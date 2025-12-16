Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ausztrália terrortámadás iszlám

Ismét bebizonyosodott, hogy nem szabad engednünk a migráció ügyében

2025. december 16. 18:37

A bevándorlás és a különböző kultúrák keveredése antiszemitizmust és komoly biztonsági kockázatot hoz magával.

2025. december 16. 18:37
null
Kaszab Zoltán
Vasárnap

„Az elmúlt évek legvéresebb, legundorítóbb és legaljasabb terrortámadása történt a hétvégén Sydneyben. A két elkövető, Sajid Akram és fia Naveed Akram egy strandon, a hanuka ünnepén mészároltak válogatás nélkül zsidó embereket, a legnagyobb ünnepükön. A nyilvánvalóan antiszemita indíttatású támadás védtelen, örömittas embereket ért, ezért aljasabb mindennél, amit el tudunk képzelni. És sajnos az ilyenkor szokásos hírek is előkerültek. Az apáról kiderült, hogy hat fegyvert tartott otthon, a fiúról pedig megtudhattuk, hogy szélsőséges nézetei miatt a titkosszolgálatok korábban már megfigyelték. Csakhogy ez már senkit nem hoz vissza az élők sorába és nem vigasz azoknak sem, akik életre szóló traumát éltek át azon a kora estén.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szemére is vetette az ausztrál kormánynak, hogy ő már korábban figyelmeztette őket, hogy politikájuk táplálja az antiszemitizmust. Ez az, amit a nyugati vezetők nem mérnek fel kellőképpen: azzal ugyanis, hogy a Nyugat a muszlim vallású bevándorlóknak tesz gesztusokat, vagy azzal, hogy kiáll a palesztinok mellett, sajnos valójában felbujtja az ilyen támadások elkövetőit.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

És itt üt vissza az elmúlt évek bevándorláspárti politikája. Amikor az antiszemitizmus erősödését látjuk, amikor zsidóellenes támadásokról számolnak be Nyugat-Európa szerte is és amikor már a hanuka gyertyáit sem lehet biztonságban meggyújtani. A fény ünnepe, amelyet a sötétség borít be. Nem is létezhet ennél nagyobb kontraszt.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Mick Tsikas

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tasijani22000
•••
2025. december 16. 19:10 Szerkesztve
Nagyon logikus, hogy éppen egy olyan országban mészároltak "zsidó" embereket, ahol a kormányzat a palesztinai népirtás ellen van elítéli a cionáci rezsim rémtetteit, ugye? Vagy mégse? Csak kérdezem... Ami valahogy mégis belezavar ebbe a Fals-flag akciónak tűnő képbe, hogy a hős, aki életét kocbkáztatva rávetette magát a fegyveres támadóra, egy szíriai muszlim menekült, akiről a cionáci média rendre azt híreszteli, hogy valójában nem is muzulmán... Amit a mészárlásról tudni érdemes, azt ide kigyűjtöttem: youtube.com/watch?v=teqZo30kvLI youtube.com/watch?v=L7u3GkYAFoo youtube.com/watch?v=zuDemEbmtqQ
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!