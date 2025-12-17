Újabb magyar származású áldozata van az ausztrál terrornak

Ausztrál terror: magyar áldozatai is vannak a mészárlásnak
Az egyik áldozat unokáját védve vesztette életét.
Újabb áldozat nevét erősítették meg az ausztráliai Bondi Beachen történt támadás után. A hatóságok szerint a terrortámadás során elhunyt egy harmadik magyar származású nő is, amivel tovább nőtt a mészárlás magyar érintettsége.
Újabb magyar származású áldozata van a Bondi Beachen elkövetett terrortámadásnak, amellyel háromra emelkedett a magyar kötődésű halottak száma. Az ausztráliai lövöldözésben összesen 15 ember vesztette életét, további 21 sérültet pedig még mindig kórházban ápolnak.
A Neokohn beszámolója szerint a korábban ismert két áldozat – Pogány Marika és Weitzen Tibor – mellett egy harmadik magyar származású nő, Edith Brutman is életét vesztette a támadásban.
Edith Brutman, született Markovics Edit 1946-ban született a kárpátaljai Nagyszőlősön, majd 1965-ben családjával az elsők között hagyta el a Szovjetuniót, és Ausztráliában telepedett le.
Az asszony aktív közösségi szerepet vállalt, az ausztráliai Bné Brit zsidó szervezet helyi csoportjában az előítélet- és diszkriminációellenes bizottság alelnökeként dolgozott. Barátai így emlékeztek rá:
Szeretett Editünk olyan nő volt, aki minden egyes nap az emberséget választotta. Előítéletekre elvekkel, megosztottságra szolgálattal válaszolt. Családunk mély gyászban van, de azt kérjük, hogy az élete maradjon meg emlékezetünkben, s ne az értelmetlen erőszak, amely elvette tőlünk.
A terrortámadás után három nappal megkezdődtek az áldozatok temetései. A merényletet egy apa és fia követte el: az 50 éves Sajid Akram a helyszínen meghalt, míg 24 éves fia, Naveed Akram súlyosan megsebesült, és kórházba került.
Az új-dél-walesi rendőrség közlése szerint Naveed Akramot 59 bűncselekménnyel vádolják, köztük 15 rendbeli gyilkossággal és terrorcselekmény elkövetésével, valamint súlyos testi sértéssel és tiltott terrorszervezeti jelkép nyilvános használatával.
Két feketébe öltözött férfi nyitott tüzet.
Az ABC News biztonsági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Bondi Beach-i terrortámadás két elkövetője a múlt hónapban a Fülöp-szigetekre utazott, ahol feltételezhetően „katonai stílusú kiképzésen” vehettek részt. A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, volt-e kapcsolatuk az Iszlám Állam nemzetközi dzsihadista hálózatával.
Nyitókép: X / B'nai B'rith Intl.