Brutális videón az ukránok ámokfutása: teherhajóra támadtak rá a Fekete-tengeren

Nem titkolózik tovább Ukrajna: bevallották, mit tettek a Fekete-tengeren pénteken
Az SZBU egyik vezetője szombaton közölte, hogy Ukrajna támadta meg a tengeri drónokkal a két tartályhajót.
Legutóbb egy gabonaszállító hajó esett áldozatul az ukrán tengeri drónoknak.
Az ukrán hatóságok feltartóztattak Odesszában egy külföldi hajót, amely az úgynevezett orosz „árnyékflottához” tartozott, és illegálisan szállított ukrán mezőgazdasági termékeket az orosz megszállás alatti Krímből – számolt be szerdán az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sajtószolgálata. A nyomozati anyagok szerint a hajó tulajdonosa az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) szankciói alatt állt, és a korlátozó intézkedések megkerülése érdekében rendszeresen megváltoztatták a nevét.
Az SZBU közleményében azt írta, hogy a teherhajó egy afrikai ország zászlaja alatt érkezett Odessza kereskedelmi kikötőjébe, hogy acélcsöveket szállítson.
Megállapítást nyert, hogy a teljes körű invázió előtt a hajó legalább hét alkalommal kötött ki a Krím félszigeti Szevasztopolban, hogy illegálisan exportáljon mezőgazdasági termékeket az Oroszországi Föderáció érdekében”
– közölte a szakszolgálat. Hozzátette, hogy 2021 januárjának végén a hajó illegálisan csaknem 7 ezer tonna gabonát vitt ki az orosz megszállás alatt álló félszigetről Észak-Afrikába.
„Az elfogás idején a fedélzeten tartózkodott a kapitány és 16 fős legénység, akik közel-keleti országok állampolgárai. A fedélzet átvizsgálása során a hatóságok megtalálták az útvonalterveket, a révkalauz-kártyákat, a térképészeti anyagokat és a rádiókommunikációs ellenőrzési naplókat, amelyek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a hajó illegálisan hajózott be Ukrajna ideiglenesen megszállt területeinek kikötőibe” – emelte ki az SZBU.
A hajót lefoglalták, hogy később átadják annak az ukrán ügynökségnek, amely a korrupcióból és más bűncselekményekből származó vagyon felkutatásával, azonosításával és kezelésével foglalkozik.
Nemrég az SZBU elismerte, hogy Ukrajna támadta meg a tengeri drónokkal a két tartályhajót. Szerintük a hajókat Oroszország használta olajexportra a nyugati szankciók megkerülésével. Mindkét tankhajó nagyon súlyos károkat szenvedett, és gyakorlatilag működésképtelenné vált. Recep Tayyip Erdogan török elnök elítélte a tankerek elleni támadásokat. „Oroszország és Ukrajna háborúja egyértelműen kezdi veszélyeztetni a hajózás biztonságát a Fekete-tengeren. A kizárólagos gazdasági övezetünkben hajókat érő pénteki támadások aggasztó eszkalációt jeleznek” – húzta alá a török államfő.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / X
