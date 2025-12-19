Angliában hamarosan büntethetik az iszlám kritikáját

A Spectator szerint a tanácsok, sportszövetségek és más közintézmények máris messze túllépik a törvény határait. Ha a kormány meghatározza az „iszlámellenes gyűlölet” fogalmát, az hamarosan része lesz a fegyvertáruknak. Lehet, hogy azok közül, akik pontosan megállapítják, hogy a muszlim férfiak aránytalanul túlreprezentáltak a nemi erőszakot elkövető bandákban, vagy egyetértenek az MI5 értékelésével, miszerint az iszlamisták jelentik a legnagyobb terrorista fenyegetést az ország számára, hamarosan megtiltják nekik a tanítást, az edzősködést stb.

Az útmutató utolsó része még baljóslatúbb a Spectator szerint. Az „intézményekben kialakított gyakorlatok és előítéletek” nagyon gyorsan mindenféle „közvetett diszkriminációt” magukban foglalnak majd. Ez azt jelenti, hogy a munkahelyeknek biztosítaniuk kell, hogy megfeleljenek az iszlám kulturális és vallási preferenciáknak. Egy szervezet, amely nem kínál halal ételeket, vagy amely megengedi a munkatársainak, hogy olyan gondolatokat fejezzenek ki, amelyeket a muszlimok istenkáromlásnak tartanak, gyorsan „muszlimellenes gyűlöletet” tanúsító szervezetnek minősülhet. Ennek hatására a közterek egyre inkább alkalmazkodnak egy olyan csoport preferenciáihoz, amely a lakosság kevesebb mint 10 százalékát teszi ki.

Számos brit intézmény máris alkalmazkodik az iszlám preferenciákhoz. Szeptemberben az NHS (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) cikket tett közzé, amelyben leírta az unokatestvérek közötti házasság „előnyeit”, és ezen a héten a BMJ (British Medical Journal) cikket tett közzé, amelyben ellenezte a „csonkítás” szó használatát a női nemi szervek megcsonkításának leírására.

Toby Young, a Free Speech Union igazgatója elmondta a lapnak: „A kormány szerint a szólásszabadságért küzdőknek hálásnak kell lenniük, hogy a meghatározás nem rosszabb – bocsássanak meg, ha nem nyitom ki a pezsgőt. Még ebben a felhígított formában is a meghatározás visszatartó hatással lesz a szólásszabadságra. A gyakorlat lényege az, hogy korlátozza az iszlám vallás és követői kritikáját, ez nem hiba, hanem szándékos.”