amerikai egyesült államok biztonsági garancia NATO orosz-ukrán háború

Sajtóhír: az USA kész a NATO 5. cikkelye szerinti garanciát adni Ukrajnának

2025. december 14. 11:49

A javaslat szerint Ukrajna megőrzi szuverenitását a területe 80 százaléka felett.

2025. december 14. 11:49
Jelentős előrelépés körvonalazódik az ukrán biztonsági garanciák ügyében: az Axios szerint a Trump-adminisztráció kész olyan védelmi kötelezettségvállalást nyújtani Kijevnek, amely a NATO 5. cikkelyén alapul, és amelyet az amerikai Kongresszus is ratifikálna – írja a karpathir.com.

A cél, hogy Ukrajna a jövőben „bombabiztos” elrettentő erővel rendelkezzen, és ne csupán elnöki ígéretre, hanem jogilag kötelező erejű törvényre alapozott védelemre támaszkodhasson. „Olyan biztonsági garanciát akarunk adni az ukránoknak, amely egyrészt nem egy biankó csekk, másrészt viszont elég erős. Készek vagyunk ezt a Kongresszus elé vinni szavazásra” – nyilatkozta egy magas rangú amerikai tisztviselő.

A washingtoni terv három pilléren nyugszik: békeszerződés, biztonsági garanciák és gazdasági újjáépítési csomag. A javaslat szerint a háború úgy érne véget, hogy Ukrajna megőrzi szuverenitását a területe 80 százaléka felett, ami implicit módon a megszállt területek átmeneti feladását jelenti. 

Cserébe Kijev története legerősebb biztonsági garanciáját és egy „nagyon jelentős jóléti csomagot” kapna.

A diplomáciai egyeztetések továbbra is feszült hangulatban zajlanak: ahogy arról beszámoltunk, Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja Berlinben találkozik Volodimir Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel. A tárgyalásokat egy korábbi telefonbeszélgetés előzte meg Donald Trump, Emmanuel Macron, Keir Starmer és Friedrich Merz között, ahol a felek meglehetősen kemény szavakkal vitatták meg a béketervek körüli nézeteltéréseket. 

Nyitókép: Andriy Andriyenko / 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP

Lami66
•••
2025. december 14. 13:18 Szerkesztve
Sajtóhír Ezen van a hangsúly. Ez az axios olyan mint amikor a politico szerint bukik a zorbán. Majd ha Trump kiáll a mikrofonok elé, és erről beszél akkor lehet komolyan venni ezt az ukrajnapátyolgató hírhalmazt. Csak mert sz utóbbi pár hlt történései ezt semmivel se támasztja alá. Pl. az usa fontolgatja hogy kilép a natoból. Na akkor milyen garanciát fog adni kinek?
esvany-0
2025. december 14. 13:13
"A cél, hogy Ukrajna a jövőben „bombabiztos” elrettentő erővel rendelkezzen" Az értelmes cél csak az lehet, hogy Ukrajna ne rendelkezzen "elrettentő erővel", hogy a jövőben ne fenyegethesse és nyomhassa el a nemzeti kisebbségeket.
faramuci
2025. december 14. 13:06
Az a legszegényebb aki még ígérni sem tud....ez igaz
Chekke-Faint
2025. december 14. 13:03
Aha a NATO egy védelmi szervezet. DDDD így számítani lehet rá, hogy újabb támadásokat követ el. Védeni még senkit nem védett meg. Sőt jogtalanul avatkozott be sok országban fegyveresen.
