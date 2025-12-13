Ft
Törökország orosz-ukrán háború hajó oroszország

„Durván és cinikusan megsértik a nemzetközi normákat” – török célpontot tettek radarjukra az oroszok

2025. december 13. 22:38

A támadás a nyílt tengeren történt.

2025. december 13. 22:38
null

Egy orosz drón célzott támadást intézett szombaton a VIVA nevű török hajó ellen a Fekete-tengeren – közölte az ukrán haditengerészet sajtószolgálata.

A közlemény szerint a hajó a gabonaszállításokra létrehozott tengeri folyosón haladt Egyiptom felé napraforgóolaj-szállítmánnyal. A támadást a nyílt tengeren, Ukrajna kizárólagos gazdasági övezetében hajtották végre, de az ukrán légvédelmi rendszer hatókörén kívül – emelte ki a haditengerészet.

A hajón 11 török állampolgár tartózkodott.

A támadás következtében a legénység nem sérült meg, és a hajó tovább halad Egyiptom felé.

Oroszország durván és cinikusan megsérti a nemzetközi tengerjogi normákat. Az ilyen cselekmények közvetlenül ellentétesek a hajózási szabadság alapvető elveivel”

– hangsúlyozta közleményében a haditengerészet. Videófelvételt is közzétettek a megtámadott hajóról, és ezen láthatók a dróntalálat okozta károk.

(MTI)

Fotó: Facebook/BMC

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NeMá
•••
2025. december 13. 22:43 Szerkesztve
" közölte az ukrán haditengerészet sajtószolgálata" Putyin szokot beszélgettni Erdogennel, Oroszok törökországba járnak üdülni! Nyílván Zseléék ebbe szeretnének belerondítani! Igaz, hogy átrepül felettük minden nikecel repülő is, olyan lukas a védelmük mint a szita :) Má Törököket is az Ukránok védik :)
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!