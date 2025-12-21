A bejgli kijózaníthatta a NATO-főtitkárát: váratlan nyilatkozatot tett Mark Rutte – ez lehet a béke kulcsa
A háború kezdete óta Ausztrália összesen mintegy 1,7 milliárd dollár értékű védelmi segítséget biztosított Ukrajna számára.
Ausztrália átadta Ukrajnának az utolsó, 12 darabból álló M1A1 Abrams harckocsiszállítmányt, amellyel lezárult Canberra egyik legjelentősebb páncélos támogatási programja. Az újabb szállítmánnyal együtt az Ukrán Fegyveres Erők összesen 49 Abrams harckocsit kaptak az ausztrál katonai segítségnyújtás keretében – írta a Censor.net.
A beszámolók szerint az utolsó harckocsikat októberben indították útnak egy kereskedelmi teherszállító hajón, amelyet az Ausztrál Védelmi Erők öt katonája kísért. A szállítmány 55 napos tengeri út után érkezett meg Európába, majd Lengyelországban átvizsgáláson és a szükséges javításokon esett át. Ezt követően adták át a páncélosokat Ukrajnának.
Ausztrália az orosz–ukrán háború kezdete óta kiemelt támogatója Kijevnek: a háború kezdete óta összesen mintegy 1,7 milliárd dollár értékű védelmi segítséget biztosított Ukrajna számára.
Ez nemcsak haditechnikai eszközöket, hanem pénzügyi és logisztikai támogatást is magában foglal.
Canberra továbbra is a legnagyobb NATO-n kívüli ország, amely jelentős katonai és pénzügyi támogatást nyújt Ukrajnának, hangsúlyozva elkötelezettségét az ország védelmi képességeinek megerősítése és az európai biztonság támogatása mellett.
