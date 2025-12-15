„Feltűnt, hogy Orbán Viktor a Mandiner-interjúban megengedő volt az ellenzékkel szemben a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, amikor azt mondta, hogy az ellenzék dolga, hogy elmondja, hogy a kormánynak jobban kellene csinálni.
Én örülök ennek a kormányfői kijelentésnek. Még jobban örülnék, hogy ha a jövőben sem érné semmiféle retorzió nem érné azokat az ellenzéki médiumokat, honlapokat – pl. a Partizánt, a Telexet és másokat – amelyek külföldi forrásokból is működnek. Az ún. átláthatósági törvényjavaslat nagyon rossz példa volt, a kormánnyal szemben álló erők durva állami pénzügyi-jogi eszközökkel történő meggyengítését célozta. Ez nem volt jó, nem volt szép, tessék elviselni mindenféle kritikus véleményt!”
