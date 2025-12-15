Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kritika ellenzék Orbán Viktor

Örülök ennek a kormányfői kijelentésnek

2025. december 15. 08:41

Tessék elviselni mindenféle kritikus véleményt!

2025. december 15. 08:41
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Feltűnt, hogy Orbán Viktor a Mandiner-interjúban megengedő volt az ellenzékkel szemben a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, amikor azt mondta, hogy az ellenzék dolga, hogy elmondja, hogy a kormánynak jobban kellene csinálni.

Én örülök ennek a kormányfői kijelentésnek. Még jobban örülnék, hogy ha a jövőben sem érné semmiféle retorzió nem érné azokat az ellenzéki médiumokat, honlapokat – pl. a Partizánt, a Telexet és másokat – amelyek külföldi forrásokból is működnek. Az ún. átláthatósági törvényjavaslat nagyon rossz példa volt, a kormánnyal szemben álló erők durva állami pénzügyi-jogi  eszközökkel történő meggyengítését célozta. Ez nem volt jó, nem volt szép, tessék elviselni mindenféle kritikus véleményt!” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt

Elemző: egyetlen óriásplakát is elég lenne, hogy ebbe a mondatba belebukjon a Tisza Párt
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. december 15. 11:32
A NAT nevezetű hülye belépett már a Tisza pártba? Ezt a barmot! Legyen toleráns a kormány a külföldről pénzelt ellenzéki médiumokkal? A bolsikat is külföldről - a németek pénzelték 1917 -ban! NAT .....teljesen hülye vagy?
Válasz erre
2
0
madre79
2025. december 15. 11:20
Talán az ellenzéki lapok szerkesztőit tisztességre kéne tanítani!
Válasz erre
0
0
nagymacska44
2025. december 15. 11:11
"Az ellenzék dolga, hogy elmondja hogy a kormánynak jobban kell csinálni". Ellenzék: "szemét, aljas senkik vagytok, hazaárulók" "út a börtönbe program", "az újsàgírókat a Dunaba lökném"stb, stb Nagy Attila Tibor szerint: "ez nem volt jó, nem volt szép, tessék elviselni mindenféle kritikus véleményt." Na kedves Uram elmegy ön oda ahova Gajdics Ottó gondolja.
Válasz erre
1
0
snagyz
2025. december 15. 10:55
NAT már megint - csak a szokásához hűen - miközben igazság- és valóságmorzsákat is becsempész a mondandója szevegelemei közé, továbbra is olyan tartalmi elemeket "maszatol egybe", ami pont a lényeget lugozza ki: az ellenzéki média számos, hanem a legtöbb egyre hangosabb és indulatosabb megnyilvánulása messze nem a valós problémákra hívja fel a figyelmet tárgyilagos hangnemben, hanem legtöbbször aljas sunyisággal, sok esetben primitív hazugsággal//csúsztatással hergeli, úszítja, nem egyszer személyes gyűlöletet keltve manipulálja az ellenzéki tábor egybites, politikailag sokszorosan flusztrált egyedeit, ráadásul mindezt alapvetően külföldi érdekek alapján, külföldről finanszírozva. Na pont ezt az utolsó kitételt kell a mostaninál sokkal következetesebben és hatásosabban eliminálni. Vagyis minden külső politikai befolyásolást csírájában elfojtani, akár a véleménynyilvánítást is korlátozva, amennyiben ilyen jellegű álcázással valósulna meg.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!