Megtört a jég: Zelenszkij mondataitól nemcsak Von der Leyen, hanem egész Brüsszel fejre áll

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy jelenleg „jelentős esélyt” lát a háború befejezésére. A Telegramon közzétett videóüzenetében bejelentette: a közeljövőben több szinten indulnak tárgyalások, elsősorban az Egyesült Államokkal és az európai partnerekkel. Az egyeztetéseken Ukrajnát Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Andrij Hnatov vezérkari főnök, valamint más biztonsági szervek képviselői képviselik, miközben Zelenszkij személyesen is találkozókat tervez Trump csapatának tagjaival és európai vezetőkkel – írja az Unian.

„Most jelentős az esély. Ez fontos minden városunk, minden ukrán közösségünk számára. Azért dolgozunk, hogy Ukrajna számára méltó legyen a béke, és hogy garancia legyen. Mindenekelőtt annak a garanciája, hogy Oroszország ne térjen vissza Ukrajnába egy harmadik invázióval” – hangsúlyozta.