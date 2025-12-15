Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Nagyon szeretné a Tisza Párt, hogy a magyarok karácsonykor ne a baloldali tervekről beszélgessenek az ünnepi asztalnál.
Persze ismerjük ezt Európából is!
„És már megint úgy tesznek, mintha nem létezne a dzsihadista terrorizmus…
Érdemes olvasni a nyugati, na meg persze a magyar liberális sajtót, hallgatni a nyugati baloldali, liberális politikusok nyilatkozatait a tegnapi ausztráliai terrortámadással kapcsolatban!
OLYAN MEGENGEDŐEK A ZSIDÓK ELLENI TÁMADÁS ÜGYÉBEN, MINTHA KB. CSOKIT LOPOTT VOLNA A KÉT TÖMEGGYILKOS.
A beteges politikai korrektség jegyében TILOS BESZÉLNI RÓLA, hogy két pakisztáni származású, radikalizálódott, szélsőséges iszlamista BEVÁNDORLÓ ölte meg, végezte ki, mészárolta le az ausztráliai zsidó közösség 15 tagját, köztük egy 10 éves kislányt a hanukai fesztiválon. Igen, szélsőséges iszlamisták, az Iszlám Állam terrorszervezet támogatói, pakisztáni bevándorlók. (Az 50 éves apa 1998-ban érkezett Ausztráliába tanuló vízummal, a 24 éves fia(!) már Ausztráliában született.)
Mindezekről tilos beszélni, hiszen ma a nyugati mainstream világban »közmegegyezés« van arról, hogy a zsidók a ROSSZAK, a muszlimok, főként a muszlim bevándorlók pedig a JÓK.
(A tegnapi támadás vitathatatlan hőse, aki puszta kézzel lebirkózta az egyik fegyveres állatot, szintén muszlim bevándorló. Az ő nevét és származását azonnal közölte a liberális média, miközben a terroristák kilétét körmük szakadtáig titkolják. Még egyszer: a muszlim bevándorlók a jók, a zsidók és keresztények pedig a rosszak. Volt ez már fordítva is a liberális agyakban, most éppen ezt diktálja a politikai érdek…)
Persze ismerjük ezt Európából is!
A píszí jegyében a brit, a francia, a német vagy éppen a svéd hatóságok sem beszélnek róla, ha bevándorló a terrorista. Természetesen NEM a muszlim emberekkel van a baj! Hanem az elmebetegekkel – vallástól és származástól függetlenül.”
Fotó: Sydney Hatzolah Facebook-oldala