Ettől felmegy Von der Leyen pulzusa: Moszkva könyörtelen választ ígér az orosz vagyon befagyasztására

2025. december 14. 13:37

Oroszország nem vár.

2025. december 14. 13:37
Oroszország gyors válaszintézkedéseket helyezett kilátásba az Európai Unió azon döntésére reagálva, amely határozatlan időre befagyasztotta az orosz állami eszközöket európai bankokban – számolt be róla a karpathir.com. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy Moszkva válasza „nem fog sokáig váratni”, és jelezte, hogy az ügyben a Bank of Russia már december 12-én közzétett egy részletes állásfoglalást, valamint a konkrét intézkedések végrehajtása megkezdődött.

Zaharova kiemelte: 

Konkrét lépések már megvalósítás alatt állnak”,

utalva arra, hogy az orosz fél aktívan dolgozik az ellenlépések előkészítésén és részbeni végrehajtásán. A szóvivő hangsúlyozta, hogy Moszkva célja a döntésre adott gyors és határozott reakció, amely a befagyasztott eszközök kezelését és az orosz érdekek védelmét szolgálja.

Az orosz diplomácia egyúttal éles kritikával illette az Európai Unió politikáját. Zaharova szerint az EU Oroszországgal szembeni politikája régóta következetlen, és az a törekvés, hogy Moszkvának „bármilyen áron ártsanak”, mára nem csupán Moszkva érdekeit sérti, hanem az Unió gazdasági helyzetére is súlyos negatív hatással van.

Nyitókép: Dogukan Keskinkilic / ANADOLU / Anadolu via AFP

kobi40
2025. december 14. 15:09 Szerkesztve
“nem csupán Moszkva érdekeit sérti, hanem az Unió gazdasági helyzetére is súlyos negatív hatással van.” Ez annyira következetes és kitartó törekvése Brüsszelnek, hogy csak Európa tönkretétele lehet a cél! Azoké, akik a náci német különítményes triumvirátust: Webert, Leyent, Mertzet irányítják. Ennek a háromnak nincs agya. Oda az ilyenek kellenek. Ezért tartják Karácdony Gergelyt, Magyar Pétert. Mindegyik síkagyú amőba.
borsos-2
2025. december 14. 15:04
Az orosz diplomaták olyan aggódósan viselkednek. Zaharova többször jelenti ki, hogy a szankciók többet ártanak Európának, mint Oroszországnak, mint az összes EU-s politikus. Kivéve a magyar politikusokat, mert a mieink 4 éve fennhangon próbálják megértetni a sok idiótával a nyilvánvaló kudarcot. Most, hogy Trump is csatlakozott az aggódók koalíciójához, talán néhány vízfejű harciegér is elgondolkodhatna!
simakutya
2025. december 14. 14:48
Ha nem erőszakos megtorlásról beszél a vezetés ellen ,akkor hatástalan lesz,mert ők arra játszanak hogy lenullázzák az uniót,és a multikat
zsocc44
2025. december 14. 14:37
Ursula pulzusa a junkie erdőkerülőtől emelkedik meg, egész pontosan a visszautalt összeg láttán!
