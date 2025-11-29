Ft
11. 29.
szombat
háború tartályhajó Háború Ukrajnában árnyékflotta Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország drón hajó Fekete-tenger

Nem titkolózik tovább Ukrajna: bevallották, mit tettek a Fekete-tengeren pénteken

2025. november 29. 17:06

Az SZBU egyik vezetője szombaton közölte, hogy Ukrajna támadta meg a tengeri drónokkal a két tartályhajót.

2025. november 29. 17:06
null

Közel egy órán belül két tartályhajón is tűz ütött ki a Fekete-tengeren pénteken. Mindkét hajó legénysége biztonságban van a török hatóságok közlése szerint. Saját állítása szerint Ukrajna támadta meg tengeri drónokkal a két tartályhajót, amelyeket – mint közölték – Oroszország használt olajexportra a nyugati szankciók megkerülésével.

A török tengerészeti hatóságok közlése szerint a gambiai zászló alatt üresen hajózó Kairos tanker az orosz Novorosszijszk kikötője felé tartott, amikor kigyulladt a törökországi Kocaeli tartomány partjaitól 45 kilométerre.

Csaknem egy órával később a török hatóságok arról számoltak be, hogy egy másik, ugyancsak üresen az oroszországi kőolajfeltöltő terminál irányába hajózó tanker, a Virat is kigyulladt a Fekete-tengeren, 65 kilométerre a török partoktól.

Az előbbi tartályhajó 25 fős és az utóbbi 20 fős legénysége biztonságban van.

Abdulkadir Uraloglu közlekedési és infrastrukturális miniszter szombat reggel azt mondta, hogy a helyszínen lévő mentőalakulatok gyanúja szerint a tartályhajókon a tüzet „külső beavatkozás” okozta. „Külső beavatkozásként elsőre egy akna, egy rakéta, vagy egy drón juthat eszünkbe, de erről még nincs végleges információ” – jegyezte meg a miniszter.

A Habertürk hírtelevízió jelentése szerint a tartályhajókat valószínűleg vízfelszínen haladó drónok támadták meg.

Ukrajna mindent beismert

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik vezetője szombaton közölte, hogy Ukrajna támadta meg a tengeri drónokkal a két tartályhajót. Videófelvételeken látható, hogy miután eltalálták őket, mindkét tankhajó nagyon súlyos károkat szenvedett, és gyakorlatilag működésképtelenné vált.

Ez súlyos csapást mér majd az orosz olajszállításra

– közölte az SZBU illetékese.

Az OpenSanctions adatbázisban, amely a szankciók megkerülésében részt vevő személyeket vagy szervezeteket követi nyomon, a két tankert Oroszország „árnyékflottája” részeként tartják számon. A kifejezést azokra a hajókra alkalmazzák, amelyeket Moszkva az ukrajnai inváziója miatt bevezetett szankciók megkerülésére használ.

Az adatbázis szerint az Egyesült Államok januárban tette feketelistára a Viratot, majd utána az Európai Unió, Svájc, az Egyesült Királyság és Kanada is így cselekedett. A Kairos tankert a nyáron tette föl a szankciós listára az Európai Unió, az Egyesült Királyság és Svájc. Ukrajna szigorúbb nemzetközi intézkedéseket sürget az orosz „árnyékflotta” ellen.

(MTI)

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
esvany-0
•••
2025. november 29. 19:02 Szerkesztve
Mint tudjuk, Novorosszujszkban a Kaszpi Vezeték Konzorcium terminálja van. A Tengiz (Kazahsztán) olajmezőről induló vezeték szállítja a nyersolajat a Fekete‑tenger partjára, Novorosszijszk kikötőjébe. Innen tankereken jut el Európába és más piacokra. Nemzetközi tulajdonosi háttér: Orosz állami szereplők, Kazahsztán állami cégei, Nyugati olajóriások (Chevron, ExxonMobil). Ezt a terminált is megtámadták az ukránok, ami - akárhogy is nézzük - állami terrorizmus egy nemzetközi polgári célpont és a nemzetközi áruszállítás ellen. Ha a jemeni huszikat ezért bombázta az USA, akkor Zselenszkij is hasonló elbánásra számíthat.
Válasz erre
0
0
polárüveg
•••
2025. november 29. 18:47 Szerkesztve
Ez a háború folytatásának egyik oka: az orosz energiaszektor elleni támadásokkal az olajtőzsdén és gáztőzsdén való árugrasztásokkori brutális spekulációs nyereség bezsebelése. Ennek a tőzsdei merényleteknek a veszett harci kutyája az ukrajnai rezsim. Ezért kapaszkodik a háborúba a black rockos Merz, a londoncitys Starmer, a rotschildboy Macron, a pfizersmses Leyen, a rheimetallos Weber. Jutalékos sameszai a tőzsdecsászároknak. Ő miattuk, a kapzsiságuk miatt halnak meg az ukrán és orosz katonák, lesznek ukrán és orosz árvák, özvegyek. Ő miattuk, a kapzsiságuk miatt lett romhalmaz Ukrajna, tűnt el az állami vagyona, lettek örökadósrabszolgák az ukrán emberek. Ha ennyire nem számít nekik semmi, ami emberi, akkor ezekben a kapzsi emberekben maradt még valami emberi?
Válasz erre
2
0
templar62
2025. november 29. 18:43
Ezek szerint , lemondtak a feketetengeri kereskedelmi hajózásról .
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2025. november 29. 18:41
A zsidóság nem fárad, nem adja fel ukrajnai háborúját! A cél továbbra is Oroszországnak érzékeny vesztességeket okozni, főleg stratégiai területen..! Napról napra tovább növekszik a háború folytatásának esélye... Végül is kellemes állapot a NATO részére, hogy ukrán zászló alatt működhet közre, súlyos sérelmeket okozva, a potenciális ellenfélnek Oroszországnak..! -összecsengenek az érdekek...
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!