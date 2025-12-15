Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ausztrália terrormerénylet zsidó

A beteges politikai korrektség jegyében tilos beszélni róla

2025. december 15. 07:02

Persze ismerjük ezt Európából is!

2025. december 15. 07:02
null
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„És már megint úgy tesznek, mintha nem létezne a dzsihadista terrorizmus…

Érdemes olvasni a nyugati, na meg persze a magyar liberális sajtót, hallgatni a nyugati baloldali, liberális politikusok nyilatkozatait a tegnapi ausztráliai terrortámadással kapcsolatban!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése

Most már biztos: ez lesz az áprilisi választások legfontosabb kérdése
Tovább a cikkhezchevron

OLYAN MEGENGEDŐEK A ZSIDÓK ELLENI TÁMADÁS ÜGYÉBEN, MINTHA KB. CSOKIT LOPOTT VOLNA A KÉT TÖMEGGYILKOS.

A beteges politikai korrektség jegyében TILOS BESZÉLNI RÓLA, hogy két pakisztáni származású, radikalizálódott, szélsőséges iszlamista BEVÁNDORLÓ ölte meg, végezte ki, mészárolta le az ausztráliai zsidó közösség 15 tagját, köztük egy 10 éves kislányt a hanukai fesztiválon. Igen, szélsőséges iszlamisták, az Iszlám Állam terrorszervezet támogatói, pakisztáni bevándorlók. (Az 50 éves apa 1998-ban érkezett Ausztráliába tanuló vízummal, a 24 éves fia(!) már Ausztráliában született.)

Mindezekről tilos beszélni, hiszen ma a nyugati mainstream világban »közmegegyezés« van arról, hogy a zsidók a ROSSZAK, a muszlimok, főként a muszlim bevándorlók pedig a JÓK.

(A tegnapi támadás vitathatatlan hőse, aki puszta kézzel lebirkózta az egyik fegyveres állatot, szintén muszlim bevándorló. Az ő nevét és származását azonnal közölte a liberális média, miközben a terroristák kilétét körmük szakadtáig titkolják. Még egyszer: a muszlim bevándorlók a jók, a zsidók és keresztények pedig a rosszak. Volt ez már fordítva is a liberális agyakban, most éppen ezt diktálja a politikai érdek…)

Persze ismerjük ezt Európából is!

A píszí jegyében a brit, a francia, a német vagy éppen a svéd hatóságok sem beszélnek róla, ha bevándorló a terrorista. Természetesen NEM a muszlim emberekkel van a baj! Hanem az elmebetegekkel – vallástól és származástól függetlenül.”

Fotó: Sydney Hatzolah Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
valaki-954
2025. december 15. 08:19
Németországból táplálkozik az antiszemita nácizmus. Hitler szelleme tovább virul, csak a köntös színe változott meg.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
•••
2025. december 15. 08:18 Szerkesztve
"A beteges politikai korrektség jegyében tilos beszélni róla" Felkaptam a fejemet a poszt címét olvasva, no lám, más is érzékeli kifordított helyzetét a magyarságnak, a maradék martalék Magyarországon! Kattintottam, olvastam... -és nincs kommentár...
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. december 15. 08:06
Előbb a zsidók majd mindenki más is akik a pedofil prófétájuk szerint nem felel meg beteges értékrendjüknek...
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. december 15. 07:09 Szerkesztve
A "mi antiszemitáink" szomorúak😢 hogy ez nem Magyarországon történt meg. Szerintük az sokkal jobb lett volna. Jól mondom, antiszemiták? 😈
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!