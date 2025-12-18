Vészjósló fenyegetés: Ausztrália után Belgium lehet a terroristák következő célpontja

Az ISIS eltűnt, de pusztító öröksége máig velünk él és mérgez
Bár az Iszlám Állam területi uralma évekkel ezelőtt összeomlott, a terrorszervezet ideológiája és online hálózata továbbra is halálos támadásokra inspirál világszerte.
Támadásokra szólította fel a bevándorlókat az Iszlám Állam.
Az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet dicsérte csütörtökön a sydney-i zsidó fesztiválon elkövetett terrortámadást, de nem tulajdonította azt magáénak.
Viszont hasonlókra szólított fel Belgiumban.
Két szélsőséges férfi lőfegyveres támadást követett el vasárnap a sydney-i Bondi Beachen hanuka alkalmából megrendezett zsidó fesztiválon. Tizenöt embert meggyilkoltak és sokakat megsebesítettek. Az egyik támadót a biztonsági erők agyonlőtték, a másikat megsebesítették. Utóbbi ellen tizenöt rendbeli emberölés és negyven rendbeli súlyos testi sértés okozása emberölési szándékkal címen vádat emeltek.
Egy feltehetően a szervezettel kapcsolatban álló internetes hírlevélben az Iszlám Állam dicsérte a terrormerényletet, „a sydney-i büszkeség napjának” nevezte azt, a támadókat pedig „rendkívüli párosnak”, arra utalva, hogy saját támogatói lehettek. Az ausztrál hatóságok szerint a két férfit a dzsihadista szervezet ihlette tettükben.
Ugyan az Iszlám Államnak eddig nem volt lehetősége (közvetlen) leszámolást végrehajtani zsidók ellen, de harcosai, megbízottai és támogatói világszerte folytatják a zsidók elleni hadjáratukat”
– áll a hírlevélben. „Ma zsidók vére folyik Ausztrália utcáin, mert a hitbuzgók eleget tettek felszólításunknak, miszerint hajtsanak végre támadásokat zsidó vallási fesztiválok és gyülekezések ellen” – áll még a szövegben. A dzsihadista szervezet a Belgiumban élő bevándorlókat is arra buzdította, hogy hajtsanak végre támadásokat zsidók és keresztények ellen az év végi ünnepeken.
