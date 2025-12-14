Sajtóhír: az USA kész a NATO 5. cikkelye szerinti garanciát adni Ukrajnának

Jelentős előrelépés körvonalazódik az ukrán biztonsági garanciák ügyében: az Axios szerint a Trump-adminisztráció kész olyan védelmi kötelezettségvállalást nyújtani Kijevnek, amely a NATO 5. cikkelyén alapul, és amelyet az amerikai Kongresszus is ratifikálna – írja a karpathir.com.

A cél, hogy Ukrajna a jövőben „bombabiztos” elrettentő erővel rendelkezzen, és ne csupán elnöki ígéretre, hanem jogilag kötelező erejű törvényre alapozott védelemre támaszkodhasson. „Olyan biztonsági garanciát akarunk adni az ukránoknak, amely egyrészt nem egy biankó csekk, másrészt viszont elég erős. Készek vagyunk ezt a Kongresszus elé vinni szavazásra” – nyilatkozta egy magas rangú amerikai tisztviselő.