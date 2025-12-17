Újabb magyar származású áldozata van az ausztrál terrornak

Újabb magyar származású áldozata van a Bondi Beachen elkövetett terrortámadásnak, amellyel háromra emelkedett a magyar kötődésű halottak száma. Az ausztráliai lövöldözésben összesen 15 ember vesztette életét, további 21 sérültet pedig még mindig kórházban ápolnak.

Az ausztrál terrortámadás három magyar származású áldozatot követelt. A Bondi Beach-i vérengzés részletei továbbra is feltárás alatt állnak.

Forrás: DAVID GRAY / AFP

A Neokohn beszámolója szerint a korábban ismert két áldozat – Pogány Marika és Weitzen Tibor – mellett egy harmadik magyar származású nő, Edith Brutman is életét vesztette a támadásban.