alapjogokért központ cpac brüsszel magyarország szólásszabadság

Hidegzuhany Von der Leyenéknek: Magyarország a világ élvonalában a kulcsfontosságú területen

2026. január 05. 19:47

Nem erre számítottak Brüsszelben.

2026. január 05. 19:47
null

Magyarország a legjobbak között végzett a szólásszabadság tekintetében a CPAC friss Free Speech Rating rangsorában – szúrta ki a Magyar Nemzet. Az összesítés szerint az ország 90 százalékos eredményt ért el, amellyel az élmezőnybe sorolták.

A CPAC, a konzervatív közélet egyik legjelentősebb nemzetközi seregszemléje az Egyesült Államokból indult, Magyarországon pedig eddig négy alkalommal rendezték meg. Az ötödik CPAC Hungary kapcsán felmerült egy márciusi időpont lehetősége is, amelyre Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Bohár Dánielnek reagálva így fogalmazott:

„Úgy vagyok én ezzel, mint Magyar Péter a megszorítócsomagjával, hogy megerősíteni nem akarom, cáfolni meg nem tudom, de engedek a nyomásgyakorlásodnak, figyu, a január 8-ád szabad?”

Szánthó Miklós hozzátette: a közeljövőben jelentős bejelentés várható az eseménnyel kapcsolatban.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

massivement5
2026. január 05. 21:39
A CPAC meg a magyar sajtószabadság. Visítanak a röhögéstõl a gonoszprücelliek, az idióta tátogó magyarkákon. Tényleg ennyire hülyének nézitek az embereket? A fiatalabbakat nem lehet már.
Válasz erre
0
0
hazafi-974
2026. január 05. 21:29
🤣🤣🤣🤣Az agymosottak el is hiszik!
Válasz erre
2
2
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 05. 21:15
A háziversenyben én is mindig élmezőnyben végzek minden tekintetben. Szokott is Ursula VDL tátott szájjal ámuldozni.
Válasz erre
1
0
salátás
2026. január 05. 20:48
laki62 2026. január 05. 19:59 Kedves Viktor Orbán!, nemcsak a nyugdijasokat kellene támogatni, hanem a nyugdij elött állókat, és a családi pótlék lassan 20 éve nem volt emelve, megalázóan kevés.azh adó kedevezmény ugyanis csak azon segit. ,akinek van munkahelye. --------- "kedves" külföldi bérkommentelő! magyarba először a vezetéknevet, majd utána a keresztnevet írjuk
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!