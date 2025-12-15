„Rázós hetünk lesz!” – Orbán Viktor üzent az EU-csúcs előtt

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésben figyelmeztetett a közelgő brüsszeli uniós csúcs fontosságára. Orbán Viktor kiemelte, hogy soha nem voltak ilyen közel a háború lezárásához, köszönhetően az amerikai erőfeszítéseknek.

Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket.”

Azonban a kormányfő szerint az előjelek nem ebbe az irányba mutatnak. Európa inkább folytatná és kiszélesítené a konfliktust, különösen a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával, ami a miniszterelnök szerint egy nyílt hadüzenet, amelyre Oroszország biztosan válaszolni fog.