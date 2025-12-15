A beteges politikai korrektség jegyében tilos beszélni róla

Mindezekről tilos beszélni, hiszen ma a nyugati mainstream világban »közmegegyezés« van arról, hogy a zsidók a ROSSZAK, a muszlimok, főként a muszlim bevándorlók pedig a JÓK.

(A tegnapi támadás vitathatatlan hőse, aki puszta kézzel lebirkózta az egyik fegyveres állatot, szintén muszlim bevándorló. Az ő nevét és származását azonnal közölte a liberális média, miközben a terroristák kilétét körmük szakadtáig titkolják. Még egyszer: a muszlim bevándorlók a jók, a zsidók és keresztények pedig a rosszak. Volt ez már fordítva is a liberális agyakban, most éppen ezt diktálja a politikai érdek…)

Persze ismerjük ezt Európából is!

A píszí jegyében a brit, a francia, a német vagy éppen a svéd hatóságok sem beszélnek róla, ha bevándorló a terrorista. Természetesen NEM a muszlim emberekkel van a baj! Hanem az elmebetegekkel – vallástól és származástól függetlenül.”

Fotó: Sydney Hatzolah Facebook-oldala