12. 19.
Vészjósló fenyegetés: Ausztrália után Belgium lehet a terroristák következő célpontja

2025. december 18. 22:43

Támadásokra szólította fel a bevándorlókat az Iszlám Állam.

2025. december 18. 22:43
Az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet dicsérte csütörtökön a sydney-i zsidó fesztiválon elkövetett terrortámadást, de nem tulajdonította azt magáénak.

Viszont hasonlókra szólított fel Belgiumban.

Két szélsőséges férfi lőfegyveres támadást követett el vasárnap a sydney-i Bondi Beachen hanuka alkalmából megrendezett zsidó fesztiválon. Tizenöt embert meggyilkoltak és sokakat megsebesítettek. Az egyik támadót a biztonsági erők agyonlőtték, a másikat megsebesítették. Utóbbi ellen tizenöt rendbeli emberölés és negyven rendbeli súlyos testi sértés okozása emberölési szándékkal címen vádat emeltek.

Egy feltehetően a szervezettel kapcsolatban álló internetes hírlevélben az Iszlám Állam dicsérte a terrormerényletet, „a sydney-i büszkeség napjának” nevezte azt, a támadókat pedig „rendkívüli párosnak”, arra utalva, hogy saját támogatói lehettek. Az ausztrál hatóságok szerint a két férfit a dzsihadista szervezet ihlette tettükben.

Ugyan az Iszlám Államnak eddig nem volt lehetősége (közvetlen) leszámolást végrehajtani zsidók ellen, de harcosai, megbízottai és támogatói világszerte folytatják a zsidók elleni hadjáratukat”

– áll a hírlevélben. „Ma zsidók vére folyik Ausztrália utcáin, mert a hitbuzgók eleget tettek felszólításunknak, miszerint hajtsanak végre támadásokat zsidó vallási fesztiválok és gyülekezések ellen” – áll még a szövegben. A dzsihadista szervezet a Belgiumban élő bevándorlókat is arra buzdította, hogy hajtsanak végre támadásokat zsidók és keresztények ellen az év végi ünnepeken.

(MTI)

Nyitókép forrása: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

