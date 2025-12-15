Ft
Háborúellenes Gyűlés Mohács Magyar Péter Hoppál Hunor Orbán Viktor busó

Magyar Péter beijedt, Mohácsra már nem követte Orbán Viktort – Replika (VIDEÓ!)

2025. december 15. 16:07

Magyar Péter Budapesten is lejáratta magát, a jobboldal pedig Mohácson ismét erőt mutatott.

2025. december 15. 16:07
A busóknak igenis van valódi hatásuk: el tudták üldözni Baranya közeléből Magyar Pétert, aki a majmolótúráját megszakítva már nem követte Mohácsra Orbán Viktort. A polgári tábor egyre nagyobb lendületben van, amit a mohácsi háborúellenes gyűlés ereje is mutatott. Kisvárosban nagy közönséggel és összetartó közösséggel mutatott erőt a jobboldal.

Eközben a Tisza már Budapesten is apadni látszik, hiszen az sem volt elég, hogy az óbaloldallal összeálltak egy tüntetésre. Replika!

Nézze vissza a műsort a Kontextus YouTube-csatornáján!

dejavu
2025. december 15. 16:56
nem akkor volt a Karmelitában. sokezer emberrel?
elcapo-2
2025. december 15. 16:38
Jön az 5 x 2/3.
trokadero
2025. december 15. 16:36
Talán ,megbízói magukhoz rendelték,és új mantrákkal trenírozzák.A sikertelen gyűlései aggodalmat váltottak ki köreikben.
states-2
2025. december 15. 16:14
Ez a pszichopata pojáca nagyobb verést kap, mint a másik futóbolond, Makizay.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!