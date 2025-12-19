Ft
Anglia szólásszabadság iszlám munkáspárt

Angliában hamarosan büntethetik az iszlám kritikáját

2025. december 19. 05:47

Jön egy új iszlamofóbia szabályozás, amely nem a kissebséget, hanem a többséget kényszeríti alkalmazkodásra.

2025. december 19. 05:47
null

A brit kormány nemrég megfogalmazta a saját iszlamofóbia-definícióját. Az ötletet számos kritika érte, és sokan figyelmeztettek arra, hogy egy ilyen törvény korlátozza szabadságot és a bűnözés elleni küzdelemet. Erre a Munkáspárt azt a megoldást találta, hogy átnevezte és az „iszlamofóbia” helyett mostantól az „iszlámellenes gyűlölet” fogalmát kell használni – írja a Spectator. 

A szövegtervezet, amelyet októberben nyújtottak be a kormánynak, így szól:
„A muszlimellenes ellenségeskedés olyan bűncselekmények elkövetése vagy ösztönzése, amelyek magukban foglalják az erőszakos cselekményeket, a vagyoni rongálást, valamint a fizikai, verbális, írásbeli vagy elektronikus úton történő zaklatást és megfélemlítést, amelyek muszlimok vagy vallásuk, etnikai hovatartozásuk vagy megjelenésük miatt muszlimnak vélt személyek ellen irányulnak.

Ide tartozik továbbá a muszlimok előítéletes sztereotipizálása is, mint meghatározott jellemzőkkel rendelkező kollektív csoport, a velük szembeni gyűlölet szításának céljából, függetlenül attól, hogy milyen a tényleges véleményük, meggyőződésük vagy cselekedeteik mint egyének. Tiltott diszkriminációt jelent, ha a vonatkozó magatartás – beleértve az intézményekben alkalmazott gyakorlatok és előítéletek kialakítását vagy alkalmazását – célja a muszlimok hátrányos megkülönböztetése a köz- és gazdasági életben.”

A Spectator cikke szerint aggodalomra ad okot a megfogalmazás. 

Ezek a szabályok akadályozhatják abban a tanácsokat, a rendőrséget és más közintézményeket abban, hogy őszintén beszéljenek a muszlim férfiak által elkövetett bűncselekmények vallási vonatkozásairól.

A Specator szerzője szerint valószínű, hogy az állam vissza fog élni a szólásszabadságra vonatkozó törvényekkel. Idén már egy személyt vád alá próbáltak helyezni, amiért elégetett egy Korán, amit az „iszlám vallási intézményének megsértésének” tituláltak. 

Még ha a bíróságok és a szólásszabadságért küzdő ügyvédek képesek is ellenállni az ilyen visszaéléseknek, az „muszlimellenes gyűlölet” címkéjének felragasztása kétségtelenül sok más következménnyel jár majd. Már így is több eset volt, ami rossz irányba mutatott. Példaként hozza a cikk Jamie Michael, a volt királyi tengerészgyalogos esetét. Miután Axel Rudakubana lemészárolt három kislányt egy táncórán Southportban Michael közzétett egy videót, amelyben „lénynek” nevezte a gyilkost, és tiltakozásra szólított fel az illegális migráció ellen.

A Munkáspárt egyik alkalmazottja feljelentette Jamie-t a rendőrségen, és Jamie-t faji gyűlöletre uszításért vád alá helyezték, majd a bíróság mindössze 17 perces tanácskozás után felmentette. Ennek ellenére Jamie-t eltiltották a gyermekekkel való munkától, beleértve a lánya focicsapatának edzését is. A walesi labdarúgó-szövetség még arra is figyelmeztette, hogy „megfigyelés” alá helyezik, ha megnézi a lánya mérkőzését.

Ezt a döntést nyilvánvalóan azután hozták meg, hogy a helyi tanács azt állította, hogy a gyerekek „veszélyben vannak” Jamie „embertelen nyelvhasználata” miatt, és hogy megsértette a tömeggyilkos emberi jogait, mert ő „nem fehér”.

A Spectator szerint a tanácsok, sportszövetségek és más közintézmények máris messze túllépik a törvény határait. Ha a kormány meghatározza az „iszlámellenes gyűlölet” fogalmát, az hamarosan része lesz a fegyvertáruknak. Lehet, hogy azok közül, akik pontosan megállapítják, hogy a muszlim férfiak aránytalanul túlreprezentáltak a nemi erőszakot elkövető bandákban, vagy egyetértenek az MI5 értékelésével, miszerint az iszlamisták jelentik a legnagyobb terrorista fenyegetést az ország számára, hamarosan megtiltják nekik a tanítást, az edzősködést stb.

Az útmutató utolsó része még baljóslatúbb a Spectator szerint. Az „intézményekben kialakított gyakorlatok és előítéletek” nagyon gyorsan mindenféle „közvetett diszkriminációt” magukban foglalnak majd. Ez azt jelenti, hogy a munkahelyeknek biztosítaniuk kell, hogy megfeleljenek az iszlám kulturális és vallási preferenciáknak. Egy szervezet, amely nem kínál halal ételeket, vagy amely megengedi a munkatársainak, hogy olyan gondolatokat fejezzenek ki, amelyeket a muszlimok istenkáromlásnak tartanak, gyorsan „muszlimellenes gyűlöletet” tanúsító szervezetnek minősülhet. Ennek hatására a közterek egyre inkább alkalmazkodnak egy olyan csoport preferenciáihoz, amely a lakosság kevesebb mint 10 százalékát teszi ki.

Számos brit intézmény máris alkalmazkodik az iszlám preferenciákhoz. Szeptemberben az NHS (Nemzeti Egészségügyi Szolgálat) cikket tett közzé, amelyben leírta az unokatestvérek közötti házasság „előnyeit”, és ezen a héten a BMJ (British Medical Journal) cikket tett közzé, amelyben ellenezte a „csonkítás” szó használatát a női nemi szervek megcsonkításának leírására.

Toby Young, a Free Speech Union igazgatója elmondta a lapnak: „A kormány szerint a szólásszabadságért küzdőknek hálásnak kell lenniük, hogy a meghatározás nem rosszabb – bocsássanak meg, ha nem nyitom ki a pezsgőt. Még ebben a felhígított formában is a meghatározás visszatartó hatással lesz a szólásszabadságra. A gyakorlat lényege az, hogy korlátozza az iszlám vallás és követői kritikáját, ez nem hiba, hanem szándékos.”

