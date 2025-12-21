Az ausztrálok karácsonyi ajándéka megérkezett Zelenszkij karácsonyfája alá: közel 50 tankkal lett nagyobb Ukrajna serege

Ausztrália átadta Ukrajnának az utolsó, 12 darabból álló M1A1 Abrams harckocsiszállítmányt, amellyel lezárult Canberra egyik legjelentősebb páncélos támogatási programja. Az újabb szállítmánnyal együtt az Ukrán Fegyveres Erők összesen 49 Abrams harckocsit kaptak az ausztrál katonai segítségnyújtás keretében – írta a Censor.net.

A beszámolók szerint az utolsó harckocsikat októberben indították útnak egy kereskedelmi teherszállító hajón, amelyet az Ausztrál Védelmi Erők öt katonája kísért. A szállítmány 55 napos tengeri út után érkezett meg Európába, majd Lengyelországban átvizsgáláson és a szükséges javításokon esett át. Ezt követően adták át a páncélosokat Ukrajnának.