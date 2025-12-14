Sajtóhír: az USA kész a NATO 5. cikkelye szerinti garanciát adni Ukrajnának

Megtört a jég: Zelenszkij mondataitól nemcsak Von der Leyen, hanem egész Brüsszel fejre áll
Közösségi oldalán üzent az ukrán elnök.
A javaslat szerint Ukrajna megőrzi szuverenitását a területe 80 százaléka felett.
Jelentős előrelépés körvonalazódik az ukrán biztonsági garanciák ügyében: az Axios szerint a Trump-adminisztráció kész olyan védelmi kötelezettségvállalást nyújtani Kijevnek, amely a NATO 5. cikkelyén alapul, és amelyet az amerikai Kongresszus is ratifikálna – írja a karpathir.com.
A cél, hogy Ukrajna a jövőben „bombabiztos” elrettentő erővel rendelkezzen, és ne csupán elnöki ígéretre, hanem jogilag kötelező erejű törvényre alapozott védelemre támaszkodhasson. „Olyan biztonsági garanciát akarunk adni az ukránoknak, amely egyrészt nem egy biankó csekk, másrészt viszont elég erős. Készek vagyunk ezt a Kongresszus elé vinni szavazásra” – nyilatkozta egy magas rangú amerikai tisztviselő.
A washingtoni terv három pilléren nyugszik: békeszerződés, biztonsági garanciák és gazdasági újjáépítési csomag. A javaslat szerint a háború úgy érne véget, hogy Ukrajna megőrzi szuverenitását a területe 80 százaléka felett, ami implicit módon a megszállt területek átmeneti feladását jelenti.
Cserébe Kijev története legerősebb biztonsági garanciáját és egy „nagyon jelentős jóléti csomagot” kapna.
A diplomáciai egyeztetések továbbra is feszült hangulatban zajlanak: ahogy arról beszámoltunk, Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja Berlinben találkozik Volodimir Zelenszkijjel és az európai vezetőkkel. A tárgyalásokat egy korábbi telefonbeszélgetés előzte meg Donald Trump, Emmanuel Macron, Keir Starmer és Friedrich Merz között, ahol a felek meglehetősen kemény szavakkal vitatták meg a béketervek körüli nézeteltéréseket.
Ezt is ajánljuk a témában
Közösségi oldalán üzent az ukrán elnök.
Nyitókép: Andriy Andriyenko / 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP