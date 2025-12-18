Vészjósló fenyegetés: Ausztrália után Belgium lehet a terroristák következő célpontja

Az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezet dicsérte csütörtökön a sydney-i zsidó fesztiválon elkövetett terrortámadást, de nem tulajdonította azt magáénak.

Viszont hasonlókra szólított fel Belgiumban.

Két szélsőséges férfi lőfegyveres támadást követett el vasárnap a sydney-i Bondi Beachen hanuka alkalmából megrendezett zsidó fesztiválon. Tizenöt embert meggyilkoltak és sokakat megsebesítettek. Az egyik támadót a biztonsági erők agyonlőtték, a másikat megsebesítették. Utóbbi ellen tizenöt rendbeli emberölés és negyven rendbeli súlyos testi sértés okozása emberölési szándékkal címen vádat emeltek.