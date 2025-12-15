Ócska színjáték volt a gyermekvédelmi tüntetés – vonulás közben sunyin egyesült az új- és óbaloldal

Többeket 12 éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt ítéltek el.

Egyikük esetében egy 10 éves lány volt az áldozat, egy másik esetben a saját 5 éves húga. De szexuális erőszak áldozata lett egy 10 éves fiú is, akit késsel fenyegettek. Egyikük egy 5 éves kislányt kényszerített arra, hogy orálisan elégítse ki.

Nem sorolom tovább. Már ezt sem lehet a nyugalom megzavarása nélkül végigolvasni.

És akkor jön Magyar Péter, és nekiáll – egyébiránt az eddigi legkisebb tiszás demonstráción – a gazemberek érdekében tüntetni.

Az a Pojáca, aki elmondása szerint nem politikusként, hanem apaként vett részt a demonstráción. Kijelentette: „tudniuk kell a magukra hagyott gyermekeknek ott bent, hogy mi itt kint harcolni fogunk értük, hogy már most van kinek szóljanak, van, aki odafigyel rájuk.” Az a Pojáca beszél így, aki saját gyerekeit nevelőintézettel, az anyjukat pedig börtönnel fenyegette.