltállításon, kiszivárgott a több ezer milliárdos megszorító csomagja, amelynek hatásai gyorsan megjelentek a közvélemény-kutatásokban is.
A Medián és a 21 Kutatóközpont friss adatai alapján a Tisza korábbi, toronymagas előnye olvad, és még azok a kutatók is visszaesést mérnek, akik korábban stabil vezetést mutattak Magyar Péter pártjának.
A műsorban a szakértők arra keresik a választ, vajon ez már a selyemzsinór Magyar Péternek, vagy csupán egy taktikai törésvonal.
Elég-e mindez ahhoz, hogy a bizonytalan szavazók elhiggyék: a Tisza valóban nem tervez brutális adóemeléseket? Szó lesz Török Gábor újabb megfejtéséről is, aki szerint a Fidesz hibázhat azzal, hogy túl nagy hangsúlyt fektet a kiszivárgott csomag kommunikációjára.
A Mesterterv friss adása a számok, az üzenetek és a kampánytaktikák mélyebb rétegeit vizsgálja, hogy kiderüljön: ki nyerte az őszt, és milyen stratégiával készül a Fidesz és a Tisza a 2026-os választási évre.