Ócska színjáték volt a gyermekvédelmi tüntetés – vonulás közben sunyin egyesült az új- és óbaloldal

Magyar Péter beijedt, Mohácsra már nem követte Orbán Viktort – Replika (VIDEÓ!)
Magyar Péter Budapesten is lejáratta magát, a jobboldal pedig Mohácson ismét erőt mutatott.
A legnagyobb színházi premiert a hétvégén mutatta be a baloldal – Tiszával, Dobrevvel, Kunhalmival és a többiekkel, amikor előadták az intézetben nevelt, „ártatlan” gyerekek védelmében íródott hazug drámát, amit ezek a színésszé előlépett alávaló politikusok igazságként próbáltak eljátszani. Még Latinovits Zoltán mondta, hogy „A színház az emberi lélek műhelye”. Igaza is lehetne, de ő már nem ismerhette meg ezeket a népnyúzásra szakosodott politikusokat, akiknek
még arra sincs bizonyítékuk, hogy lelkük lenne.
Ezek a „tiszta lelkű” emberek olyan bebörtönzött „gyerekek” védelmében tüntettek, akik megrázó cselekedeteit még felsorolni sem lehet.
A Ripost például azt írja, hogy a Szőlő utcai intézet egyik fogvatartottját emberölés kísérlete miatt tartják itt: 47 éves anyját és 72 éves nagymamáját akarta megölni, utóbbit késsel nyakon is szúrta. Egy másik elítélt társaival egy padon alvó hajléktalanra támadt, ütötték-rúgták, a férfi végül életveszélyes sérüléseket szenvedett. Egy másik fogvatartott terrorcselekményre készült. TikTok-videót készített arról, hogy egy magyarországi és lengyelországi mecsetet felrobbant, és erről majd élőben videót tesz közzé. Barátnője édesanyját is meg akarta ölni, mert szerinte ő a felelős a lány pszichés állapotáért. Az egyik fiatal férfi ellen gyermekpornográfia, emberölés előkészülete volt a vád. Örökbefogadó szüleit és a család kutyáját akarta megölni. A gyilkosságot gondosan megtervezte, azt akarta, hogy a nevelőanya nézze végig, ahogy végez a nevelőapával, majd az anyát megkínozza, melleit levágja, szemét kiszúrja. A náluk korábban intézkedő rendőrt is meg akarta ölni, ehhez fegyvert akart szerezni.
Többeket 12 éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt ítéltek el.
Egyikük esetében egy 10 éves lány volt az áldozat, egy másik esetben a saját 5 éves húga. De szexuális erőszak áldozata lett egy 10 éves fiú is, akit késsel fenyegettek. Egyikük egy 5 éves kislányt kényszerített arra, hogy orálisan elégítse ki.
Nem sorolom tovább. Már ezt sem lehet a nyugalom megzavarása nélkül végigolvasni.
És akkor jön Magyar Péter, és nekiáll – egyébiránt az eddigi legkisebb tiszás demonstráción – a gazemberek érdekében tüntetni.
Az a Pojáca, aki elmondása szerint nem politikusként, hanem apaként vett részt a demonstráción. Kijelentette: „tudniuk kell a magukra hagyott gyermekeknek ott bent, hogy mi itt kint harcolni fogunk értük, hogy már most van kinek szóljanak, van, aki odafigyel rájuk.” Az a Pojáca beszél így, aki saját gyerekeit nevelőintézettel, az anyjukat pedig börtönnel fenyegette.
Varga Judit azt is elmondta, hogy a Tisza Párt vezetője egyszer terhesen az ajtónak lökte.
Ezeknek „dobog" a szíve a gyerekekért. Csak egy adat. Gyurcsányék idején 80 pedofil elítélt ül börtönben, most 700. Ennyit a tüntetést gyermekvédelmi alapra helyezni akaró baloldaliakról. Amiből természetesen – mint láttuk – egy szó sem igaz. Ugyanis
ez a gyermekvédelmi „hakni” nem szólt másról, mint arról, hogy demonstrálja: megint összeállt a baloldal. Hiába mondja Pojáca, hogy az óbaloldallal egy közös lépést sem tesz, a tüntetés, a vonulás mindennek látványos cáfolata volt.
Hab a tortán, hogy Lendvai Ildikó bejelentette, hogy beállt a Tisza csapatába, áprilisban Magyar Péterre fog szavazni. Ez nála „kemény és vastag igen”, mert szerinte Magyar az egyetlen politikai szereplő, aki tényleges rendszerváltást képes kikényszeríteni.
Láthatjuk, Lendvai is azon politikusok közé tartozik, akiknek nincs lelke, vagy ha van, azt sohasem használja.
A tüntetésen sem a gyermekvédelem volt az igazi motiváció. Az csak a kirakat. Láttuk, milyen gonosz fiatalkorúak élnek a Szőlő utcai börtönben. (Persze, a keménykedő nevelőket felelősségre kell vonni, ami folyamatban is van.) Ettől függetlenül Dobrev 5-5 millió forint jutalmat ajánlott föl annak, aki elmondja, ki volt Zsolt bácsi. Senki nem jelentkezett. Ebbe is belebukott.
Az egész „gyermekvédelmük” színjáték, ami csak arra jó, hogy a politikai pecsenyéjüket sütögessék, és visszakerüljenek a hatalomba.
Ehhez jobb és hitványabb társat, mint Magyar Péter, nem is találhattak volna.
Magyar Péter Budapesten is lejáratta magát, a jobboldal pedig Mohácson ismét erőt mutatott.
