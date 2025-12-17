Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Rendkívüli!

Orbán Viktor: Ursula von der Leyen meghátrált! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ausztrália magyar áldozat bondi beach edith brutman terrortámadás

Újabb magyar származású áldozata van az ausztrál terrornak

2025. december 17. 16:21

Újabb áldozat nevét erősítették meg az ausztráliai Bondi Beachen történt támadás után. A hatóságok szerint a terrortámadás során elhunyt egy harmadik magyar származású nő is, amivel tovább nőtt a mészárlás magyar érintettsége.

2025. december 17. 16:21
null

Újabb magyar származású áldozata van a Bondi Beachen elkövetett terrortámadásnak, amellyel háromra emelkedett a magyar kötődésű halottak száma. Az ausztráliai lövöldözésben összesen 15 ember vesztette életét, további 21 sérültet pedig még mindig kórházban ápolnak.

Az ausztrál terrortámadás három magyar származású áldozatot követelt. A Bondi Beach-i vérengzés részletei továbbra is feltárás alatt állnak.
Az ausztrál terrortámadás három magyar származású áldozatot követelt. A Bondi Beach-i vérengzés részletei továbbra is feltárás alatt állnak.
Forrás: DAVID GRAY / AFP

A Neokohn beszámolója szerint a korábban ismert két áldozat – Pogány Marika és Weitzen Tibor – mellett egy harmadik magyar származású nő, Edith Brutman is életét vesztette a támadásban. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból
Tovább a cikkhezchevron

Edith Brutman, született Markovics Edit 1946-ban született a kárpátaljai Nagyszőlősön, majd 1965-ben családjával az elsők között hagyta el a Szovjetuniót, és Ausztráliában telepedett le.

Az asszony aktív közösségi szerepet vállalt, az ausztráliai Bné Brit zsidó szervezet helyi csoportjában az előítélet- és diszkriminációellenes bizottság alelnökeként dolgozott. Barátai így emlékeztek rá:

Szeretett Editünk olyan nő volt, aki minden egyes nap az emberséget választotta. Előítéletekre elvekkel, megosztottságra szolgálattal válaszolt. Családunk mély gyászban van, de azt kérjük, hogy az élete maradjon meg emlékezetünkben, s ne az értelmetlen erőszak, amely elvette tőlünk.

  • Weitzen Tibor 1947-ben Ungváron született, vasútmérnökként dolgozott Leningrádban, majd Izraelen keresztül 1988-ban költözött Ausztráliába. 
  • Pogány Mária, a harmadik magyar-zsidó áldozat 82 éves volt, Komáromból vándorolt ki, és aktívan részt vett a helyi közösségi életben.

Ezt is ajánljuk a témában

Eljárás indult a terrortámadás elkövetője ellen

A terrortámadás után három nappal megkezdődtek az áldozatok temetései. A merényletet egy apa és fia követte el: az 50 éves Sajid Akram a helyszínen meghalt, míg 24 éves fia, Naveed Akram súlyosan megsebesült, és kórházba került.

Az új-dél-walesi rendőrség közlése szerint Naveed Akramot 59 bűncselekménnyel vádolják, köztük 15 rendbeli gyilkossággal és terrorcselekmény elkövetésével, valamint súlyos testi sértéssel és tiltott terrorszervezeti jelkép nyilvános használatával.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ABC News biztonsági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Bondi Beach-i terrortámadás két elkövetője a múlt hónapban a Fülöp-szigetekre utazott, ahol feltételezhetően „katonai stílusú kiképzésen” vehettek részt. A nyomozók jelenleg azt vizsgálják, volt-e kapcsolatuk az Iszlám Állam nemzetközi dzsihadista hálózatával.

Nyitókép: X / B'nai B'rith Intl.

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2025. december 17. 17:07
Most akkor magyar vagy izraeli?
Válasz erre
1
0
tompika-2
2025. december 17. 16:57
Felmerül a kérdés, hogy mitől lesz valaki magyar származású? Ha Magyarországon született, de például "piréz" identitású, akkor nem magyar származású, legfeljebb magyar állampolgár.
Válasz erre
1
2
zsuzsa-963
2025. december 17. 16:50
Nem emlékszem, hogy a mandi hasonlóan sajnálta volna a szentföldi keresztényeket, akiket a zsidó hadsereg ölt halomra egy templomban.
Válasz erre
2
2
zsuzsa-963
2025. december 17. 16:45
Helyesebben magyaroszági származása van, mint szarosgyurkának, akit szintén nem neveznék magyarnak, mert a magyar forint ellen spekulált, amivel a magyarságnak kárt okozott.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!