volodimir zelenszkij von der leyen brüsszel béke orosz-ukrán háború

Megtört a jég: Zelenszkij mondataitól nemcsak Von der Leyen, hanem egész Brüsszel fejre áll

2025. december 14. 08:00

Közösségi oldalán üzent az ukrán elnök.

2025. december 14. 08:00
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy jelenleg „jelentős esélyt" lát a háború befejezésére. A Telegramon közzétett videóüzenetében bejelentette: a közeljövőben több szinten indulnak tárgyalások, elsősorban az Egyesült Államokkal és az európai partnerekkel. Az egyeztetéseken Ukrajnát Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Andrij Hnatov vezérkari főnök, valamint más biztonsági szervek képviselői képviselik, miközben Zelenszkij személyesen is találkozókat tervez Trump csapatának tagjaival és európai vezetőkkel – írja az Unian

„Most jelentős az esély. Ez fontos minden városunk, minden ukrán közösségünk számára. Azért dolgozunk, hogy Ukrajna számára méltó legyen a béke, és hogy garancia legyen. Mindenekelőtt annak a garanciája, hogy Oroszország ne térjen vissza Ukrajnába egy harmadik invázióval" – hangsúlyozta. 

Zelenszkij emellett reagált arra is, hogy Oroszország szombaton támadást hajtott végre egy ukrán olajat szállító török kereskedelmi hajó ellen. Kijelentette: „az ilyen hajók elleni támadás, amelyeknek semmi közük a háborúhoz, Oroszország közvetlen kihívása az egész világ felé".

Nyitókép: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

recipp
2025. december 14. 08:37
Mi köze van az uniós jogállamiságnak Putyin pénzéhez? Miért a magyar miniszterelnök védi olyan hevesen a háborús bűnös tömeggyilkost? Ó, hát a szabályok, tapasztalati úton történő, módosítása, nem ördögtől való.Az unió egy meglevő törvényét alkalmazza-az uniós alapszerződés 122-es, „súlyos gazdasági nehézségek" esetére szóló cikkelyét vennék érvényesnek a szankciók meghosszabbítására. Ez lehetővé tenné, hogy nem egyhangú döntéssel, hanem minősített többséggel hosszabbítsák meg a szankciós intézkedéseket a bizottság javaslatára – ez történt most. Lefőtt a kávé már az sem lepne meg, ha megírnák a propagandalapok, hogy Orbán Viktor lett a síugrás győztese, miközben Moszkvában egymaga eltáncolta a komplett Hattyúk tavát, amit Semjén Zsolt és Szijjártó Péter kísért köcsögdudán.höhööö Budapest be tudta bizonyítani a rendeleti kormányzáshoz szükséges veszélyhelyzet fennálltát, bezzeg Brüsszel nem tudta ugyanezt. Hülyék ezek, mi, Viktor? Még copyzni se tudnak. Bubek höhööö
Galerida
2025. december 14. 08:29
Ezen az alapon már kész a jégkása! Naponta "megtöri" valamelyik fél, de Ukrajna a megszokott ütemben pusztul tovább...
ezredes-2
2025. december 14. 08:28
Hazudik, már 2022 Febr. 24.-e óta. A semmit mondó körmondataival, közhely panelekkel. Nem, láttam korvin ottót, vagy sámuel tibort beszélni, de, kb, ilyenformák lehettek. Mindezek mellett, még van egy olyan aurája, ami minden normális-jóérzésű embert taszit. NAGYON!
recipp
2025. december 14. 08:26
pollip Kretén kreténevics ruszkifasszopó barátság kőolaj vezeték katonai célpont Orbán Paks2,ROSZATOM,a Gazprom piacinál 6x drágább orosz gázért-az olcsón urali és a drágább brent árkülönbség sok-sokmilliárdos profitjáért,amiből minden bizonnyal Orbán is részesül-úgy leszopta Putyint,hogy azóta is felcsapott farokkal jár".. Németország teljesen,az EU szinte teljesen (98%)ban lejött az orosz gázról. Miközben Orbanisztán egyre jobban fokozza az orosz gázbehozatalt,.. A háborút az agresszió ,a támadás okozza, nem a védekezés.Ha esetleg kis erkölcsi iránytűt keresne a sok nèpnemzethy, ruszkiszopó hazaáruló, èrdemes megnézni a 2 oldal célpontjait! Egyik oldalon katonai repterek, harci repülők, stratégiai cèlpontok. A màsikon korhàzak, játszóterek, lakòhàzak. Szìvesen!. Az EU-ból egyedül Kirill szankciók alóli vétó megmentője- szájában Putler farkával- Orál Viktor finanszírozza Putler háborúját
