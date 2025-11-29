Nem titkolózik tovább Ukrajna: bevallották, mit tettek a Fekete-tengeren pénteken

Közel egy órán belül két tartályhajón is tűz ütött ki a Fekete-tengeren pénteken. Mindkét hajó legénysége biztonságban van a török hatóságok közlése szerint. Saját állítása szerint Ukrajna támadta meg tengeri drónokkal a két tartályhajót, amelyeket – mint közölték – Oroszország használt olajexportra a nyugati szankciók megkerülésével.

A török tengerészeti hatóságok közlése szerint a gambiai zászló alatt üresen hajózó Kairos tanker az orosz Novorosszijszk kikötője felé tartott, amikor kigyulladt a törökországi Kocaeli tartomány partjaitól 45 kilométerre.