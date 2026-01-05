Hidegzuhany Von der Leyenéknek: Magyarország a világ élvonalában a kulcsfontosságú területen

Felkészült a Honvédség: Magyarország felhúzta a kesztyűt, és harcba indul
A vezérkarfőnök tájékoztatatott.
Nem erre számítottak Brüsszelben.
Magyarország a legjobbak között végzett a szólásszabadság tekintetében a CPAC friss Free Speech Rating rangsorában – szúrta ki a Magyar Nemzet. Az összesítés szerint az ország 90 százalékos eredményt ért el, amellyel az élmezőnybe sorolták.
A CPAC, a konzervatív közélet egyik legjelentősebb nemzetközi seregszemléje az Egyesült Államokból indult, Magyarországon pedig eddig négy alkalommal rendezték meg. Az ötödik CPAC Hungary kapcsán felmerült egy márciusi időpont lehetősége is, amelyre Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Bohár Dánielnek reagálva így fogalmazott:
„Úgy vagyok én ezzel, mint Magyar Péter a megszorítócsomagjával, hogy megerősíteni nem akarom, cáfolni meg nem tudom, de engedek a nyomásgyakorlásodnak, figyu, a január 8-ád szabad?”
Szánthó Miklós hozzátette: a közeljövőben jelentős bejelentés várható az eseménnyel kapcsolatban.
Ezt is ajánljuk a témában
A vezérkarfőnök tájékoztatatott.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán