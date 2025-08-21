Trump újra leszögezte, ha ő lett volna az elnök, nem tör ki a háború
Az amerikai elnök szerint elődje, az inkompetens Biden nem engedte meg Ukrajnának, hogy visszavágjon, csupán védekezésre kényszerítette.
A Faktum tényellenőrző portál több olyan forgatókönyvet is ismertetett összeállításában, amelyekben az Ukrajnának járó biztonsági garanciák kaptak főszerepet.
Terjedelmes elemzésben kereste arra a választ a Faktum tényellenőrző portál, hogy mi a tartós béke záloga.
A pénteki alaszkai csúcs utáni szkepticizmust a hétfői washingtoni találkozót követően erős optimizmus váltotta fel. Zelenszkij ukrán elnök és az európai szövetségeseit képviselő csoport
már arról értekezett, hogy milyen biztonsági garanciákkal lehetne Kijev számára is megnyugtatóvá tenni a békét,
azt a békét, ami pénteken még önmagában is elég távolinak tűnt – írták.
A portál ezután rámutatott, hogy a politikusi nyilatkozatok és felvetések alapján olyan lapok fogtak a lehetséges garanciák számbavételébe, mint például a New York Times vagy a Guardian. Az elemzéseket olvasva azonban felmerül, hogy az irreális optimizmus nem csak a béke közelsége kapcsán nyert teret. Ezt az értékelést az orosz féltől azóta érkezett reakciók is megerősítették.
Az elemzésben felidézték, hogy az orosz–ukrán háború lehetséges befejezése kapcsán többször kerül elő a kérdés, milyen biztonsági garanciákra lenne szükség ahhoz, hogy egy jövőbeni békemegállapodás ne csak létrejöjjön, hanem tartósan és működőképesen fenn is maradjon.
Mivel Ukrajna NATO-tagsága elképzelhetetlennek tűnik, a Kijev számára is megnyugtató békéhez elengedhetetlenek az alternatív, a szövetséghez hasonló védelmi biztosítékok, amelyek hosszú távon is fenntarthatóvá tennék a békét.
Ezek az ukránok szerint olyan garanciák lennének, amelyek erejükben és hatékonyságukban a NATO kollektív védelméhez mérhetők.
A nyilvánosságra került aktuális elképzelések és a sajtóban megjelent értesülések alapján érdemes áttekinteni háború lezárása utáni lehetséges forgatókönyveket.
Ezek a garanciák a NATO kollektív védelmi elvéhez, az 5. cikkelyhez hasonló kötelezettségeket jelentenének, de Ukrajna tényleges NATO-tagsága nélkül.
– sorolták a cikkben.
A teljes elemzést ITT olvashatja.
Nyitókép: