Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar péter dobrevest gyermekvédelmi

Ócska színjáték volt a gyermekvédelmi tüntetés – vonulás közben sunyin egyesült az új- és óbaloldal

2025. december 15. 18:15

Ehhez jobb és hitványabb társat, mint Magyar Péter, nem is találhattak volna.

2025. december 15. 18:15
null
Horváth K. József
Horváth K. József

A legnagyobb színházi premiert a hétvégén mutatta be a baloldal – Tiszával, Dobrevvel, Kunhalmival és a többiekkel, amikor előadták az intézetben nevelt, „ártatlan” gyerekek védelmében íródott hazug drámát, amit ezek a színésszé előlépett alávaló politikusok igazságként próbáltak eljátszani. Még Latinovits Zoltán mondta, hogy „A színház az emberi lélek műhelye”. Igaza is lehetne, de ő már nem ismerhette meg ezeket a népnyúzásra szakosodott politikusokat, akiknek 

még arra sincs bizonyítékuk, hogy lelkük lenne.

Ezek a „tiszta lelkű” emberek olyan bebörtönzött „gyerekek” védelmében tüntettek, akik megrázó cselekedeteit még felsorolni sem lehet. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele
Tovább a cikkhezchevron

A Ripost például azt írja, hogy a Szőlő utcai intézet egyik fogvatartottját emberölés kísérlete miatt tartják itt: 47 éves anyját és 72 éves nagymamáját akarta megölni, utóbbit késsel nyakon is szúrta. Egy másik elítélt társaival egy padon alvó hajléktalanra támadt, ütötték-rúgták, a férfi végül életveszélyes sérüléseket szenvedett. Egy másik fogvatartott terrorcselekményre készült. TikTok-videót készített arról, hogy egy magyarországi és lengyelországi mecsetet felrobbant, és erről majd élőben videót tesz közzé. Barátnője édesanyját is meg akarta ölni, mert szerinte ő a felelős a lány pszichés állapotáért. Az egyik fiatal férfi ellen gyermekpornográfia, emberölés előkészülete volt a vád. Örökbefogadó szüleit és a család kutyáját akarta megölni. A gyilkosságot gondosan megtervezte, azt akarta, hogy a nevelőanya nézze végig, ahogy végez a nevelőapával, majd az anyát megkínozza, melleit levágja, szemét kiszúrja. A náluk korábban intézkedő rendőrt is meg akarta ölni, ehhez fegyvert akart szerezni.

Többeket 12 éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt ítéltek el.

Egyikük esetében egy 10 éves lány volt az áldozat, egy másik esetben a saját 5 éves húga. De szexuális erőszak áldozata lett egy 10 éves fiú is, akit késsel fenyegettek. Egyikük egy 5 éves kislányt kényszerített arra, hogy orálisan elégítse ki.

Nem sorolom tovább. Már ezt sem lehet a nyugalom megzavarása nélkül végigolvasni. 

És akkor jön Magyar Péter, és nekiáll – egyébiránt az eddigi legkisebb tiszás demonstráción – a gazemberek érdekében tüntetni. 

Az a Pojáca, aki elmondása szerint nem politikusként, hanem apaként vett részt a demonstráción. Kijelentette: „tudniuk kell a magukra hagyott gyermekeknek ott bent, hogy mi itt kint harcolni fogunk értük, hogy már most van kinek szóljanak, van, aki odafigyel rájuk.” Az a Pojáca beszél így, aki saját gyerekeit nevelőintézettel, az anyjukat pedig börtönnel fenyegette.

Varga Judit azt is elmondta, hogy a Tisza Párt vezetője egyszer terhesen az ajtónak lökte.

Ezeknek „dobog" a szíve a gyerekekért. Csak egy adat. Gyurcsányék idején 80 pedofil elítélt ül börtönben, most 700. Ennyit a tüntetést gyermekvédelmi alapra helyezni akaró baloldaliakról. Amiből természetesen – mint láttuk – egy szó sem igaz. Ugyanis

ez a gyermekvédelmi „hakni” nem szólt másról, mint arról, hogy demonstrálja: megint összeállt a baloldal. Hiába mondja Pojáca, hogy az óbaloldallal egy közös lépést sem tesz, a tüntetés, a vonulás mindennek látványos cáfolata volt.

Hab a tortán, hogy Lendvai Ildikó bejelentette, hogy beállt a Tisza csapatába, áprilisban Magyar Péterre fog szavazni. Ez nála „kemény és vastag igen”, mert szerinte Magyar az egyetlen politikai szereplő, aki tényleges rendszerváltást képes kikényszeríteni. 

Láthatjuk, Lendvai is azon politikusok közé tartozik, akiknek nincs lelke, vagy ha van, azt sohasem használja.

A tüntetésen sem a gyermekvédelem volt az igazi motiváció. Az csak a kirakat. Láttuk, milyen gonosz fiatalkorúak élnek a Szőlő utcai börtönben. (Persze, a keménykedő nevelőket felelősségre kell vonni, ami folyamatban is van.) Ettől függetlenül Dobrev 5-5 millió forint jutalmat ajánlott föl annak, aki elmondja, ki volt Zsolt bácsi. Senki nem jelentkezett. Ebbe is belebukott.

Az egész „gyermekvédelmük” színjáték, ami csak arra jó, hogy a politikai pecsenyéjüket sütögessék, és visszakerüljenek a hatalomba.

Ehhez jobb és hitványabb társat, mint Magyar Péter, nem is találhattak volna.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA) 

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dodek4b
•••
2025. december 15. 19:18 Szerkesztve
Ajánlott olvasmány : Nincs nagyobb bűn e földön annál , mint az elnéző és megértő nevelés ! / L.A. Seneca
Válasz erre
1
0
bathory-odonke
2025. december 15. 18:56
Az áldozatokért nem tüntet senki? Azokról nincs felvétel? Csak a tetteseket szabad sajnálni?
Válasz erre
5
0
jetilovag
2025. december 15. 18:53
hagy tüncikézzenek.......
Válasz erre
2
0
csulak
2025. december 15. 18:53
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!