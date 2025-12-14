Sajtóhír: az USA kész a NATO 5. cikkelye szerinti garanciát adni Ukrajnának
A javaslat szerint Ukrajna megőrzi szuverenitását a területe 80 százaléka felett.
Oroszország nem vár.
Oroszország gyors válaszintézkedéseket helyezett kilátásba az Európai Unió azon döntésére reagálva, amely határozatlan időre befagyasztotta az orosz állami eszközöket európai bankokban – számolt be róla a karpathir.com. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy Moszkva válasza „nem fog sokáig váratni”, és jelezte, hogy az ügyben a Bank of Russia már december 12-én közzétett egy részletes állásfoglalást, valamint a konkrét intézkedések végrehajtása megkezdődött.
Zaharova kiemelte:
Konkrét lépések már megvalósítás alatt állnak”,
utalva arra, hogy az orosz fél aktívan dolgozik az ellenlépések előkészítésén és részbeni végrehajtásán. A szóvivő hangsúlyozta, hogy Moszkva célja a döntésre adott gyors és határozott reakció, amely a befagyasztott eszközök kezelését és az orosz érdekek védelmét szolgálja.
Az orosz diplomácia egyúttal éles kritikával illette az Európai Unió politikáját. Zaharova szerint az EU Oroszországgal szembeni politikája régóta következetlen, és az a törekvés, hogy Moszkvának „bármilyen áron ártsanak”, mára nem csupán Moszkva érdekeit sérti, hanem az Unió gazdasági helyzetére is súlyos negatív hatással van.
