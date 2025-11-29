Nem titkolózik tovább Ukrajna: bevallották, mit tettek a Fekete-tengeren pénteken

Pengeélen táncol Ukrajna: kiderült, kiket küld majd Zelenszkij Jermak bukása után Amerikába
Az SZBU egyik vezetője szombaton közölte, hogy Ukrajna támadta meg a tengeri drónokkal a két tartályhajót.
Közel egy órán belül két tartályhajón is tűz ütött ki a Fekete-tengeren pénteken. Mindkét hajó legénysége biztonságban van a török hatóságok közlése szerint. Saját állítása szerint Ukrajna támadta meg tengeri drónokkal a két tartályhajót, amelyeket – mint közölték – Oroszország használt olajexportra a nyugati szankciók megkerülésével.
A török tengerészeti hatóságok közlése szerint a gambiai zászló alatt üresen hajózó Kairos tanker az orosz Novorosszijszk kikötője felé tartott, amikor kigyulladt a törökországi Kocaeli tartomány partjaitól 45 kilométerre.
Csaknem egy órával később a török hatóságok arról számoltak be, hogy egy másik, ugyancsak üresen az oroszországi kőolajfeltöltő terminál irányába hajózó tanker, a Virat is kigyulladt a Fekete-tengeren, 65 kilométerre a török partoktól.
Az előbbi tartályhajó 25 fős és az utóbbi 20 fős legénysége biztonságban van.
Abdulkadir Uraloglu közlekedési és infrastrukturális miniszter szombat reggel azt mondta, hogy a helyszínen lévő mentőalakulatok gyanúja szerint a tartályhajókon a tüzet „külső beavatkozás” okozta. „Külső beavatkozásként elsőre egy akna, egy rakéta, vagy egy drón juthat eszünkbe, de erről még nincs végleges információ” – jegyezte meg a miniszter.
A Habertürk hírtelevízió jelentése szerint a tartályhajókat valószínűleg vízfelszínen haladó drónok támadták meg.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik vezetője szombaton közölte, hogy Ukrajna támadta meg a tengeri drónokkal a két tartályhajót. Videófelvételeken látható, hogy miután eltalálták őket, mindkét tankhajó nagyon súlyos károkat szenvedett, és gyakorlatilag működésképtelenné vált.
Ez súlyos csapást mér majd az orosz olajszállításra
– közölte az SZBU illetékese.
Az OpenSanctions adatbázisban, amely a szankciók megkerülésében részt vevő személyeket vagy szervezeteket követi nyomon, a két tankert Oroszország „árnyékflottája” részeként tartják számon. A kifejezést azokra a hajókra alkalmazzák, amelyeket Moszkva az ukrajnai inváziója miatt bevezetett szankciók megkerülésére használ.
Az adatbázis szerint az Egyesült Államok januárban tette feketelistára a Viratot, majd utána az Európai Unió, Svájc, az Egyesült Királyság és Kanada is így cselekedett. A Kairos tankert a nyáron tette föl a szankciós listára az Európai Unió, az Egyesült Királyság és Svájc. Ukrajna szigorúbb nemzetközi intézkedéseket sürget az orosz „árnyékflotta” ellen.
(MTI)
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
