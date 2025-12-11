Brutális videón az ukránok ámokfutása: teherhajóra támadtak rá a Fekete-tengeren

„Az elfogás idején a fedélzeten tartózkodott a kapitány és 16 fős legénység, akik közel-keleti országok állampolgárai. A fedélzet átvizsgálása során a hatóságok megtalálták az útvonalterveket, a révkalauz-kártyákat, a térképészeti anyagokat és a rádiókommunikációs ellenőrzési naplókat, amelyek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a hajó illegálisan hajózott be Ukrajna ideiglenesen megszállt területeinek kikötőibe” – emelte ki az SZBU.

A hajót lefoglalták, hogy később átadják annak az ukrán ügynökségnek, amely a korrupcióból és más bűncselekményekből származó vagyon felkutatásával, azonosításával és kezelésével foglalkozik.

Nemrég az SZBU elismerte, hogy Ukrajna támadta meg a tengeri drónokkal a két tartályhajót. Szerintük a hajókat Oroszország használta olajexportra a nyugati szankciók megkerülésével. Mindkét tankhajó nagyon súlyos károkat szenvedett, és gyakorlatilag működésképtelenné vált. Recep Tayyip Erdogan török elnök elítélte a tankerek elleni támadásokat. „Oroszország és Ukrajna háborúja egyértelműen kezdi veszélyeztetni a hajózás biztonságát a Fekete-tengeren. A kizárólagos gazdasági övezetünkben hajókat érő pénteki támadások aggasztó eszkalációt jeleznek” – húzta alá a török államfő.

BREAKING:



Ukrainian "Sea Baby" naval drones have struck another Russian “shadow fleet” oil tanker in the Black Sea.



"Dashan" sailed under the flag of Comoros. pic.twitter.com/BBbMKSYQHL — Visegrád 24 (@visegrad24) December 10, 2025

(MTI/Mandiner)