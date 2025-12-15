Ft
12. 15.
hétfő
„Rázós hetünk lesz!” – Orbán Viktor üzent az EU-csúcs előtt

2025. december 15. 07:32

A miniszterelnök szerint nincs ok arra, hogy Magyarország megváltoztassa az álláspontját.

2025. december 15. 07:32
null

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésben figyelmeztetett a közelgő brüsszeli uniós csúcs fontosságára. Orbán Viktor kiemelte, hogy soha nem voltak ilyen közel a háború lezárásához, köszönhetően az amerikai erőfeszítéseknek. 

Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert a háborút, amit mi európaiak nem tudunk lezárni negyedik éve, az amerikaiak hamarosan lezárhatják. Nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket.”

Azonban a kormányfő szerint az előjelek nem ebbe az irányba mutatnak. Európa inkább folytatná és kiszélesítené a konfliktust, különösen a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával, ami a miniszterelnök szerint egy nyílt hadüzenet, amelyre Oroszország biztosan válaszolni fog.

A miniszterelnök hangsúlyozta:

Nincs okunk, hogy megváltoztassuk a magyar álláspontot. A háborúnak nincs megoldása a frontvonalon. Márpedig ha nincs megoldás a frontvonalon, akkor azt kell csinálni, amit Trump elnök: tárgyalni.”

Magyarország következetesen elutasítja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld pénzt vagy fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háborús célokat szolgálja – tette hozzá. 

Orbán Viktor zárásként figyelmeztetett: „Öveket bekapcsolni, rázós hetünk lesz!”

Nyitókép forrása: Orán Viktor Facebook-oldala 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kalmanok
2025. december 15. 08:24
Egymillió forintos csaptelep Orbánék gold klubjának WC-jében, százezer forintos dugó, félmilliós csillárok, meg méregdrága tapéta a klub papíron Orbán apjáé és a Tiborcz (Orbán veje) és Lölö (Mészáros Lőrinc) tulajdonában álló cég üzemelteti
Válasz erre
0
0
Héja
2025. december 15. 08:21
Világos, egyértelmű mondatok.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. december 15. 07:50
Z. El lehet érni az orosz-ukrán háború "befejezését"... de a Nyugat Uniós vezetőinek orosz fóbiáját nem lehet megszüntetni!!! "Békére" készülnek és a NATO vezetője Rutte is egy harmadik világháborúra való felkészüléssel érzékenyíti az embereket!!! Bravó!!! 💯👏😬😐❗
Válasz erre
0
0
pollip
2025. december 15. 07:50
Szívesen megnézném a többi minelnök arcát, amikor OV elmondja a befagyasztani kívánt orosz vagyonról a véleményét és kifejti a várható következményeket. Ráadásul mindegyik minelnök haza fog menni a döntés után és el kell magyaráznia, miért szavazta meg a rablást?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!