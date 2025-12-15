Magyar Péter beijedt, Mohácsra már nem követte Orbán Viktort – Replika (VIDEÓ!)

A busóknak igenis van valódi hatásuk: el tudták üldözni Baranya közeléből Magyar Pétert, aki a majmolótúráját megszakítva már nem követte Mohácsra Orbán Viktort. A polgári tábor egyre nagyobb lendületben van, amit a mohácsi háborúellenes gyűlés ereje is mutatott. Kisvárosban nagy közönséggel és összetartó közösséggel mutatott erőt a jobboldal.

Eközben a Tisza már Budapesten is apadni látszik, hiszen az sem volt elég, hogy az óbaloldallal összeálltak egy tüntetésre. Replika!