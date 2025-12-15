„Rázós hetünk lesz!” – Orbán Viktor üzent az EU-csúcs előtt

Ettől felmegy Von der Leyen pulzusa: Moszkva könyörtelen választ ígér az orosz vagyon befagyasztására
Oroszország nem vár.
A miniszterelnök szerint nincs ok arra, hogy Magyarország megváltoztassa az álláspontját.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésben figyelmeztetett a közelgő brüsszeli uniós csúcs fontosságára. Orbán Viktor kiemelte, hogy soha nem voltak ilyen közel a háború lezárásához, köszönhetően az amerikai erőfeszítéseknek.
Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket.”
Azonban a kormányfő szerint az előjelek nem ebbe az irányba mutatnak. Európa inkább folytatná és kiszélesítené a konfliktust, különösen a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával, ami a miniszterelnök szerint egy nyílt hadüzenet, amelyre Oroszország biztosan válaszolni fog.
A miniszterelnök hangsúlyozta:
Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni.”
Magyarország következetesen elutasítja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld pénzt vagy fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háborús célokat szolgálja – tette hozzá.
Orbán Viktor zárásként figyelmeztetett: „Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!”
