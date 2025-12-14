Megtört a jég: Zelenszkij mondataitól nemcsak Von der Leyen, hanem egész Brüsszel fejre áll

Kihúzzák a gyufát Putyinnál: Németország katonákat küld Lengyelországba
Közösségi oldalán üzent az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy jelenleg „jelentős esélyt” lát a háború befejezésére. A Telegramon közzétett videóüzenetében bejelentette: a közeljövőben több szinten indulnak tárgyalások, elsősorban az Egyesült Államokkal és az európai partnerekkel. Az egyeztetéseken Ukrajnát Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Andrij Hnatov vezérkari főnök, valamint más biztonsági szervek képviselői képviselik, miközben Zelenszkij személyesen is találkozókat tervez Trump csapatának tagjaival és európai vezetőkkel – írja az Unian.
„Most jelentős az esély. Ez fontos minden városunk, minden ukrán közösségünk számára. Azért dolgozunk, hogy Ukrajna számára méltó legyen a béke, és hogy garancia legyen. Mindenekelőtt annak a garanciája, hogy Oroszország ne térjen vissza Ukrajnába egy harmadik invázióval” – hangsúlyozta.
Zelenszkij emellett reagált arra is, hogy Oroszország szombaton támadást hajtott végre egy ukrán olajat szállító török kereskedelmi hajó ellen. Kijelentette: „az ilyen hajók elleni támadás, amelyeknek semmi közük a háborúhoz, Oroszország közvetlen kihívása az egész világ felé”.
Nyitókép: MTI/AP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
A demilitarizált övezet felügyelete és kockázatai különösen vitatottak.