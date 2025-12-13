„Durván és cinikusan megsértik a nemzetközi normákat” – török célpontot tettek radarjukra az oroszok

Brutális videón az ukránok ámokfutása: teherhajóra támadtak rá a Fekete-tengeren
Legutóbb egy gabonaszállító hajó esett áldozatul az ukrán tengeri drónoknak.
A támadás a nyílt tengeren történt.
Egy orosz drón célzott támadást intézett szombaton a VIVA nevű török hajó ellen a Fekete-tengeren – közölte az ukrán haditengerészet sajtószolgálata.
A közlemény szerint a hajó a gabonaszállításokra létrehozott tengeri folyosón haladt Egyiptom felé napraforgóolaj-szállítmánnyal. A támadást a nyílt tengeren, Ukrajna kizárólagos gazdasági övezetében hajtották végre, de az ukrán légvédelmi rendszer hatókörén kívül – emelte ki a haditengerészet.
A hajón 11 török állampolgár tartózkodott.
A támadás következtében a legénység nem sérült meg, és a hajó tovább halad Egyiptom felé.
Oroszország durván és cinikusan megsérti a nemzetközi tengerjogi normákat. Az ilyen cselekmények közvetlenül ellentétesek a hajózási szabadság alapvető elveivel”
– hangsúlyozta közleményében a haditengerészet. Videófelvételt is közzétettek a megtámadott hajóról, és ezen láthatók a dróntalálat okozta károk.
Ezt is ajánljuk a témában
Legutóbb egy gabonaszállító hajó esett áldozatul az ukrán tengeri drónoknak.
(MTI)
Fotó: Facebook/BMC
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Az ukrán hírszerzés szerint a telepítés Európára nehezedő nyomást szolgálna.
A demilitarizált övezet felügyelete és kockázatai különösen vitatottak.
Az ukrán elnök videója és az orosz reakciók eltérő képet festenek a terepen zajló műveletekről.