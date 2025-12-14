Ettől felmegy Von der Leyen pulzusa: Moszkva könyörtelen választ ígér az orosz vagyon befagyasztására

Oroszország gyors válaszintézkedéseket helyezett kilátásba az Európai Unió azon döntésére reagálva, amely határozatlan időre befagyasztotta az orosz állami eszközöket európai bankokban – számolt be róla a karpathir.com. Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője közölte, hogy Moszkva válasza „nem fog sokáig váratni”, és jelezte, hogy az ügyben a Bank of Russia már december 12-én közzétett egy részletes állásfoglalást, valamint a konkrét intézkedések végrehajtása megkezdődött.

Zaharova kiemelte: