„Durván és cinikusan megsértik a nemzetközi normákat” – török célpontot tettek radarjukra az oroszok

Egy orosz drón célzott támadást intézett szombaton a VIVA nevű török hajó ellen a Fekete-tengeren – közölte az ukrán haditengerészet sajtószolgálata.

A közlemény szerint a hajó a gabonaszállításokra létrehozott tengeri folyosón haladt Egyiptom felé napraforgóolaj-szállítmánnyal. A támadást a nyílt tengeren, Ukrajna kizárólagos gazdasági övezetében hajtották végre, de az ukrán légvédelmi rendszer hatókörén kívül – emelte ki a haditengerészet.