Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
árnyékflotta Ukrajna SZBU orosz-ukrán háború Fekete-tenger

Brutális videón az ukránok ámokfutása: teherhajóra támadtak rá a Fekete-tengeren

2025. december 11. 10:21

Legutóbb egy gabonaszállító hajó esett áldozatul az ukrán tengeri drónoknak.

2025. december 11. 10:21
null

Az ukrán hatóságok feltartóztattak Odesszában egy külföldi hajót, amely az úgynevezett orosz „árnyékflottához” tartozott, és illegálisan szállított ukrán mezőgazdasági termékeket az orosz megszállás alatti Krímből – számolt be szerdán az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sajtószolgálata. A nyomozati anyagok szerint a hajó tulajdonosa az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) szankciói alatt állt, és a korlátozó intézkedések megkerülése érdekében rendszeresen megváltoztatták a nevét.

Az SZBU közleményében azt írta, hogy a teherhajó egy afrikai ország zászlaja alatt érkezett Odessza kereskedelmi kikötőjébe, hogy acélcsöveket szállítson.

Megállapítást nyert, hogy a teljes körű invázió előtt a hajó legalább hét alkalommal kötött ki a Krím félszigeti Szevasztopolban, hogy illegálisan exportáljon mezőgazdasági termékeket az Oroszországi Föderáció érdekében”

– közölte a szakszolgálat. Hozzátette, hogy 2021 januárjának végén a hajó illegálisan csaknem 7 ezer tonna gabonát vitt ki az orosz megszállás alatt álló félszigetről Észak-Afrikába.

„Az elfogás idején a fedélzeten tartózkodott a kapitány és 16 fős legénység, akik közel-keleti országok állampolgárai. A fedélzet átvizsgálása során a hatóságok megtalálták az útvonalterveket, a révkalauz-kártyákat, a térképészeti anyagokat és a rádiókommunikációs ellenőrzési naplókat, amelyek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a hajó illegálisan hajózott be Ukrajna ideiglenesen megszállt területeinek kikötőibe” – emelte ki az SZBU.

A hajót lefoglalták, hogy később átadják annak az ukrán ügynökségnek, amely a korrupcióból és más bűncselekményekből származó vagyon felkutatásával, azonosításával és kezelésével foglalkozik.

Nemrég az SZBU elismerte, hogy Ukrajna támadta meg a tengeri drónokkal a két tartályhajót. Szerintük a hajókat Oroszország használta olajexportra a nyugati szankciók megkerülésével. Mindkét tankhajó nagyon súlyos károkat szenvedett, és gyakorlatilag működésképtelenné vált. Recep Tayyip Erdogan török elnök elítélte a tankerek elleni támadásokat. „Oroszország és Ukrajna háborúja egyértelműen kezdi veszélyeztetni a hajózás biztonságát a Fekete-tengeren. A kizárólagos gazdasági övezetünkben hajókat érő pénteki támadások aggasztó eszkalációt jeleznek” – húzta alá a török államfő.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / X

