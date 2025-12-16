Ismét bebizonyosodott, hogy nem szabad engednünk a migráció ügyében

„Az elmúlt évek legvéresebb, legundorítóbb és legaljasabb terrortámadása történt a hétvégén Sydneyben. A két elkövető, Sajid Akram és fia Naveed Akram egy strandon, a hanuka ünnepén mészároltak válogatás nélkül zsidó embereket, a legnagyobb ünnepükön. A nyilvánvalóan antiszemita indíttatású támadás védtelen, örömittas embereket ért, ezért aljasabb mindennél, amit el tudunk képzelni. És sajnos az ilyenkor szokásos hírek is előkerültek. Az apáról kiderült, hogy hat fegyvert tartott otthon, a fiúról pedig megtudhattuk, hogy szélsőséges nézetei miatt a titkosszolgálatok korábban már megfigyelték. Csakhogy ez már senkit nem hoz vissza az élők sorába és nem vigasz azoknak sem, akik életre szóló traumát éltek át azon a kora estén.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szemére is vetette az ausztrál kormánynak, hogy ő már korábban figyelmeztette őket, hogy politikájuk táplálja az antiszemitizmust. Ez az, amit a nyugati vezetők nem mérnek fel kellőképpen: azzal ugyanis, hogy a Nyugat a muszlim vallású bevándorlóknak tesz gesztusokat, vagy azzal, hogy kiáll a palesztinok mellett, sajnos valójában felbujtja az ilyen támadások elkövetőit.